С трудом одолели аутсайдера: сборная избежала фиаско на Мальте

Концовка прошлого года для главной футбольной команды страны выдалась ударной. Но, правда, с негативным окрасом. Все усилия в Лиге наций оказались потрачены зря: сборная России потерпела обидное поражение в Турции (2:3) и была уничтожена в Сербии (0:5) в результате чего лишилась шанса повыситься в классе и перейти в дивизион А.

Очень некстати пятно на команде Станислава Черчесов оставил Артем Дзюба, инцидент с которым стал скандальной темой для обсуждения во всей стране. Сам форвард был временно исключен из состава сборной, соответственно, лишен капитанской повязки, и, что интересно, тем самым косвенно поделил общественность на два лагеря: защищавших футболиста и выступавших резко против того, чтобы он в будущем представлял цвета национальной команды. Увеличил негативный фон в отношении сборной и сам Черчесов, сделавший по итогам ноябрьских провалов ряд неоднозначных заявлений.

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С тех пор прошло достаточно времени, и хорошую возможность наладить ставшую чуть менее накаленной обстановку российские футболисты получили на Мальте, где отечественная национальная сборная начала свой путь отбора на чемпионат мира — 2022.

Местная футбольная команда-карлик, занимающая в рейтинге ФИФА 176-е место, на поездку в Катар следующей зимой не претендует, но показать зубы и хоть как-нибудь пободаться с соперниками не прочь. Их рвение в третий по силе дивизион Лиги наций очень даже не случайно. Не случайным оказалось и решение мальтийских властей организовать матч со сборной Россией в рамках исключения. Пандемия коронавируса до сих пор остается актуальной темой во всем мире, и Мальта исключением не является: в стране введены строгие меры и ограничения в рамках борьбы с распространением COVID-19. Из-за этого под угрозой срыва как раз и находилась игра двух национальных команд, но, учитывая статус матча, он все же был проведен.

Заявка российской сборной на мартовские матчи, которую определил Черчесов со своим штабом, уже вызвала несколько вопросов. Стартовый состав на матч с Мальтой также в какой-то мере удивил: и именами, и схемой. Место в воротах занял Антон Шунин, что в принципе было ожидаемо, линию защитников сформировали Марио Фернандес, Георгий Джикия, отметивший свое 32-летие Андрей Семенов и Вячеслав Караваев, в центре поля обосновались Даниил Фомин, Ильзат Ахметов и Далер Кузяев, а в атаку были брошены все-таки прибывший из Франции Александр Головин, Алексей Ионов и вернувший себе капитанскую повязку Артем Дзюба.

Новый отборочный цикл - в новой форме! pic.twitter.com/npUD563igm — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

Дэвис Манджа же изменений в составе по сравнению с последним матчем 2020-го, когда Мальта сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций (1:1), не внес. За одним лишь исключением — в полузащиту был с первых минут выдвинут Бьорн Кристенсен, в остальном состав остался тот же, что и в ноябре прошлого года.

Как и предполагалось, хозяева сдаваться были не намерены. С первых же минут мальтийские футболисты сделали акцент на контрвыпадах и активно своей тактики придерживались, регулярно убегая в пустые зоны, которые создавались при атаках сборной России большими силами. Не стеснялись подопечные Манджи и прессинговать Шунина. И в этом мальтийцев можно было похвалить: к середине первого тайма у команды Черчесова моментов у чужих ворот не было, да и подходов к владениям Анри Бонелло тоже. Однако разница в классе все-таки дала о себе знать.

Россияне, оккупировав половину поля соперника, расчертили неплохую комбинацию через короткий пас и в итоге оборону хозяев «разрезали»: Фомин, получивший мяч на линии штрафной, вывел Дзюбу на ударную позицию, и тот с близкого расстояния пробил точно, выйдя на чистое второе место в списке бомбардиров сборной. Этот гол стал для него 27-м в футболке национальной команды.

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Через некоторое время 22-й номер сборной России мог оформить дубль: Караваев прорвался по левому флангу и, почти добежав до лицевой линии, навесил во вратарскую, где Дзюба выиграл борьбу у защитника и пробил. Но мимо — мяч пролетел над перекладиной.

Впрочем, в следующем моменте форварду отличиться удалось.

Дзюба вновь выиграл борьбу у чужой штрафной, оттеснил защитника и отпасовал на открывшегося Фернандеса. Тот, ворвавшись в штрафную с правого края, мощно пробил в ближний угол. Мяч после небольшого рикошета залетел в сетку.

Марио Фернандес делает счёт 2:0 pic.twitter.com/CZXgxrZacN — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021

2:0 — с таким преимуществом сборная России ушла на перерыв.

Картина во втором тайме осталась той же: российская сборная контролировала ход встречи и проводила медленные, но уверенные позиционные атаки, а Мальта отбивалась и искала хоть какие-нибудь возможности зацепиться за мяч на чужой половине поля. И одним из таких шансов команда Манджи воспользовалась. Причем весьма эффектно.

Ионов у своей штрафной неудачно отпасовал назад, и Джозеф Мбонг мгновенно снаряд перехватил, ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. Шунин почему-то в данной ситуации не выручил и пропустил мяч буквально между рук.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории пропустила от Мальты. Впрочем, история этого противостояния невелика: до этого россияне лишь раз сыграли с мальтийцами (в 1996-м) и одержали победу со счетом 2:0. Причем Черчесов участие в той встрече принял и отстоял в воротах «на ноль», в отличие от Шунина.

Через некоторое время голкипер российской сборной и московского «Динамо» едва не вытащил мяч из сетки своих во второй раз. Тедди Теума оказался первым на подборе у штрафной площади россиян и мощно пробил с лета. На счастье Шунина и всей команды Черчесова снаряд пролетел рядом с крестовиной. Сантиметрами правее — и быть бы красивому голу в «девятку».

Интересно, что на этом мальтийцы не останавливались и в некоторых моментах откровенно «возили» сборную России. Что показательно, хозяева нанесли больше ударов в створ ворот, чем подопечные Черчесова: 5-4. Но эффективнее своими моментами воспользовались именно россияне.

Александр Соболев, вышедший на замену вместо Дзюбы, в конце матча получил в чужой штрафной пас от Алексея Миранчука и буквально «прошил» Бонелло.

3:1 — сборная России стартовала в отборе на чемпионат мира — 2022 с не уверенной, но важной победы. 27 марта подопечные Черчесова в Сочи примут обыгравших Хорватию словенцев, а 30 марта сыграют со словаками, которые не справились с командой Кипра.