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Важный гол Бучневича и провал Капризова: как прошел день в НХЛ

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«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в НХЛ, у Бучневича — 2 очка

Павел Бучневич помог «Рейнджерс» взять реванш у «Вашингтона», Кирилл Капризов провел худший матч в НХЛ, а Андрей Василевский подтвердил звание лучшего вратаря мира — «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня за океаном.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» поквитался с «Вашингтоном» за поражение в матче, в котором Александр Овечкин оформил дубль. Тогда лучший бомбардир «синерубашечников» в регулярке Павел Бучневич ничем примечательным на льду не отметился, в отличие от одноклубника Артемия Панарина, но на этот раз россияне ролями поменялись.

Бучневич вывел «Рейнджерс» в перед в конце первого периода. После выигранного «Нью-Йорком» вбрасывания форвард получил классную передачу от Адама Фокса вдоль ворот и в касание переправил шайбу в ворота соотечественника Илья Самсонова. Пытавшийся остановить Бучневича в падении вернувшийся после дисквалификации Том Уилсон только взглядом провожал шайбу.

Этот гол стал для Бучневича 70-м за карьеру в НХЛ.

В третьем периоде «Кэпиталз» удалось сравнять счет усилиями Джона Карлсона, но в самой концовке счет в пользу «Рейнджерс» сделал Мика Зибанеджад. Швед под прессингом у самых ворот соперника отобрал шайбу у Брендена Диллона и без проблем переиграл Самсонова.

Окончательный счет в игре — 3:1 в пользу «Рейнджерс» — установил Бретт Хауден после того, как «Вашингтон» снял голкипера. Одним из ассистентов выступил Бучневич.

Бучневич увеличил количество набранных очков в сезоне до 28 (11+17). Он является единственным россиянином, который входит в топ-30 лучших бомбардиров сезона в НХЛ. К слову, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» сегодня стал первым игроком, набравшим 60 очков в этой регулярке.

Форварды «Кэпиталз» Овечкин и Евгений Кузнецов заработали коэффициент полезности -2 каждый, у защитника Дмитрия Орлов — 0, а вот Самсонов, отразив 22 броска, был признан третьей звездой матча. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев весь матч провел на скамейке, у Панарина — +1.

Шестиматчевую безголевую серию удалось прервать нападающему «Каролины» Андрею Свечникову. В матче с «Коламбусом» 20-летний россиянин вывел «Харрикейнз» вперед, оказавшийся первым на добивании на «пятаке» после броска Бретта Песке.

Свечников набрал 23 (9+14) результативный балл в сезоне. Лучше него в «Каролине» по этому показателю только Себастьян Ахо и Даги Хэмилтон. Свечникову также удалось повторить достижение Ахо по голам за «Харрикейнз» до 21 года: за «ураганов» россиянин забросил 53-ю шайбу. Через пять дней Свечникову исполняется 21, так что догнать рекордсмена Сильвена Турджона с 93 голами получится вряд ли.

Впрочем, победить «Каролине» гол Свечникова не помог. Матч перешел в овертайме, а затем и в серию буллитов, где все тот же Свечников бросок смазал. Победу «Коламбусу» — 3:2 — принес буллит в исполнении Оливер Бьёркстранда, защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился и закончил встречу с показателем полезности -1. Для «Харрикейнз» же это поражение стало уже третьим подряд.

Андрей Василевский, одержав 11-ю победу подряд с «Тампой», в очередной раз подтвердил звание лучшего вратаря НХЛ. Россиянина отразил 30 бросков из 31 в матче с «Чикаго» (4:1) и был признан первой звездой встречи, а также повторил клубный рекорд «молний» по самой длинной победной серии.

«Это был один из тех матчей, в которых мы слишком сильно полагались на Василевского. Подобные игры будут в течение всего сезона, но нам нужно попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня. Но не стоит полагаться на это слишком часто», — приводит послематчевый комментарий капитан «Тампы» Стивен Стэмкос НХЛ.

«Плохо, что мы так от него зависели, но он был великолепен. Нельзя играть так нестабильно», — согласился главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Кроме того, Василевский стал вторым голкипером после Тини Томпсона, игравшего еще в начале прошлого века, достигшим 20 побед в сезоне за меньшее количество матчей.

Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров результативных очков против «Тампы» не набрал и заработал коэффициент полезности 0. А вот его визави из «Лайтнинг» Михаил Сергачев отдал 100-ю передачу за «Тампу» в НХЛ и набрал 21 (2+19) балл в сезоне.

Кошмарным выдался день у «Миннесоты» и лично у Кирилла Капризова. «Уайлд» на выезде потерпели разгромное поражение от «Колорадо» со счетом 0:6, а Капризов по итогам матча заработал показатель полезности -4.

Это худшая игра россиянина, претендующего на «Колдер Трофи», в этом сезоне.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин же забросил одну из шайб «Колорадо» и закончил встречу с показателем полезности +2. Это шестой гол нападающего в нынешней регулярке.

Лучшим игроком матча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией» (6:1) был признан российский голкипер «островитян» Илья Сорокин, сделавший 23 сейва.

25-летний вратарь продлил свою победную серию до семи матчей и обновил клубный рекорд «Нью-Йорка» — раньше ни один голкипер-новичок не побеждал столько кряду.

Отметился и другой вратарь из России Антон Худобин. Его «Даллас» прервал серию из двух поражений, одержав «сухую» победу над «Детройтом» — 3:0. Худобин сделал 21 сейв, оформил третий шатаут в сезоне, установив по этому показателю личный рекорд, и был признан первой звездой матча.