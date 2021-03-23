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В случае выгодного предложения: «Монако» не против продать Головина

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Головин может покинуть «Монако» летом

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«Монако» рассмотрит вариант с продажей Александра Головина в летнее трансферное окно. Монегаски готовы расстаться с россиянином, но только за солидную компенсацию.

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может покинуть команду из княжества в летнее трансферное окно. По информации Buzz Sport, монегаски готовы рассмотреть варианты с продажей футболиста в том случае, если будет сделано стоящее предложение. Клуб проводит достойный сезон, и некоторые игроки, включая Головина, ожидается, что вызовут серьезный интерес на рынке.

Несмотря на то, что Головин в начале сезона выбыл на три месяца из-за травмы, он остается одним из самых эффективных игроков «Монако» с четырьмя голами и семью результативными передачами (лидер по этому показателю в команде) после 14 проведенных матчей в чемпионате Франции. В составе монегасков результативность по системе гол+пас выше только у Кевина Фолланда и Виссама Бен-Йеддера, которые провели вдвое больше времени на поле.

«Монако» же после провала в прошлом розыгрыше Лиги 1, когда клуб финишировал только девятым, борется за чемпионство. После 30-ти сыгранных туров в активе подопечных Нико Ковача 59 набранных очков, команда идет четвертой в турнирной таблице и отстает от лидера первенства — «Пари Сен-Жермен» — на четыре балла.

В прессе об интересе к Головину со стороны других клубов уже говорилось. Metaratings.ru писал о том, что хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Там, по сведениям источника, в подписании россиянина заинтересована «Севилья», чей спортивный директор Рамон Мончи внимательно следит за французским чемпионатом. Нервионцы находятся в поиске плеймейкера и обратили внимание на Головина. Поскольку между «Монако» и «Севильей» в последние годы сложились хорошие отношения, то, как говорилось, это может позитивно повлиять на потенциальные переговоры.

Впрочем, сам Мончи разговоры о том, что «Севилье» интерес Головин, не подтверждает.

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова функционера «СЭ».

«Чемпионат.com» в свою очередь сообщал о том, что имя Головина находится в шорт-листе клуба из шестерки лидеров испанской Примеры, о чем издание проинформировали два разных источника. Также, по данным СМИ, от согласования сделки с участием Головина еще очень далеко: заинтересованные стороны если и вернутся к переговорам, то только ближе к открытию летнего трансферного окна.

Напомним, что Головин стал футболистом «Монако» летом 2018 года. Тогда трансфер полузащитника из московского ЦСКА обошелся монегаскам в €30 млн, а Головин подписал контракт с клубом до 2024-го. В составе «Монако» россиянин пока не завоевал ни одного трофея. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €19 млн.

24-летний Головин находится в хорошей форме и в настоящий момент отбыл в расположение сборной России для участия в матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против Мальты, Словакии и Словении. Российский футбольный союз (РФС) даже специально договорился с «Монако» о том, чтобы Головин смог сыграть против Словении в Сочи. Согласно правилу, которое было принято в Лиге 1, командам позволено не разрешать своим игрокам выступать за пределами Евросоюза, поскольку в ином случае вернувшимся в клуб футболистам придется отбыть обязательный карантин (позднее Министерство спорта Франции позволило клубам освободить легионеров от карантина), в связи с чем они пропустят как минимум один тур чемпионата и, возможно, кубковые встречи. Изначально «Монако» запретил Головину играть со Словенией, но РФС пообещал, что вернет полузащитника в особом порядке, и ему не придется отсиживать карантинную неделю.