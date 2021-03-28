Три золота и рекорд Трусовой: как Россия захватила чемпионат мира

Россия повторила медальный рекорд 22-летней давности

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился полным триумфом сборной России, которая выполнила все свои главные цели.

Весь пьедестал в женском одиночном катании, золото и бронза в спортивных парах, а также золото в танцах на льду — россияне завоевали целых шесть медалей на главном старте сезона, куда съехались все сильнейшие фигуристы мира.

Такого количества медалей на мировом первенстве у сборной России не было 22 года.

В последний раз подобное происходило только на далеком ЧМ-1999, когда золото завоевали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная / Антон Сихарулидзе в танцах на льду и Анжелика Крылова / Олег Овсянников в парном катании, также серебро взял Евгений Плющенко, бронзу — одиночница Юлия Солдатова.

Накануне олимпийского сезона сборная России однозначно доминирует в мировом фигурном катании.

Большую роль в этом сыграл тот факт, что в РФ регулярно проводились соревнования, несмотря на угрозу коронавируса, в то время как в других странах турниров либо не было вообще, либо было очень мало. У иностранных спортсменов часто не было возможности даже тренироваться из-за закрытия катков.

В России же в полном объеме состоялись этапы и финал Кубка страны, национальный чемпионат и даже коммерческий Кубок Первого канала. В итоге к чемпионату мира спортсмены подошли в полной боевой готовности.

Обратная сторона медали: почти все российские фигуристы заразились и переболели COVID-19.

Как это повлияет в долгосрочной перспективе на их карьеру, неизвестно, однако пока все члены сборной в строю и выступают успешно.

Щербакова стала явным лидером в преддверии Олимпиады

Сложнее всего на чемпионате мира пришлось Анне Щербаковой, которая тяжело болела пневмонией осенью и в начале зимы. Коронавирус девушка официально не подтверждала, но вряд ли могла его избежать.

От последствий болезни ученица Этери Тутберидзе не оправилась до сих пор и с огромным трудом выступала на чемпионате мира, заваливая тренировки и собираясь только на прокат.

Однако Щербакова все равно сумела стать чемпионкой мира, что в таком состоянии можно назвать подвигом.

Любопытно, что для этого ей даже не понадобились четверные прыжки. Изначально девушка собиралась исполнять сразу три квада, но здоровье позволило пойти лишь на один, да и с него она упала.

Тем не менее судьи очень высоко оценили все остальные ее элементы, дав приличные бонусы по шкале качества исполнения GOE (Grade of Execution), а также поставили космические оценки за компоненты — навыки скольжения, сложные и креативные переходы между прыжками, артистизм, композицию программы и интерпретацию музыки.

Таким образом, все вещи, которые оцениваются судьями чисто субъективно (бонусы и компоненты), остались за Щербаковой.

Больше никто на чемпионате мира — ни Александра Трусова, ни Елизавета Туктамышева, ни главная соперница россиянок японка Рика Кихира, — таких высоких оценок не получали.

Это означает, что Щербакова закрепила за собой статус лидера сборной России, и судьи (важно, что не только свои, но и иностранные) относятся к ней соответствующе — очень лояльно.

Это должно сильно помочь 17-летней фигуристке в следующем сезоне, когда среди российских спортсменок развернется напряженная борьба за поездку на Олимпиаду. Мест всего три, а претенденток гораздо больше.

С сезона-2021/22 на взрослом уровне начнут выступать уже знаменитая Камила Валиева, Дарья Усачева, которая разучивает тройной аксель и четверной сальхов, а также Майя Хромых, в феврале впервые приземлившая два квада на официальном турнире. Никуда не уходят и Туктамышева с Трусовой.

Однако самый большой авторитет у судей сейчас имеет Щербакова.

И после ее блестящих выступлений даже в слабом физическом состоянии руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) понимает, что на эту спортсменку всегда можно положиться — она не завалит программу. А значит, ученица Тутберидзе идеально сработала на то, чтобы обеспечить себе поездку на Олимпиаду.

Туктамышева посвятила медаль всем «женщинам в фигурном катании»

Елизавета Туктамышева завоевала на этом турнире серебряную медаль и доказала, что и в 24 года можно отбираться на чемпионат мира в составе самой конкурентной женской сборной мира и преуспевать на нем. Недаром тренер Алексей Мишин назвал ее «статуей свободы для тех фигуристок, кому за 20».

«Этой медалью и своим катанием я хотела показать пример, что после 18-ти жизнь в фигурном катании только начинается и никогда не надо опускать руки, — подчеркнула Туктамышева в интервью «Матч ТВ». — Именно для тех девушек, которые думают, что невозможно больше ничего достичь, у которых нет мотивации. Нет, все возможно. Чем дальше, тем интереснее каждый год жизни. Когда ты преодолеваешь себя — это очень ценно, и оно точно стоит того, чтобы трудиться, развиваться и не бросать начатое».

На этом чемпионате мира Императрица исполнила три тройных акселя на две программы, а в следующем сезоне собирается довести до ума еще и четверной тулуп. Так что вдохновляющая история возрождения Туктамышевой еще далека от завершения.

«Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» — написала девушка в Instagram после церемонии награждения.

Трусова окончательно выбрала путь Терминатора

У Александры Трусовой тоже было свое испытание и свое преодоление на этом ЧМ.

Фигуристка провалилась в короткой программе, где, во-первых, отказалась от тройного акселя, который мог бы дать ей много баллов и позволить не сильно отстать от Щербаковой, Туктамышевой и Кихиры (в итоге Трусова сделала только двойной), а во-вторых, перекрутила тройной лутц из-за привычки делать четверной и не смогла качественно с него выехать, чтобы сделать каскад с тройным тулупом.

Оставшись без каскада, Русская Ракета потеряла много баллов, но приобрела четкое понимание: бояться и осторожничать для нее — губительная тактика.

Губительная прежде всего психологически, что затем приводит и к техническим проблемам на льду.

«Я еще до чемпионата мира говорила и тренерам, и родителям, что если не буду делать в короткой программе ничего сложного, то обязательно ошибусь в легком. В этом отношении я знаю себя очень хорошо, — объяснила Трусова в интервью RT.

— Ну не бывает у меня так, чтобы всю сложность убрать — и идеально откататься. Настраиваться на выступление при сложной программе мне проще.

Я как-то с самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже. Потом я научилась более-менее чисто катать программу с тройными прыжками. Когда мы начали вставлять четверные, все повторилось: сложные программы получались намного лучше».

На произвольную программу чемпионата мира Трусова вышла уже с контентом из пяти четверных прыжков — на такое не решался никто из девушек никогда в истории. В итоге три сделала, с двух упала, но и этого хватило, чтобы стать лучшей в этом виде программы, а в сумме подняться с 12-го места на третье.

Более того, девушка установила новый мировой рекорд, получив самую высокую оценку за прыжковый элемент среди женщин, — 19,48 балла за каскад четверной лутц + тройной тулуп.

По всей видимости, в следующем сезоне Русская Ракета больше не позволит себе упрощать контент и будет выступать с пятью четверными в произвольной и тройным акселем в короткой, что бы ни случилось.

По итогам регулярных прокатов с таким набором она либо станет Терминатором, уничтожающим все на своем пути, как американец Нэйтан Чен, которым Трусова открыто восхищается, либо разобьется. Все или ничего.

Мужчины вернули три квоты, но сильно отстают от конкурентов

Российские одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко справились со своей основной задачей на чемпионате мира — занять места, которые в сумме дали бы не больше 13 (пятое и восьмое).

Это позволило мужской сборной России заработать максимальную квоту на следующий чемпионат мира: теперь в Монпелье-2022 поедут три одиночника, а не два.

Также ученики Алексея Мишина на 99% гарантировали участие трех российских одиночников на Олимпийских играх в Пекине. Правда, третью квоту надо будет еще подтвердить на осеннем турнире «Небельхорн Трофи»: туда должен будет отправиться один из отечественных фигуристов (только обязательно не Коляда и не Семененко) и занять место не ниже 11-го среди тех, кто борется за дополнительную квоту на Игры.

Для наших спортсменов такая задача не выглядит очень сложной, так что в максимальном представительстве мужской сборной в Пекине можно практически не сомневаться.

Однако на фоне блестящего выполнения командной задачи не стоило забывать и о личной. И вот здесь у мужчин все прошло не очень гладко.

Коляда с одним падением с тройного акселя и почти идеальным исполнением всего остального стал лишь пятым, отстав от третьего места на целых 17,04 балла. Всего в двух программах у него было запланировано три четверных прыжка (причем самых дешевых — тулупа) и три тройных акселя.

Семененко исполнил на один элемент ультра-си больше — четыре четверных прыжка (два тулупа и два сальхова) и три тройных акселя. Однако судьи скромно оценили его компоненты и дали низкие бонусы по GOE, поскольку это первый международный турнир в карьере 17-летнего фигуриста и авторитет он пока не заработал. В итоге юноша занял восьмое место и отстал от третьей строчки на огромные 30,83 балла.

Таким образом, если российские одиночники не увеличат количество четверных прыжков в программах или не добавят более сложные и дорогостоящие квады, вроде лутца и флипа, то надеяться на Олимпиаде будет практически не на что.

Проигрывать еще до старта отечественным фигуристам не комильфо, а значит, в это межсезонье будет сделано все возможное и невозможное, чтобы нивелировать это отставание.

В парах — первое золото со времен Волосожар и Транькова

В спортивных парах произошла сенсация — победу одержали дебютанты чемпионата мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Золото в парном катании наконец вернулось в Россию спустя восемь лет. В последний раз победителями ЧМ от нашей страны становились Татьяна Волосожар / Максим Траньков в 2013 году в канадском Лондоне.

Такие итоги мирового первенства, во-первых, привели к тому, что у сборной России теперь есть три примерно одинаковые по известности и авторитету пары.

Мишина / Галлямов зарекомендовали себя этим блестящим сезоном и победой на ЧМ. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский хорошо знакомы аудитории и судьям по своему прошлому сезону, когда они стали чемпионами России и Европы. Евгения Тарасова / Владимир Морозов выступают на высоком уровне уже лет шесть, хоть и не смогли попасть на пьедестал на этом турнире.

В олимпийский сезон этот авторитет может сильно помочь на главных стартах четырехлетия и повысить шансы на золото.

Во-вторых, Мишина / Галлямов показали, что российские пары при чистых прокатах способны обыгрывать невероятно мощный и опытный дуэт из Китая — двукратных чемпионов мира и серебряных призеров Олимпиады-2018 Суй Вэньцзин / Хань Цун.

Фигуристы из Поднебесной допустили небольшие помарки в короткой и произвольной программе и в итоге уступили дебютантам из России около двух баллов. Даже гораздо более высокий статус на международной арене по сравнению с Мишиной и Галлямовым не помог Вэньцзин / Цун одержать победу. А это весьма тревожный для них звоночек в преддверии домашней Олимпиады в Пекине.

Правда, стоит отметить, что китайский дуэт готовился к этому ЧМ совсем мало: из-за операции Цуна спортсмены лишь за две-три недели до турнира начали исполнять параллельные прыжки и явно находились не в лучшей форме.

Большую часть сезона Вэньцзин вообще приходилось тренироваться с другими партнерами, чтобы не терять форму, пока Цун ходил на костылях.

Если уж за такой короткий срок китайцы смогли подготовиться и чуть не вырвать золото, то в следующем сезоне бороться с ними будет так же сложно, как всегда.

В танцах — первое золото за 12 лет

Танцы на льду порадовали еще более долгожданным золотом, чем спортивные пары. Российские спортсмены не побеждали в этом виде долгие 12 лет — со времен Оксаны Домниной и Максима Шабалина, которые брали золото на ЧМ-2009 в Лос-Анджелесе.

В Стокгольме на высшую ступень пьедестала почета смогли подняться Виктория Синицина и Никита Кацалапов — действующие чемпионы Европы, а теперь еще и мира.

Ученики Александра Жулина не допустили ошибок ни в одном из прокатов и опередили своих ближайших преследователей на семь баллов!

Однако стоит отметить, что на этом чемпионате мира не было гениальных французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые выиграли четыре последних чемпионата мира и пять чемпионатов Европы подряд (их гегемонию на Евро смогли прервать только Синицина / Кацалапов в прошлом году).

Французы отказались от участия в ЧМ и вообще не выступали весь этот сезон из-за невозможности нормально тренироваться во время пандемии и возникшей из-за этого депрессии. Остается надеяться, что бывшие мировые лидеры этого вида фигурного катания смогут прийти в себя к олимпийскому сезону, но пока что уверенным первым номером танцев являются россияне.

«Мы так сильно скучали по золотой медали в танцах на льду! Спасибо большое Синициной и Кацалапову за то, что они сделали, за это прекрасное выступление, — сказала Татьяна Тарасова в комментарии Sport24. — Очень счастлива за нашу замечательную чемпионскую пару, они большие молодцы! Катались уникально, показали потрясающую программу.

На Олимпийских играх фаворитом будет сильнейший, а на данный момент это Вика с Никитой, а не французская пара».

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Сезон на этом не окончен — в Японии с 15 по 18 апреля состоится еще и командный чемпионат мира. Однако на данный момент известно лишь то, что из российской сборной там выступит Анна Щербакова. Остальной состав будет объявлен позднее.