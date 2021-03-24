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Старт ЧМ: Трусова провалилась, Щербакова и Туктамышева претендуют на медали

Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме. Ее бывшая коллега по группе Этери Тутберидзе, ныне тренирующаяся у Евгения Плющенко Александра Трусова, допустив ряд ошибок, показала 12-й результат. Еще одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева вошла в тройку лидеров.

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В Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Текущий мировой форум стал особенным на фоне предыдущих первенств, и причина этого — коронавирус, который повлиял на все сферы деятельности планеты. В прошлом году в Монреале должен был пройти юбилейный, 110-й чемпионат мира, однако из-за пандемии он был сначала перенесен на неопределенный срок, а затем и вовсе отменен. В итоге своеобразный юбилей был отмечен именно в Стокгольме, где по результатам первенства будут определены квоты на следующий мировой форум, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Эпидемиологическая ситуация в Швеции не критическая, однако каждые сутки тысяча-другая новых случаев заражения COVID-19 все-таки выявляется. Изначально шведы к коронавирусу относились не слишком серьезно, но после большого количества инфицированных и скончавшихся власти решительно ужесточили меры по борьбе с вирусом. Это коснулось и спортивных соревнований.

До сих пор болельщикам запрещен вход на трибуны стадионов — матчи проводятся без зрителей. Чемпионат мира по фигурному катанию исключением не стал. Организаторы совместно с Международным союзом конькобежцев (ИСУ) составили крайне серьезный и в какой-то степени абсурдный регламент, согласно которому фигуристам не разрешается даже лишний раз касаться бортиков катка.

Впрочем, несмотря на все меры предосторожности и принятый формат так называемого «пузыря», в рамках которого все участники турнира расселены по своим гостиничным номерам, откуда могут выходить либо в специальный холл для отдыха, либо непосредственно на ледовую арену, один случай заражения COVID-19 уже на месте все же был зафиксирован.

Пострадавшей оказалась бывшая российская фигуристка Виктория Сафонова, с лета 2019 года представляющая сборную Белоруссии. В Стокгольм она прилетела прямым рейсом из Москвы, откуда она родом, и до вылета ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В столице Швеции же он оказался положительным. Причем дважды.

В итоге из состава участниц Сафонова выбыла, оставив Белоруссию без своих представителей в женском одиночном катании.

Осталась без фигуристок-одиночниц и сборная Франции. Уже во время прокатов в рамках короткой программы травму получила Мае Беренис Мейте: француженка неудачно упала при исполнении тройного тулупа, подвернув ногу. Продолжить прокат она не смогла и с трудом добралась до борта, хромая. С арены ее унесли уже на носилках. На этом для нее чемпионат мира завершился.

Что касается россиянок, то первой из состава так называемой команды Федерации фигурного катания на коньках России — FSFR (Figure skating federation of Russia) — выступила Елизавета Туктамышева, для которой текущий чемпионат мира стал первым после того, как она завоевала золото в 2015 году.

В ходе программы под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида 24-летняя фигуристка не допустила ни одной ошибки: Туктамышева чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, а также свой фирменный тройной аксель, за что получила 78,86 балла и вышла в промежуточные лидеры.

Сместила Елизавету с первой строчки ее соотечественница Анна Щербакова, которой в конце этой недели исполнится 17 лет. Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила аксель в два с половиной оборота и флип — в три, а также каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Судьи оценили ее выступление в 81,00 балла, что стало личным рекордом молодой спортсменки в коротких программах на международных турнирах.

Серьезную конкуренцию ей составила Рика Кихира. Японка безошибочно исполнила тройной аксель в начале проката, а также каскад тройной флип + тройной тулуп и лутц в три оборота, отстав от россиянки по итогам короткой программы чуть менее чем на два балла и откатив Туктамышеву на третью позицию.

А вот шансы на борьбу за медали у Александры Трусовой оказались под большим вопросом.

Во время своего проката россиянка вместо запланированного тройного акселя исполнила только двойной, а затем показала тройной флип, но сорвала каскад тройной лутц + тройной тулуп, коснувшись льда рукой после первого прыжка. За свой прокат подопечная Евгения Плющенко получила скромные 64,82 балла.