Амбиции без успехов: Знарок бесславно покидает «Спартак»

24 марта Наблюдательный совет московского «Спартака» провел очередное заседание, по итогам которого в стане красно-белых произошли серьезные кадровые изменения. Одним из таковых стал уход Павла Ни-Ли. На его место должен прийти Роман Беляев, занимавший аналогичную должность в «Тракторе». Из челябинского клуба в «Спартак» пришел и Олег Усачев, который стал новым председателем Наблюдательного совета москвичей. Приход данных функционеров в руководство красно-белых вызовет еще немало вопросов, однако главным итогом заседания стали все же не эти перестановки.

После множества слухов о возможном уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Спартака» клуб все-таки их подтвердил: продлевать действующий до конца апреля контракт с 58-летним специалистом москвичи не будут.

Вместе со Знарком покинут «Спартак» и все его ассистенты — Харийс Витолиньш, Максим Соловьев, Владимир Федосов, Хассан Саид и Стефан Перссон. И этот исход был наиболее прогнозируем в свете результатов команды в текущем сезоне, который для красно-белых уже завершился две недели назад.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно. pic.twitter.com/ZfyJ971Sfg — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021

Столичную команду Знарок возглавил в апреле 2019-го. Тогда назначение именитого тренера, который привел сборную России к золоту Олимпийских игр Пхенчхана, если не шокировало, то совершенно точно удивило всех: от экспертов и журналистов до болельщиков как «Спартака», так и других российских хоккейных клубов.

На бумаге приход Олега Валерьевича смотрелся идеально для красно-белых, а вот по факту успеха с опытным специалистом команда так и не добилась. За все два сезона под руководством Знарка «Спартак» дважды и не без проблем прошел в плей-офф, но преодолеть первую же его стадию так и не смог. В прошлом, досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса сезоне красно-белые уступили в серии столичному «Динамо» (2-4), в этом же розыгрыше, едва-едва выхватив путевку для борьбы за Кубок Гагарина, спартаковцы крупно проиграли не менее принципиальному сопернику — ЦСКА (0-4). И если первый год работы Знарка был оценен в целом удовлетворительно, то в нынешнем сезоне от его команды ждали большего.

«Что помешало «Спартаку» выступить успешнее? Свалить все на пандемию будет неправильно, но из-за коронавируса подготовка к сезону получилась скомканной. Команде удалось полноценно потренироваться лишь три недели перед сезоном. Из-за вспышки коронавируса в команде пришлось прервать сбор в Новогорске, мы начали подготовку только с 3 августа. Но это не главная проблема. Задача была поставлена пройти первый раунд. И мы прекрасно понимаем, что задачу не выполнили.

Мы потратили очень много физических и эмоциональных сил в конце регулярного чемпионата для выхода в плей-офф, хотя перед сезоном, глядя на состав команды и тренерского штаба, все мы верили, что «Спартак» сможет досрочно обеспечить себе место в восьмерке и будет спокойно готовиться к плей-офф», — говорил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

То, что свалить все неудачи на коронавирус нельзя, подмечено точно. Найти в КХЛ команду, которая не пострадала бы от COVID-19, не представляется возможным, и объяснить очень невнятное выступление «Спартака» по ходу всей «регулярки» с последующим безвольным (что главное) вылетом от ЦСКА последствиями пандемии будет неправильным. Тот факт, что у Знарка не получилось добиться с красно-белыми чего-то большего, чем просто выход в плей-офф на несколько дней, говорит, скорее, о том, что амбиции именитого тренера не совпали с реалиями, которыми живет команда. Возможно, Знарок и «Спартак» просто не подошли друг другу, да и как можно ставить высокие цели и задачи, когда клуб подбирает с обочины хоть и опытных, но уже весьма возрастных хоккеистов.

Теперь же по итогам этих взаимоотношений разворачиваются сразу две истории: где продолжит карьеру Знарок (и продолжит ли вообще) и кто станет его преемником в «Спартаке».

В журналистских кулуарах имена всплывают разные. Например, «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники еще после вылета красно-белых из плей-офф сообщал, что новым главным тренером команды может стать Алексей Кудашов.

«Источники, близкие к «Спартаку», говорят о назначении Кудашова на пост главного тренера как о свершившемся факте», — писал журналист издания Алексей Шевченко.

Такой вариант совершенно точно не поймут фанаты «Спартака». Кудашов, будучи хоккеистом, выступал многие клубы, но в особенности — за московское «Динамо», никогда не скрывая своих симпатий к бело-голубым. Тренерскую же карьеру он построил в «Атланте», «Локомотиве» и, наконец, в СКА, также недолго пробыв в должности наставника российской сборной.

Впрочем, позднее все тот же «СЭ» заявил, что никакого Кудашова в «Спартаке» не будет — клуб отказался от его кандидатуры. По информации источника, команду может возглавить Вячеслав Козлов, выступавший за красно-белых и впоследствии даже тренировавший москвичей. Также в его послужном списке имеются работа в «Атланте» и «Авангарде». Утверждается, что среди кандидатов на вакантное место числится еще один Козлов — Виктор, построивший себе богатую карьеру в Национальной хоккейной лиге и ныне являющийся ассистентом Томи Ламсы в «Салавате Юлаеве». Развязки в этой истории ждать долго не придется, чего пока нельзя сказать о будущем Знарка.