«Хватит, я выдохся»: лыжник Сундбю попрощался со сборной

14 марта многострадальный сезон лыжных гонок подошел к концу, а неделей спустя завершилась и международная карьера одного из величайших лыжников современности Мартина Йонсруда Сундбю. О том, что 36-летний двукратный олимпийский чемпион попрощается с большим спортом, велись активные разговоры еще осенью прошлого года, когда Сундбю в очередной раз пожаловался на серьезные проблемы со спиной. Так, из-за сильных болей норвежец не смог толком принять участие в турнире Бейтостолене, где открывался зимний сезон. Пропустил Сундбю и весь сезон Кубка мира, выступив лишь на 15-километровке свободным стилем на мировом форуме в немецком Оберстдорфе, заняв седьмое место и уступив победителю и своему соотечественнику Хансу Кристеру Холунду почти минуту.

Уже тогда, перед той самой гонкой в Оберстдорфе Сундбю снялся в документальном фильме для норвежского телеканала NRK, в котором и рассказал о своих планах попрощаться с большим спортом. Но только относительно: именитый норвежец не будет претендовать на попадание в национальную сборную и бороться за ее цвета на Кубках мира, мировых первенствах и даже Олимпийских играх. Теперь в планах Сундбю участие в различных марафонах и турнирах вроде Ski Classics, а ведь еще незадолго до чемпионата мира в Норвегии шли разговоры о том, чтобы подготовить лыжника к Играм-2022 в Пекине, которые могли бы стать его четвертой Олимпиадой в карьере. Но Сундбю устал.

«Гонка на 15 км в Оберстдорфе будет моей последней. С меня хватит. Я выдохся. Нельзя отрицать того, что со мной происходило на протяжении последнего года. Все, теперь больше никакой борьбы за медали, никаких попыток отобраться на Олимпиаду. Я больше не могу и не буду ставить себе высокие цели и пытаться пробиться в сборную.

Буду участвовать в марафонах, в гонках на длинные дистанции. Об этом грустно говорить, ведь, несмотря на проблемы со спиной, я все еще чертовски хорошо катаюсь на лыжах. Но теперь я пойду другим путем. Думаю, вам понравится это», — сказал Сундбю.

Прежде всего, такому решению лыжника удивилась его супруга Марике. По признаниям Сундбю, его жена, услышав от мужа слова о планах попрощаться с национальной сборной и целью попасть на пекинскую Олимпиаду, была шокирована, а также в первое время даже пыталась уговорить супруга передумать, но безрезультатно.

«Очень сложный момент. Представьте себе, перед чемпионатом мира вы чувствуете уверенность в себе, а затем приходите домой и сталкиваетесь с таким вот откровением. Это почти то же самое, что узнать о том, что вы больны Альцгеймером»,

— заявила супруга Сундбю.

В норвежской сборной также радости от решения лыжника не испытали, но в то же время поблагодарили его за огромный вклад, который Сундбю внес в развитие лыжных гонок в своей стране.

«Грустно слышать такие новости. Он мог еще выступать в больших стартах, но решил сделать большой шаг назад. Очевидно, это будет совершенно другой уровень. В том числе и для самого Сундбю. Но все же спасибо Мартину. Он сделал очень много для спортсменов, для всех норвежских лыжников в плане тренировочного менталитета. Он также упростил и мою работу, создав эту уникальную культуру и оставив огромное наследие. Все мы можем многому у него научиться. По крайней мере я научился многому», — сказал тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум.

Действительно, Мартин Сундбю не завоевал столько наград, сколько мог бы на самом деле выиграть. Не случайно Носсум упомянул еще одного именитого норвежского лыжника Петтера Нортуга, который попрощался с большим спортом еще в декабре 2018-го.

«Да, у Нортуга больше золотых медалей, но зато Мартин полностью доминировал в нескольких сезонах Кубка мира», — отметил тренер.

Трижды Сундбю становился победителем общего зачета Кубка мира, установил не один рекорд, 62 раза поднимался на пьедестал почета, в том числе добившись успеха на мировых форумах. В одном только австрийском Зефельде в 2019 году он почти не уступал к тому моменту заставившему громко говорить о себе Йоханнесу Клебо и выиграл три медали, из которых две — золотые. Добился успеха Сундбю и на Олимпийских играх: пройдя три Олимпиады, норвежец завоевал награды высшей пробы только в Пхенчхане.

Была в истории норвежца и темная, печальная страница, автором которой стал он сам.

Ни для кого не секрет, что многие (а точнее — большинство) норвежские лыжники имеют проблемы со здоровьем, чаще всего страдая от астмы. Из-за этого у скандинавов есть специальные терапевтические исключения, одобренные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), благодаря которым они могут принимать препараты, которые включены в список запрещенных. Сундбю является одним из тех норвежцев, кто данными терапевтическими исключениями пользуется как раз из-за астмы. Однажды россиянин Сергей Устюгов рассказал, что норвежец даже этим хвастался.

«Перед одной гонкой на «Тур де Канада» запомнился момент, когда Сундбю повернулся ко мне и показательно попшикался баллончиком. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался», — делился воспоминаниями Устюгов.

В один момент Сундбю антидопинговые правила все же нарушил.

В январе 2015 года Норвежская федерация лыжного спорта получила сведения о том, что в двух допинг-пробах Сундбю, взятых в декабре 2014 года и январе 2015-го, дозировка сальбутамола, входившего в состав противоастматического препарата Ventolin, оказалась превышена на 35%.

На протяжении длительного времени норвежец все равно продолжал выступать, а Международная федерация лыжного спорта (ФИС) даже оправдала лыжника, с чем оказалось не согласно WADA, которое обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). Панель арбитров уже в июле 2016 года все же приняла решение признать Сундбю виновным в злоупотреблении разрешенным лекарством от астмы. За это норвежец был дисквалифицирован на два месяца и лишен побед на «Тур де Ски» и в общем зачете сезона-2014/15. Впрочем, эта мера наказания оказалась несерьезной, так как суд посчитал степень нарушения невысокой.