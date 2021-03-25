Имя не называют: на ЧМ по фигурному катанию — второе заражение коронавирусом

На чемпионате мира по фигурному катанию уже прошел первый соревновательный день: свои короткие программы показали женщины и спортивные пары, состоялись пресс-конференции обладателей малых медалей (их вручают первой тройке по итогам коротких выступлений), а некоторые фигуристы даже раздали дополнительные интервью японскому телевидению, включая Анну Щербакову и Александру Трусову.

От того стало вдвойне тревожно, когда после окончания этого насыщенного событиями дня на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ) появилось сообщение о втором случае заражения коронавирусом на ЧМ.

«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй случай заражения COVID-19.

Международный союз конькобежцев и организационный комитет чемпионата мира уважают конфиденциальность этого лица и сообщат другим участникам чемпионата мира внутреннюю информацию о ситуации», — говорится в пресс-релизе ИСУ.

Таким образом, раскрывать имя заразившегося человека или хотя бы национальную сборную, в составе которой он прибыл на ЧМ, Международный союз конькобежцев не собирается. В такой ситуации болельщики любой страны могли бы запаниковать: вдруг коронавирус подхватил кто-нибудь из их команды? Общение между представителями одной сборной происходит постоянно — как во время отдыха в отеле, так и на тренировках. Массовая изоляция из-за контакта с зараженным вполне могла бы поставить крест на выступлениях целой команды.

Однако ИСУ поспешил развеять подобные подозрения и сразу уточнил, что положительный тест был сдан человеком до получения аккредитации на чемпионат мира, хотя и уже после прибытия в Стокгольм.

ISU Statement: During the testing procedures, a second positive case was identified. Both cases have been found in the PCR test upon arrival on site prior to accreditation. Neither person obtained accreditation nor were included in the competition bubble.https://t.co/aiDvptwonB — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 24, 2021

Судя по всему, эта ситуация идентична той, что произошла с бывшей россиянкой Викторией Сафоновой, которая в 2019 году сменила спортивное гражданство и на текущем мировом первенстве должна была представлять Белоруссию.

Уроженка Москвы сдала отрицательный тест перед вылетом в Стокгольм, однако по прибытии на чемпионат мира ее анализы дважды показали положительный результат на коронавирус. Собственно, этот случай заражения и стал первым на ЧМ.

В итоге Сафонову не допустили до общих тренировок и сразу же изолировали вместе с теми, кто с ней контактировал, включая ее тренера Оксану Матвееву, у которой результат теста оказался отрицательным.

Судя по сообщению ИСУ, второй заразившийся человек был выявлен так же оперативно и даже не успел получить аккредитацию, а значит, не мог выйти в общую зону отеля к остальным фигуристам и тем более принимать участие в тренировках.

Это полностью исключает вероятность наличия зараженного в составе сборной России, а также убирает из числа «подозреваемых» всех спортсменов, кто уже успел засветиться на официальных тренировках.

Единственное, что настораживает: почему ИСУ так поздно объявил об этом случае, если о заражении Сафоновой сообщил вечером 22 марта, то есть примерно тогда, когда ее тест показал положительный результат?

Действительно ли зараженный не успел получить аккредитацию, если о выявлении у него инфекции ИСУ уведомил после завершения целого соревновательного дня?

Впрочем, возможно, этот человек прибыл на соревнования одним из последних (танцы на льду, например, стартуют только в пятницу, 26 марта) и потому сдал тест позже. Либо ИСУ не желал врываться с такой новостью в разгар первого соревновательного дня и потому подождал до глубокого вечера.

Таким образом, беспокоиться сильно не стоит. Сборная России в полном порядке, и уже сегодня в борьбу вступят мужчины-одиночники — Михаил Коляда и Евгений Семененко покажут короткие программы, — а спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов сразятся за медали в произвольной программе. ^^^^^^