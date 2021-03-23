Летела рейсом из Москвы: кто привез коронавирус на ЧМ

Вечером 22 марта Международный союз конькобежцев (ИСУ) поделился тревожными новостями: несмотря на серьезные и даже суровые условия, созданные во избежание риска распространения коронавируса, COVID-19 на чемпионат мира в Стокгольме все-таки проник. Федерация имя заболевшего спортсмена не афишировала, однако в СМИ информация все же просочилась. В частности, портал Tele-sport сообщил, что коронавирус был обнаружен у бывшей российской фигуристки Виктории Сафоновой, которая ныне представляет сборную Белоруссии.

На первых порах подтверждения этих данных не было, но на следующие сутки Министерство спорта Белоруссии все же выступило с официальным сообщением: Сафонова действительно заразилась COVID-19.

В белорусской команде, получив результаты первого теста, надеялись, что он оказался ложноположительным, ведь накануне вылета спортсменки в Стокгольм ее анализы говорили об отсутствии инфекции в организме. Однако и повторный тест Сафоновой в Швеции оказался положительным. Согласно медицинскому регламенту чемпионата мира, на первенстве фигуристка не выступит. На данный момент она находится на карантине и уже исключена из числа участников.

Примечательно, что от Белоруссии в женском одиночном катании Сафонова была единственной представительницей своей сборной в данной дисциплине. Изолировано было и окружение фигуристки, с которым она контактировала. Это коснулось, например, тренера спортсменки Оксаны Матвеевой. Впрочем, ее повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В СМИ также активно распространялись слухи о том, что спортсменка летела одним рейсом со сборной России. В частности, отмечалось, что москвичка вошла в тот состав белорусской делегации, которая отправилась на чемпионат мира вместе с россиянами. Однако в Белоруссии эти данные опровергли, подчеркнув, что национальная сборная улетела на соревнования отдельным рейсом по маршруту Минск — Хельсинки — Стокгольм.

Сафоновой на борту самолета, впрочем, не было — она как раз отправилась в Стокгольм прямым рейсом из Москвы. Но, что важно, не вместе с российскими фигуристами.

Таким образом, спортсменка никак не контактировала не только с участниками чемпионата мира — россиянами, но и со своими соотечественниками. Представителей Белоруссии в Стокгольме, кстати, будет немного. Если не считать уже исключенной Сафоновой, то в мужском одиночном катании белорусов представит Константин Милюков, а в парах выступят Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Все они, как и Виктория, также сменили спортивное российское гражданство на белорусское. В танцах на льду же участие примет дуэт Виктории Семенюк и Ильи Юхимука.

«К сожалению, Сафонова не сможет выступать. Ее по понятным причинам сняли с соревнований и поместили на карантин. Все, безусловно, расстроены. Приехать на чемпионат мира и не выступить на нем — в этом мало приятного. Однако, мы стараемся быть объективными. Это некритичная ситуация. Она неприятная, но это вирус, болезнь, с которой, надеюсь, Виктория справится. И вторая попытка получения квоты на Олимпийские игры все еще у нас будет. Надежда есть. В сентябре в Оберстдорфе разыграют оставшиеся четыре квоты в женском одиночном катании. Будем надеяться и готовиться уже к этим стартам. А пока здесь и сейчас поболеем за наши пары и одиночника Константина Милюкова. Чемпионат обещает быть интересным», — сказал главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев.

Виктория Сафонова сменила спортивное гражданство летом 2019 года. До этого, еще представляя Россию, она больших успехов не добилась, выиграв, например, международный турнир Ice Star и выступив различных национальных первенствах. Уже в составе сборной Белоруссии она завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» в Загребе, где уступила Елизавете Туктамышевой.

Одним из ее последних турниров стал Гран-при России, который прошел в ноябре 2020-го в Москве. Набрав в сумме 184,57 балла, она заняла восьмое место. Грядущий чемпионат мира в Стокгольме должен был стать первым в карьере Сафоновой. Ее дебют на мировом форуме планировался еще в прошлом году в Монреале, но тот турнир был отменен из-за коронавируса. Сама фигуристка во время пандемии проживала в России у родственников и делилась мнением в том числе о COVID-19 в Белоруссии.

«Слышала, что Александр Лукашенко, катаясь на катке, говорил, что вируса в условиях холода нет. Улыбнулась. С одной стороны, он прав в том, что надо относиться к ситуации спокойнее, с другой — очень много людей уже заболели, и не просто так везде все закрывают. Лично у меня есть не то чтобы страх, но опасения — поэтому стараюсь мыть руки, носить маски, соблюдать все нормы», — говорила Сафонова в интервью «СЭ».