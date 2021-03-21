Вопреки непогоде: россиянки прощаются с сезоном. LIVE

«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасен для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только как в лотерее. Будет ли гонка перенесена вновь? Если сегодня не получится провести, то сезон закончится досрочно», — сказал рейс-директор IBU Борут Нунар в эфире «Матч ТВ».