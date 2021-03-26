Бенефис Овечкина, дубль Бучневича: как прошел день в НХЛ

«Рейнджерс» снова учинили разгром «Филадельфии», нанеся «Флайерз» четвертое поражение подряд. Неделю назад «синерубашечники» забросили «летчикам» девять безответных шайб.

В этот раз счет получился не менее катастрофичным для команды Алена Виньо. «Рейнджерс» вывел вперед Райан Строум уже в начале игры, но всю красоту в этом моменте сделал Артемий Панарин, выписавший одноклубнику идеальную передачу на пятачок из зоны круга вбрасываний. А Строуму оставалось лишь подставить клюшку.

Fox with the pass to Panarin, Strome with the redirection. 1-0 #NYR pic.twitter.com/Us9hs3q7pF — Shayna (@hayyyshayyy) March 25, 2021

Менее чем через минуту Павел Бучневич увеличил преимущество «Рейнджерс», отправив вторую шайбу в ворота Картера Харта броском в касание.

Бучневич, набрав 31 (13+18) очко в сезоне, остается лучшим бомбардиром «синерубашечников» в регулярке. Панарин отстает от соотечественника на два балла.

Captain Happy wastes NO time.



pic.twitter.com/qknnO035UJ — New York Rangers (@NYRangers) March 25, 2021

Кошмар «Филадельфии» продолжился, и Мика Зибанеджад, в прошлой игре против «Флайерз» оформивший ассистентский и голевой хет-трики, опять забил трижды и сделал три результативные передачи. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по шесть очков в двух матчах подряд против одного соперника. Зибанеджада впоследствии признали второй звездой игрового дня.

HE LITERALLY DID IT AGAIN



pic.twitter.com/WwNUBPVuwT — New York Rangers (@NYRangers) March 26, 2021

При счете 0:6 «Флайерз» поменяли вратаря — что интересно, в матче недельной давности произошло то же самое, только не Картера Харта меняли на Брайана Эллиотта, а наоборот. После этого хозяева даже отыграли две шайбы усилиями Клода Жиру и Кевина Хейза, но получили в ответ лишь еще один гол в свои ворота от Бучневича, сделавшего дубль.

Fantastic passing by the Rangers sets up Pavel Buchnevich for the shorthanded goal! Rangers up 7-2!#NYR pic.twitter.com/xL4S4mz3Kq — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021

Затем Шон Кутюрье забросил третью шайбу «Флайерз», а Филип Хитил за две минуты до сирены — восьмую для «Рейнджерс». А «Нью-Йорк» одержал победу со счетом 8:2.

Матч был примечателен и возвращением после травмы Игоря Шестеркина в состав «Рейнджерс». Россиянин отразил 41 бросок по своим воротам.

«Конечно, были мысли, что десять матчей пропустил, это всегда тяжело. Постарался отбросить это, команда мне помогла», — сказал Шестеркин после игры.

«Что отличает его от всех остальных, это его ум. Никогда не встречал вратаря, который так здорово читает игру. Он знает, что будет дальше, поэтому он так здорово играет», — похвалил россиянина исполняющий обязанности главного тренера «Рейнджерс» Крис Ноблох.

41 stops.



Welcome back, Shesty. pic.twitter.com/ix2l26JKmb — New York Rangers (@NYRangers) March 26, 2021

«Вашингтон» на домашнем льду разобрался с «Нью-Джерси». В начале игры гол на свой счет записал защитник «столичных» Дмитрий Орлов. Это четвертая шайба для россиянина в сезоне.

nhl video highlight - dmitry orlov scores against the new jersey devils to make it 1-1. pic.twitter.com/F7zrWICbo5 — NJDevils Game Bot (@NJDevilsGameBot) March 25, 2021

В составе «Кэпиталз» после невыразительной полосы проснулся и Александр Овечкин. Капитан «столичных» сначала сам отметился голом:

А после уже выступил ассистентом в моменте с первым голом Евгения Кузнецова.

Кузнецов же, оформив дубль, и поставил точку в игре — 4:3 в пользу «Вашингтона». А сам форвард «Кэпиталз» стал лучшим игроком матча, Овечкин получил вторую звезду встречи.

«После долгого перерыва из-за ковида было непросто вернуть свою форму. Хоккей – такая странная штука. Так тяжело найти свою игру, и так легко ее потерять. Сейчас я лучше понимаю систему игры и вернулся в форму», – приводит послематчевый комментарий Кузнецова AP News.

Did that on purpose pic.twitter.com/Kj1qU2sVEQ — Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2021

Кстати, у Овечкина не только гол+пас в победе над «Джерси», но и важный момент в самой концовке игры. За две секунды до сирены он заблокировал бросок по воротам «Кэпиталз», который без него потенциально мог стать результативным и грозить «Вашингтону» овертайму. Но не в этот раз.

«Питтсбург» без травмированного Евгения Малкина спокойно справился с худшей командой регулярки «Баффало» — 4:0. Это поражение стало для «Сэйбрз» 16-м подряд. Блистали в матче Сидни Кросби, сделавший три результативные передачи, и вратарь Кейси Десмит, оформивший шатаут, отразив все 36 бросков. Кросби, между прочим, стал третьим действующим игроком НХЛ, набравшим 1300 очков за карьеру в лиге.

Неожиданно прервалась победная серия «Тампы» и Андрея Василевского, который, между прочим, сделал 37 сейвов. Это не спасло «Лайтнинг» от поражения в ответной игре «Далласу» со счетом 3:4. Впрочем, как и результативная передача Михаила Сергачева, уже 20-я для российского защитника «молний в сезоне».

Dave Mishkin calls Alex Killorn's goal to make it 2-0 Lightning #GoBolts #TBLvsDAL pic.twitter.com/dBhoi8oi0u — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) March 26, 2021

Место в воротах «Старз» вновь занял молодой Джейк Эттингер, причем сыграл он в снова очень уверенно. Слухи о возможном обмене Антона Худобина уже слухами и не кажутся.

«Каролина» во второй раз кряду обыграла «Коламбус» — 4:3 в овертайме. На счету форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова голевая передача, он увеличил количество очков в сезоне до 24 (9+15).

Martin Necas with the wraparound BEAUTY! Hurricanes take the 2-1 lead!#LetsGoCanes pic.twitter.com/5bp8xX1bWx — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 26, 2021

Владимир Тарасенко после возвращения в строй «Сент-Луиса» играет регулярно и порой результативно, но в девяти матчах при нем «Блюз» одержали лишь две победы. На этот раз «музыканты» всухую проиграли 0:2 «Миннесоте». За «Уайлд» впервые за семь встреч наконец-то сумел забить Кирилл Капризов.

«Капризов очень коварен, он обманывает соперников»,

— прокомментировал шайбу в исполнении россиянина нападающий «дикарей» Райан Хартман.

2-0 scoringen:



Nydelig mеl av Kirill Kaprizov med assist fra Mats Zuccarello.#nhlnor



pic.twitter.com/mDL0C5V0Zd — Minnesota Wild Norge (@WildNorge) March 26, 2021

В других матчах «Нэшвилл» разгромил «Дейтройт» со счетом 7:1, а игроком дня стал нападающий «Предаторз» Рокко Гримальди, забивший четырежды «Ред Уингз»; «Айлендерс» с Семеном Варламовым на ворота в овертайме одержал победу над «Бостоном» — 4:1; Сергей Бобровский вернулся в рамку «Флориды», но «Пантерз» потерпели поражение от «Чикаго» со счетом 0:3; «Колорадо» разбил «Вегас» на домашнем льду со счетом 5:1; а пятый гол Ильи Михеева в сезоне помог «Торонто» в овертайме обыграть «Оттаву» — 3:2.