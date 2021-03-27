Старт сезона «Формулы-1»: Хэмилтон на пути к вечному рекорду. LIVE

Ну то ж, давайте вспомним, как накануне прошла квалификация. Она получилась очень яркой и драматичной. Главное событие — это, конечно, поул Макса Ферстаппена, который на своем «Ред Булл» выиграл аж 0,4 у «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона! На втором ряду стартового поля будут Валттери Боттас на втором «Мерседесе» и Шарль Леклер на «Феррари», чей потенциальный гоночный темп вызывает вопросы. Но в квалификациях монегаск привычно выжимает из алого болида, который в любом случае стал лучше, максимум.

20 MINUTES TO GO!



As the grid go through their final race day preparations, here's a look at the conditions they'll face at Sakhir ��#BahrainGP ���� #F1 pic.twitter.com/Ara0qjcSKv — Formula 1 (@F1) March 28, 2021