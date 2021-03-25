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Трусова, Щербакова и Туктамышева бьются за медали на ЧМ. LIVE

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Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Стокгольме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской произвольной программы, в которой Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева борются за медали с японкой Рикой Кихирой. Третья россиянка Александра Трусова оказалась на 12-м месте из-за грубой ошибки в короткой программе, но попытается совершить чудо — сделать пять четверных прыжков и подняться на пьедестал.

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Следующей выступает Александра Фейгин из Болгарии! Она катается под «Лунную сонату» Бетховена как в классической версии, так и в более современной обработке (две композиции).

Урушадзе (Грузия) получает за произвольную программу 109,12 балла, а в сумме — 169,01.

Урушадзе завершила свою программу сольным двойным акселем. Очень жаль, что в начале она упала с каскада 3+3 — в остальном прыжки ей удались.

Грузинская одиночница исполнила сольный тройной флип, а затем неожиданно показала очень дешевый каскад двойной тулуп + двойной тулуп. Неужели так и планировала? Или где-то должен был быть тройной? Но вообще к концу программы Урушадзе явно облегчила прыжковый контент, чтобы не ошибиться, — все-таки сил становится все меньше.

К счастью, девушка смогла быстро собраться и выдала серию из удачных прыжков — тройной лутц, тройной риттбергер и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов получились на отлично.

На этом завершилась быстрая часть программы, и началась лирика, во время которой Урушадзе сможет отдохнуть и спокойно подойти к оставшимся прыжкам.

Ох, как обидно! Урушадзе упала на первом же элементе — каскаде тройной флип + тройной тулуп. Не удержалась на ногах после второго прыжка, который сильно недокрутила.

Открывает выступления второй группы участниц Алина Урушадзе из Грузии! Бывшая россиянка, сменившая спортивное гражданство, катается в произвольной программе под две композиции Патрисии Каас «Non, je ne regrette rien» и «The 9th Hour», а также под «Milord» (Mireille Mathieu). Тренируется девушка в ЦСКА у Светланы Соколовской.

Вовсю идет разминка второй группы участниц, в которой выступят девушки из Грузии, Азербайджана, Болгарии, Японии, Швеции и Финляндии.

Тем временем у нас завершились выступления первой разминки, в которой катались представительницы Эстонии, Нидерландов, Германии, Китая, Чехии и Великобритании. Лучший результат на данный момент принадлежит эстонке Эве-Лотте Киибус — 121,82 балла за произвольную программу, а в сумме — 181,47.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Трусовой будет даже психологически легче выступать, находясь на 12-м промежуточном месте.

«Чтобы стать призером, Трусовой сегодня нужно действительно кататься наотмашь, забыть все, что было в короткой программе и понимать: либо пан, либо пропал. Иногда так бывает, что проваливаешь короткую программу и отлично катаешь произвольную. Поэтому Саше главное – правильно войти в это состояние и сделать все, что от нее зависит.

Но вообще я думаю, что ей даже немного легче сегодня будет: на нее мало что давит, у нее нет первого места. Так что нужно просто настроиться и полностью выложиться.

В исполнении Саши мы пока не видели пять чистых четверных, но, может, это 12-е место ее встряхнет, и мы это увидим сегодня. Так что давайте пожелаем ей удачи и чтобы она боролась сама с собой, а не с соперниками. И удачно делала то, что она умеет», — рассказала Бутырская Sport24.

Александра Трусова
РИА Новости

Эксперты из мира фигурного катания единогласно считают, что Трусовой под силу сделать пять четверных прыжков. Так, бывший фигурист, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что, если Русская Ракета смогла как следует отдохнуть и успокоить нервы, то все будет в порядке.

«Реабилитируется ли Трусова, зависит от того, как она провела выходной. Есть вариант, что Саша решит реабилитироваться на тренировке, что может быть ошибкой. Это просто растрата своей энергии и времени.

Я бы более спокойно провел этот день, просто часок откатал бы. Нужно переждать этот момент и сохранить настрой на прокат до соревновательного дня. С этим контентом у Трусовой стопроцентные шансы на тройку», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Фигурист Максим Ковтун
РИА Новости

Александра Трусова оказалась в самом сложном положении среди россиянок по итогам короткой программы.

Из-за плохого выезда с тройного лутца и потери каскада девушка набрала всего 64,82 балла и заняла промежуточное 12-е место. Теперь ученица Евгения Плющенко будет пытаться совершить исторический камбэк в произвольной программе: она заявила пять четверных прыжков!

Фигуристка планирует исполнить четверные флип, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным сальховом и лутц в каскаде с тройным тулупом. Если ей удастся сделать эти прыжки и не завалить все остальное, то Трусова с большой долей вероятности попадет на пьедестал.

Любопытно, что на утреннем прогоне программы под музыку Русская Ракета не стала выдавать свой максимум и даже не пыталась заходить на пять четверных.

Она сделала каскад тройной флип + тройной тулуп, упала с четверного сальхова, сделала тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, четверной лутц + тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Кроме того, Трусова довольно рано для себя ушла с тренировки, когда все фигуристки из ее группы еще оставались на льду. Возможно, Мишин подсказал своему ученику Плющенко, что спортсменке нужно сэкономить силы на занятии, чтобы не перегореть перед прокатом. Не зря их подопечные Туктамышева и Трусова использовали одинаковую тактику — уйти с тренировки пораньше.

Александра Трусова на тренировке в Стокгольме
Global Look Press

Елизавета Туктамышева после короткой программы отстает от Кихиры на жалкие 0,22 балла, а от Щербаковой — на 2,14.

В произвольной программе Императрица будет исполнять два тройных акселя, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом. Также в ее активе есть дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп. С таким набором девушка вполне может претендовать на попадание в тройку сильнейших.

Правда, всего в нескольких баллах позади расположились американка Карен Чен и японка Каори Сакамото, которые владеют сложными каскадами 3+3 и могут в теории дотянуться до Туктамышевой, если исполнят все идеально. Так что Императрице нужно выдать свой лучший прокат, чтобы не подпустить соперниц.

На утренней тренировке фигуристка вообще не стала напрягаться и растрачивать энергию перед важным прокатом. Она исполнила тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп и вскоре покинула каток, не став даже делать прогон под музыку. По-королевски.

Фигуристка Елизавета Туктамышева на тренировке
Global Look Press

Рика Кихира должна навязать Щербаковой серьезную конкуренцию. В арсенале японки два элемента ультра-си — тройной аксель и четверной сальхов. По стоимости эти прыжки, конечно, сильно уступают четверным флипу и лутцу россиянки, однако в случае грубой ошибки Щербаковой Кихира вполне может оказаться выше в таблице. Так что расслабляться нельзя.

На утренней тренировке в ходе проката под музыку японка не стала делать ни четверной сальхов, ни тройной аксель.

Прошлась по элементам в весьма облегченном варианте: тройной сальхов, двойной аксель + двойной тулуп, тройной флип + ойлер + двойной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной флип + тройной тулуп и двойной лутц.

Однако во время тренировки без музыки Кихира спокойно исполняла каскад тройной аксель + двойной тулуп.

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке
Global Look Press

Щербакова считается главным фаворитом в борьбе за золото чемпионата мира, поскольку в активе россиянки есть два четверных прыжка — флип и лутц, а также дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер, за который она к тому же получит +10% к его базовой стоимости благодаря исполнению во второй половине программы.

Кроме того, ученицу Этери Тутберидзе отличает невероятная стабильность и способность сделать все идеально в прокате, вопреки любым обстоятельствам. Щербакову не может остановить даже слабое физическое состояние, как было на чемпионате России, когда она боролась с последствиями пневмонии, едва дышала и все равно одержала победу.

Утренняя тренировка у Щербаковой прошла не самым лучшим образом.

Во время прогона под музыку она дважды упала с сольного тройного лутца, а также с каскада тройной лутц + тройной риттбергер (сначала падала с первого прыжка, потом — со второго). Кроме того, девушка однажды оказалась на льду после четверного флипа.

Из-за этих неудач фигуристка заметно расстроилась, а один из тренеров Даниил Глейхенгауз произнес перед ней внушительную речь, чтобы привести спортсменку в чувство.

К счастью, во время тренировки не под музыку Щербакова смогла исполнить каскад четверной флип + тройной тулуп. Надеемся, что к вечеру девушка уже полностью пришла в себя и сможет показать свой максимум в прокате.

Фигуристка Анна Щербакова на тренировке в Стокгольме
Global Look Press

По итогам короткой программы наибольшие шансы на золото имеет тройка Анна Щербакова (набрала 81 балл ровно) — Рика Кихира (79,08) — Елизавета Туктамышева (78,86).

Сейчас таблица выглядит так (надо кликнуть на картинку):

Сегодня женщины стартуют в обратном порядке относительно итогов короткой программы. То есть та фигуристка, которая заняла последнее место, будет выступать первой, предпоследнее место — второй и так далее. Закроет прокаты победительница короткой программы Анна Щербакова.

Анна Щербакова
РИА Новости

Соревнования стартуют в 20.00 и продлятся до полуночи — четыре часа! Сегодня свои прокаты покажут 24 лучших фигуристки по итогам короткой программы.

Поминутное расписание выхода на лед выглядит так (время здесь стокгольмское, надо прибавить два часа, чтобы получить московское):

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на чемпионате мира.