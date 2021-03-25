Трусова, Щербакова и Туктамышева бьются за медали на ЧМ. LIVE

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Трусовой будет даже психологически легче выступать, находясь на 12-м промежуточном месте.

«Чтобы стать призером, Трусовой сегодня нужно действительно кататься наотмашь, забыть все, что было в короткой программе и понимать: либо пан, либо пропал. Иногда так бывает, что проваливаешь короткую программу и отлично катаешь произвольную. Поэтому Саше главное – правильно войти в это состояние и сделать все, что от нее зависит.

Но вообще я думаю, что ей даже немного легче сегодня будет: на нее мало что давит, у нее нет первого места. Так что нужно просто настроиться и полностью выложиться.

В исполнении Саши мы пока не видели пять чистых четверных, но, может, это 12-е место ее встряхнет, и мы это увидим сегодня. Так что давайте пожелаем ей удачи и чтобы она боролась сама с собой, а не с соперниками. И удачно делала то, что она умеет», — рассказала Бутырская Sport24.