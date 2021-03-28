«Уничтожил и избил»: как британец Уайт нокаутировал Поветкина

Один из лучших боксеров планеты в XXI веке — россиянин Александр Поветкин — сокрушительно проиграл британцу Диллиану Уайту на вечере бокса в Гибралтаре и отдал ему пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

41-летний спортсмен по прозвищу Русский Витязь не смог составить достойную конкуренцию своему 32-летнему оппоненту — весь бой больше походил на избиение.

Защита Поветкина начала трещать по швам уже в первом раунде: россиянин постоянно пропускал тяжелые удары, пошатывался и с трудом удерживался от того, чтобы не упасть.

Бой продлился лишь четыре раунда из 12-ти. После очередного мощного попадания Уайта Поветкин отлетел к канатам и повис на них. Здесь уже можно было заканчивать поединок, но Русский Витязь не желал сдаваться и снова пошел на соперника, хотя, судя по слабо поставленным рукам и нулевой реакции на новые удары, все еще не понимал, что происходит.

В итоге Уайт безнаказанно нанес ему еще три удара, а последним левым боковым свалил Поветкина с ног.

После этого команда россиянина сигнализировала о сдаче. Сам боксер в это время поднялся и вновь двинулся в сторону британца, до сих пор не понимая, что все закончено. Однако судья не пустил его к сопернику: это было бы слишком опасно для здоровья Русского Витязя.

THE BODY SNATCHER pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Так Уайт сумел взять реванш за обидное поражение в августе 2020 года. Тогда британец тоже выглядел сильнее Поветкина и дважды отправлял его в нокдаун, однако в пятом раунде неожиданно пропустил один мощный удар и улетел в нокаут.

Для Поветкина это был «лаки панч» (счастливый удар), который позволил выиграть поединок, явно складывающийся не в его пользу. Авторитетный портал Boxing Scene даже признал этот эпизод лучшим нокаутом года. Однако в ответной встрече повторить это чудо не удалось — Уайт был чрезвычайно осторожен.

«Я расстроился из-за того, что не закончил бой еще в первом раунде, — заявил британец после поединка. — Я ведь не должен был проиграть Поветкину и в первый раз. Тогда я очень злился на себя, потому что допустил глупую ошибку и поплатился за это.

В матче-реванше еще в первом раунде у меня было искушение пойти во все тяжкие, но потом я решил, что это будет не самая разумная тактика. Поветкин — непростой соперник, поэтому я не торопился и был осторожен».

Также Уайт выразил желание провести с россиянином третий поединок.

«Если Александр захочет реванша, то я готов выйти на ринг с ним опять. Он проигрывал только Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и мне. Он все еще силен,

— считает британец. — Что касается моих перспектив теперь, то я верю, что могу стать чемпионом мира. Я обладаю мощью, которая позволит мне победить любого соперника».

Для Уайта эта победа стала уже 28-й в карьере при двух поражениях. Несмотря на уверенное доминирование над Поветкиным, спортсмен выразил большое уважение сопернику и зашел к нему в раздевалку после боя, пожал руку и предложил поменяться боксерскими шортами на память.

Также Уайт посвятил Поветкину теплые слова в своем победном посте в Instagram:

«Спасибо моей команде, их поддержка была ощутима. Поветкин, ты великий воин, респект».

Промоутер Уайта — Эдди Хирн — высказался менее деликатно.

«Сегодня Уайт вернул свою карьеру на прежние рельсы. Он уничтожил и избил Поветкина. Теперь мы снова в той точке, где и хотим быть.

Я бы хотел, чтобы Диллиан вновь вышел на ринг уже этим летом. Перспективы сейчас хорошие. Цель Уайта остается прежней — он хочет побороться за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Диллиан создаст проблемы любому в тяжелой весовой категории», — подытожил Хирн.

Любопытно, что команда Русского Витязя не собирается требовать реванша с Уайтом, несмотря на согласие самого британца. По крайней мере, это следует из слов промоутера Поветкина — Андрея Рябинского.

«Я думаю, это последний бой. Буду уговаривать Сашу завершить карьеру»,

— сообщил Рябинский в своем Twitter-аккаунте.

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Известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер сообщил, что здоровье Русского Витязя оставляет желать лучшего.

«Я слышал, что Поветкин плохо себя чувствует и собирается в больницу.

Давайте будем надеяться, что с ним все будет в порядке, главное — безопасность, и нужно пройти тщательное обследование», — написал Баффер.

2 warriors-class & respect in abundance by Dillian & Sasha!

I'm hearing Sasha is not feeling well & he's going to hospital..let's all hope he'll be fine but safety first and get a proper exam. Can't say it enough-I love both these guys!@SkySportsBoxing @DillianWhyte @EddieHearn https://t.co/PgsB1SPDPm — Michael Buffer (@Michael_Buffer) March 28, 2021

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев отметил, что Поветкин действительно не мог продержаться до конца поединка.

«Я согласен, что бой надо было останавливать. Прискорбно, но Саня проиграл. К нашему сожалению, оказались правы те, кто прогнозировал победу Уайта. Но до конца не хотелось в это верить.

Мы очень желали, чтобы Саня в очередной раз одержал победу. Но это поражение нисколько не умаляет его заслуг перед отечественным и мировым боксом.

Сейчас много вопросов, что будет дальше делать Поветкин. Но это уже вопрос завтрашнего дня»,

— сказал Валуев в прямом эфире РЕН ТВ.

Поветкин потерпел лишь третье поражение за 40 боев, в которых он одержал 36 побед и один раз боксировал вничью.

В своей карьере он становился олимпийским чемпионом на Играх в Афинах — 2004, чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, регулярным чемпионом мира по версии WBA, WBC Diamond, WBC Silver, WBO International и WBA Inter-Continental.