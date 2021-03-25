Начали Евро с победы: как российская молодежка вынесла Исландию

В Словении и Венгрии стартовал молодежный чемпионат Европы. Российская молодежка попала в группу со сверстниками из Франции, Дании и Исландией, с которой подопечные Михаила Галактионова сыграли первый матч.

В последний раз россияне играли на молодежном Евро в 2013 году, но уступили во всех трех матчах Германии, Нидерландам и Испании. К слову, испанцы тогда стали победителями турнира.



Перед стартовым поединком Галактионов, чья команда отобралась на первенство Европы с первого места в группе, поделился мнением о соперниках с маленького северного острова.

«Мы понимаем, как действовать против Исландии при определенных фазах игры и против определенных оппонентов. Каждый из футболистов получил материалы относительно действий визави. Мы знаем сильные и слабые стороны соперника. На этом акцентируем внимание.

Если же кого-то выделять, то отметил бы Хердюру-Инги Гуннарссона. В центральной зоне неплохие футболисты собраны и, конечно, Гудьонсен. Это их основная сила. Он физически крепкий нападающий. Он здорово открывается за спину, хорошо играет головой, действует очень результативно. Мы отдельно на нем акцентировали внимание нашей оборонительной линии и полузащитников», — сказал Галактионов.

Россия вышла на матч в следующем составе: место в воротах занял Александр Максименко, линию обороны сформировали Наир Тикнизян, Роман Евгеньев, Игорь Дивеев и Павел Маслов, в центре поля расположились Данил Глебов и Иван Обляков, а Денис Макаров, Арсен Захарян, Даниил Лесовой и Федор Чалов были ответственны за атаку.

Начало встречи прошло с преимуществом россиян. Исландцы совсем не владели мячом, прижавшись к своей штрафной. Уже на второй минуте Данил Глебов пробил метров с 25, но не попал в створ ворот. В следующей атаке Денис Макаров опасно прострелил, но Исландия справилась с угрозой.

Соперники российской команды после стартовой пятиминутки попытались отодвинуть в воротам Александра Максименко, но хватило их ненадолго, в скором времени встреча опять вернулась в привычное русло. Впрочем, именно исландцы заработали первый угловой, но он закончился лишь нарушением правил у ворот Максименко.

Несмотря на то, что подопечные Михаила Галактионова играли лучше соперника, первый удар в створ ворот удалось нанести лишь в середине тайма. Федор Чалов подставил ногу после навеса в штрафную, но голкипер Патрик Гуннарссон справился с задачей.

Было заметно, что Россия старается больше атаковать левым флангом. Наиль Такнизян и Даниил Лесовой выделялись наибольшей активностью. Но первый гол российской команды пришел с правого фланга, с которого в штрафную сместился Арен Закарян, который был сбит исландским защитником. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Федор Чалов, разведя мяч и вратаря по разным углам. Через пару минут Чалов мог оформить дубль, выйдя один на один, но его опередил голкипер.

После пропущенного мяча исландцы не стали больше атаковать. Наоборот, сложилось впечатление, что скорее россияне хотят развить успех. Первый опасный момент Исландия создала за шесть минут до перерыва, когда Стефан Тордарсон пробил с линии ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Впрочем, за три минуты до перерыва Такнизян удвоил преимущество России, а затем Арсен Закарян прошел пол команды Исландии и довел счет до разгромного.

Россия ушла на перерыв со счетом 3:0.

Вторая 45-минутка началась с опасной атаки российской команды, но Макаров пробил во вратаря. Через несколько минут он исправился, отправив мяч точно в дальний угол, обыграв в чужой штрафной площади сразу трех защитников. На 51-й минуте счет стал 4:0.

После четвертого мяча россияне продолжили атаковать, но отыграть «на ноль» при этом не смогли: за 30 минут до конца встречи Гудьонсен, сын бывшего форварда «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, отквитал один мяч, замкнув головой подачу с фланга. Максименко не смог выручить команду.

Исландцы, несмотря на редкие попытки, так и не взвинтили темп после результативной атаки, — подопечные Галактионова просто не позволили этого сделать. Было видно, что россияне уже берегли силы и концовку встречи провели с огромным преимуществом. Единственный момент, который действительно разочаровал, произошел на 61-й минуте, когда Маслов был вынужден покинуть поле. Он держался за заднюю поверхность бедра, но о его состоянии пока ничего неизвестно. Если травма окажется серьезной, то защитник «Спартака» пропустит оставшуюся часть группового этапа.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта. Команда Галактионова сыграет с французами.