Серебро Латыпова и рекорд Кайшевой: как завершился сезон в биатлоне

В рамках Кубка мира по биатлону состоялись заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Интересно, что соревнования были под угрозой срыва до самого последнего момента из-за сильного ветра и штормового предупреждения в Эстерсунде, но итоге старты были лишь отложены на 2,5 часа. Если бы гонки не провели сегодня, то сезон пришлось бы завершить досрочно.

«Можно ли еще перенести гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, все будет по плану. Если не проведем сегодня, сезон закончится. Больше всего опасаемся, что могут полететь баннеры и коврики — надо уходить со стадиона сразу», — сказал рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар.

Женщины

В итоге все обошлось. В 17.30 на старт вышли женщины. Россию представляли Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. К началу заезда ветер стих, что позволило спортсменкам спокойно провести первые две стрельбы, которые проводятся из положения лежа.

Биатлонистки редко ошибались, особенно в первом подходе на огневой рубеж. Из тех, кто оказался в топ-10, промах допустила только белоруска Анна Сола. Однако Кайшевой и Мироновой повезло меньше — они расположились на 13-й и 15-й строчке соответственно, уйдя на штрафной круг.

На втором рубеже у всех биатлонисток начались проблемы со стрельбой. Единственной спортсменкой, закрывшей десять мишеней из десяти на двух первых рубежах, стала Юлия Джима из Украины. Она и возглавила пелотон. Россиянки снова допустили по промаху, что в текущих погодных условиях было не самым плохим результатом, и отставали от лидера чуть менее, чем на 50 секунд.

Самые серьезные проблемы со стрельбой начались после экватора заезда. На третьем огневом рубеже — стоя — ветер был такой силы, что три-четыре промаха на рубеже не казались чем-то из ряда вон. Например, Джима совершила четыре осечки и откатилась на 14-е место.

Миронова допустила один промах и поднялась на шестое место, Кайшева с двумя неудачными выстрелами замыкала десятку. Первые три места занимали Динара Алимбекова (Белоруссия), Доротея Вирер (Италия) и Янина Хеттих (Германия).

Однако все решилось на последней стрельбе, которая превратилась в лотерею. Вирер и Хеттих выбыли из топ-3. Итальянка и вовсе заняла итоговое 25-е место, стреляя слишком медленно и неточно. Немка Франциска Пройс заняла третье место, Алимбекова — второе, а триумфатором гонки стала Ингрид Тандервольд из Норвегии. Для скандинавки эта победа стала первой в личных гонках.

Кайшева показала лучший результат в карьере, придя к финишу пятой, а Миронова пересекла финишную черту восьмой и после гонки позволила себе покритиковать тренеров.

«Мне всегда интересно наблюдать за норвежцами, потому что мы очень часто находимся рядом. На пристрелке тренеры им всегда подсказывают базовые вещи. Это очень интересно. К сожалению, я не вижу у нас этого. «Ну — промазал. Ну и ладно. Нормально».

Думаю, испортившаяся по ходу сезона стрельба связана с функциональным состоянием. Может, где-то не хватает концентрации. Организм отдает последние ресурсы, которые есть, и мы выжимаем из себя все», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Мужчины

Заключительный масс-старт у мужчин был особенно интересен тем, что в нем происходила борьба за победу в общем зачете Кубка мира между норвежцами Йоханнесом Бё и Стурлой Холмом Легрейдом. Обладателем Большого Хрустального глобуса становился тот спортсмен, который по итогам масс-старта показал бы лучший результат.

Что касается сборной России, то за несколько часов до старта стало известно, что Александр Логинов пропустит гонку.

«Логинов снялся. Узнаем подробности. Но, очевидно, что это проблема со здоровьем. Безусловно, Саша уже на морально-волевых выступал. Там и рука, там и нога побаливали, причем довольно серьезно. Поэтому в заявке у нас три человека», — сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

В итоге в составе сборной России выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Первую стрельбу Латыпов провел без ошибок и ушел на трассу четвертым, отставая от лидирующего норвежца Ветле Кристиансена на семь секунд. Гараничев также отстрелял без промахов, но отстал от скандинава на 25 секунд. Елисеев с одним промахом был 16-м.

На втором рубеже Латыпов развил свой успех, закрыв пять из пяти. Соперники Эдуарда стали допускать ошибки, что позволило россиянину вырваться на первое место.

Беньямин Вегер из Швейцарии и Йоханнес Дале также шли в тройке. Гараничев тем временем продолжал боролся за медаль, уйдя со стрельбища шестым, а вот Елисеев уже отставал от лидера почти на полторы минуты, занимая 24-е место.

Что касается борьбы за Большой Хрустальный глобус, то Йоханнес Бё на тот момент уступал Легрейду 15 секунд.

На третьей стрельбе — стоя — Латыпов дважды промахнулся и опустился на третье место, но его отставание от вырвавшегося вперед француза Антонена Гигонна было всего 13 секунд. Вторым шел немец Бенедикт Долль, а Йоханнес Бё и Легрейд тогда оказались на четвертом и пятом месте соответственно. К сожалению, Гараничев и Елисеев опустились в конец второго десятка, а их отрыв от лидера составлял уже около минуты.

Латыпов же ушел на финишный круг первым. За россиянином шли француз Симон Дестье (+6,5 секунды) и Йоханнес Бё (+12,3).

В итоге Латыпов не сумел удержать необходимую скорость и стал вторым, представитель Франции выиграл масс-старт, а Бё финишировал третьим, став победителем Кубка мира.

Елисеев приехал к финишу 17-м, а Гараничев — 21-м.

«Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа, — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Было бы больше, но не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Слава богу, все сошлось так, как надо. Гонка просто идеальная, лежа я смело сработал, третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал. На последней стойке сказал себе, что нужно отработать, и отбросил от себя все».