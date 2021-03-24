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Битва за места на Олимпиаде: Коляда сражается на ЧМ. LIVE

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Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Стокгольме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы, в которой выступят россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко. Отечественные одиночники сражаются на этом турнире не только за личные медали, но и за три квоты для мужской сборной России на Олимпийских играх в Пекине — 2022.

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Финальный тройной флип безупречен! Браво Доновану — справился с волнением. Правда, четверных прыжков мексиканец вообще не исполнял, так что на очень высокое место после короткой программы рассчитывать не будет, но для себя он прокатался просто замечательно.

Дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп в середине программы удался Каррильо на отлично! Еще и все вращения и дорожку шагов мексиканец делает на четвертый уровень. Очень высокий уровень для спортсмена из страны, где фигурное катание не очень развито.

Улыбчивый латиноамериканец игриво танцует на льду, держась за подтяжки своих светло-серых брюк, а затем элегантно набирает скорость и выдает отличный тройной аксель! Ай да Мексика!

Открывает выступления этой группы мексиканец Доновал Каррильо!

Уже идет разминка второй группы.

Таблица по итогам выступления первой разминки. Лучший результат пока — у украинца Ивана Шмуратко, который набрал 73,98 балла.

Коляда и Семененко должны выполнить на этом чемпионате мира сложнейшую задачу — вернуть стране три квоты в мужском одиночном на главные международные турниры, чтобы в Олимпиаде-2022 могли участвовать три россиянина.

Для этого сумма мест, занятых двумя спортсменами на ЧМ, должна быть не больше 13 — например, пятое и восьмое. То есть провалов допускать нельзя.

Трех квот у российских одиночников не было долгие годы. Они появились только благодаря Коляде, который на чемпионате мира — 2018 занял третье место. Однако уже в следующем сезоне россияне слабо выступили на мировом первенстве и снова потеряли три квоты.

Будем надеяться на возвращение максимального количества мест, чтобы российские мужчины смогли втроем поехать на Олимпиаду-2022.

Расскажем о втором участнике чемпионата мира от России. Им неожиданно стал 17-летний юниор Евгений Семененко.

Этот талантливый парень из школы Алексея Мишина (то есть одногруппник Коляды) выступает обычно стабильно. В его арсенале — четверной тулуп и сальхов. Также юноша разучил риттбергер, однако вряд ли будет вставлять его в программы на ЧМ, чтобы не рисковать.

Благодаря своему спокойствию и стабильности Семененко выиграл финал Кубка России, который являлся отборочным турниром на чемпионат мира, обойдя опытного Дмитрия Алиева, зажигательного Марка Кондратюка, обладающего сложным контентом Андрея Мозалева и многих других.

Единственный провал в этом сезоне у Семененко — это взрослый чемпионат России. Там юниор перенервничал, допустил множество ошибок и занял лишь 11-е место. Остается надеяться, что на чемпионате мира ученик Мишина справится со своими нервами.

Максим Богодвид/РИА "Новости"

Итак, начались прокаты первой группы участников! Здесь выступят фигуристы из Финляндии, Болгарии, Великобритании, Турции и Украины.

Еще один фигурист, который выступит довольно рано для своего уровня — уже в четвертой разминке, — это американец Винсент Чжоу. Он пропускал в прошлом сезоне международную серию Гран-при, чтобы сосредоточиться на учебе в университете, поэтому в рейтинге располагается не так высоко, как мог бы.

Чжоу — технический гений, в его арсенале есть каскад четверной лутц (с двумя руками наверх) + тройной тулуп, и в случае успешного исполнения своего контента он заставит напрячься даже двух титанов — Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю.

В общем, турнир сегодня будет крайне интересным, и смотреть нужно явно не только последнюю разминку.

Логика «Чем позднее разминка, тем более топовые фигуристы там выступают» в мужском одиночном катании работает не всегда. В этом виде вернуться на высокий уровень после долгой паузы проще, чем в женской одиночке, поэтому на чемпионате мира мы увидим как минимум пару одиночников, которые не имеют высокого международного рейтинга из-за временного простоя, но по своему потенциалу вполне могут замахнуться на медаль.

Во-первых, это россиянин Михаил Коляда. Он пропустил весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, поэтому в рейтинге располагается не очень высоко и будет выступать довольно рано — уже в третьей разминке.

Однако считать Коляду аутсайдером лишь на основании этого рейтинга было бы неразумно. В этом сезоне фигурист выступает весьма успешно и уже стал чемпионом России.

26-летнему спортсмену очень помог переход от своего многолетнего тренера Валентины Чеботаревой к опытному Алексею Мишину. С началом этого сотрудничества Коляда приобрел стабильность на прыжках и, хотя из четверных пока регулярно исполняет только тулуп, но за счет потрясающих компонентов получает очень высокие баллы и может претендовать на попадание в тройку на этом чемпионате мира.

Кроме того, Коляда планирует добавить в произвольную программу четверной сальхов, чтобы увеличить свои шансы.

Российский фигурист Михаил Коляда
РИА Новости

Прокаты стартуют в 13:47 мск и продлятся до 18:26 — почти пять часов! Всего в короткой программе примут участие 33 одиночника со всего мира (будет даже фигурист из Мексики, где этот вид спорта считается довольно экзотическим).

Фигуристы разделены на шесть групп, в трех — по шесть человек, в других трех — по пять. Международный рейтинг участников повышается с каждой разминкой, а значит, в концовке мы увидим самых мастеровитых и зарекомендовавших себя на международных турнирах спортсменов, а в начале — тех, кто только начинает этот путь.

Расписание выступлений выглядит следующим образом (картинка кликабельна). Только время здесь указано стокгольмское — нужно прибавить два часа, чтобы получить московское.

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской короткой программы на чемпионате мира.