Реванш Миочич — Нганну и бой брата Хабиба: что смотреть на UFC 260

Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну

Изначально в рамках UFC 260 должны были пройти два титульных боя: между Миочичем и Нганну, а также между Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой. Впоследствии второй поединок сорвался из-за обнаруженного у Волкановски коронавируса, и теперь ивент остался с одним титульником. Зато с куда более ожидаемым.

Миочич и Нганну встретятся в реванше, причем предыдущий их поединок тоже был титульным. В январе 2018-го Миочич выглядел лучше и одержал победу единогласным решением судей, сохранив титул чемпиона. Но с тех пор многое поменялось.

Миочич вскоре после первого боя с Нганну подрался с Даниэлем Кормье, который в то время еще был очень хорош. Кормье нокаутировал Стипе уже в первом раунде, забрал его пояс и стал двойным чемпионом UFC. Через год бойцов свели снова, и тогда уже Миочич неожиданно одержал победу нокаутом в четвертом раунде, вернув себе чемпионство. Еще ровно через год Миочич и Кормье завершили свою историю трилогией — в крайне невыразительном поединке победа досталась Миочичу единогласным решением. Он остается чемпионом в тяжелом весе в настоящий момент.

Что касается Нганну, то, в отличие от Миочича, за первым боем у него последовало куда более интересное развитие карьеры. Француз одержал четыре зрелищные победы подряд нокаутами, победив таких соперников, как Кертис Блейдс, Кейн Веласкес, Джуниор Дос Сантос и Жаирзиньо Розенстрайк. Нганну считается самым опасным бойцов дивизиона и уже давно рассчитывал на новый титульный бой.

Нганну выходит на бой значительным фаворитом. У него серьезная активная серия побед и нокаутов, а вот Миочич в свои 38 лет уже не так впечатляет. По крайней мере, третий его поединок с Кормье оставил много вопросов.

Тайрон Вудли — Висенте Луке

Будущее бывшего доминирующего чемпиона UFC в полусреднем весе буквально висит на волоске, и поединок с Луке, вполне вероятно, станет для него решающим.

Вудли потерпел три поражения подряд. В марте 2019-го тогдашний обладатель титула подчистую отдал бой Камару Усману и лишился пояса. Спустя год Ти-Вуд вернулся в клетку, но вновь практически без шансов уступил будущему претенденту Гилберту Бернсу — снова судейским решением. Наконец, в сентябре 2020-го Тайрону дали поединок с самым скандальным бойцом дивизиона Колби Ковингтоном, и тогда для Вудли все закончилось еще печальнее: Ковингтон нанес ему травму ребра, из-за которой тот не смог продолжить бой, и Ти-Вуд снова проиграл.

Вудли уже давно отправляют на пенсию, отмечая, что как таковой мотивации продолжать драться у него нет. Несколько лет назад он и сам признавался, что локальные успехи в джиу-джитсу для него гораздо важнее, чем пояс UFC. И, так или иначе, Вудли предстоит бороться за свое будущее, ведь четвертое поражение наверняка поставит вопрос о его увольнении из ростера.

Противостоять экс-чемпиону будет десятый номер рейтинга полусреднего дивизиона. Луке вот уже шесть лет выступает под баннером UFC и, несмотря на лишь три поражения, от серьезных успехов все еще далек. Проиграв Стивену Томпсону в 2019-м, бразилец на следующий год запланировал два поединка — и одержал две классные победы нокаутами. И победа над Вудли потенциально сделает его претендентом на бой с кем-то из первой пятеркой — например, на реванш с Леоном Эдвардсом. А дальше уже маячит и чемпионская гонка, но конкуренция в его весовой категории как никогда серьезная, так что Висенте нужно не просто побеждать, но и делать это ярко и сверхуверенно.

Шон О`Мэлли — Томас Алмейда

В третьем по значимости бою вечера подерется некогда один из главных любимчиков и надежд президента UFC. О`Мэлли вернется в октагон после отсутствия с прошлого августа и попробует доказать, что его внезапное и странное поражение от Марлона Веры было случайным.

Три года назад О`Мэлли по прозвищу Сахарок в яркой манере выиграл бой на The Ultimate Fighter. Сразу после этого американец привлек внимание промоутеров как своими навыками, так и необычным типажом. Через полгода он уже дебютировал в UFC, а его победа получила бонус за лучший поединок вечера. Далее последовала дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, и вот уже через два года он снова был в клетке и оставался не менее ярким, одержав две победы нокаутами, которые, конечно, тоже стали для него бонусными.

О`Мэлли тогда всерьез стали пророчить завоевание пояса в ближайшее время. Но в поединке с Верой он неожиданно потерпел первое поражение в карьере. Затем выяснилось, что причиной блеклого выступления Сахарка стала травма, полученная то ли в бою, то ли незадолго до него. В воскресенье он может войти в топ-15 рейтинга легчайшего веса в случае победы над Алмейдой.

У Алмейды же положение в UFC не самое завидное. В последних пяти поединках бразилец потерпел четыре поражения, причем на проведение этих поединков ему потребовалось почти пять лет. Что интересно, когда Томас только приходил в лучший промоушен планеты, то реноме у него было схожее с тем, что у О`Мэлли: нестандартный, яркий и способный удивлять. Но карьера в итоге в UFC не задалась, и бой с Сахарком может стать для него последним в лиге.

Джаред Гуден — Абубакар Нурмагомедов

Внимание российской публики приковывает бой с участием брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара. За последний год двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона больше мелькал в разного рода скандалах, то неудачно шутя о коронавирусе, то бросая неоднозначные высказывания о Коноре Макгрегоре. А вот выступления Нурмагомедова оставляют желать лучшего.

В UFC он дебютировал в ноябре 2019-го, потерпев поражение от Давида Завады на турнире в Москве. Как и от любого Нурмагомедова, от Абубакара ожидали очень многого, но в итоге он был задушен соперником уже в первом раунде. Позднее Абубакару долго не могли организовать новый бой, и вот к поединку с Гуденом его уже готовил лично Хабиб, завершивший карьеру.

О Гудене в UFC известно примерно столько, сколько бы было известно про Абубакара Нурмагомедова, не будь он братом Хабиба. Год проходил любителем, на профессиональном уровне дрался в разных промоушенах от NFC до Titan, а в ноябре прошлого года его пригласили в UFC, где он в дебюте, впрочем, проиграл ветерану Алану Джобэну.

На Нурмагомедова будет давление куда серьезнее, чем на его соперника. Ведь пока у него из всех братьев самые худшие показатели в MMA.

Кстати, на турнире должен был подраться еще один Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Умар. 25-летнего непобежденного бойца называют большим дарованием, и в дебюте в UFC он это продемонстрировал, задушив казахстанца Сергея Морозова. Но от участия в UFC 260 пришлось отказаться, так как оппонента ему найти не получилось.

UFC 260 начнется в 2.30 по московскому времени. Начало боев основного карда — в 5.00 мск.