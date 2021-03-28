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«Выход Поветкина на ринг — подвиг. Злорадствующим никакого уважения»

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Поветкин проиграл Уайту. Мнения о карьере российского боксера

Александр Поветкин потерпел поражение в реванше против британца Диллиана Уайта. Результат тяжелого боя для российского боксера в очередной раз поднял вопрос о том, стоит ли ему завершить карьеру. Мнения экс-боксеров Родиона Пастуха и Константина Цзю разошлись.

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В беседе с «Газетой.Ru» бывший чемпион WBC Asia Council Continental в первом тяжелом весе Родион Пастух, который лично знаком с Александром Поветкиным, выступил с поддержкой в адрес своего коллеги по цеху. Он подчеркнул, что повлиять на состояние Русского Витязя мог коронавирус. По мнению Пастуха, Поветкин заслуживает признания со стороны общественности и болельщиков хотя бы потому, что за несколько месяцев смог подготовиться к новой встрече с Уайтом.

«Саня — наш чемпион. Я его поддерживаю при любом результате. Это бокс — как вышло, так и вышло. После боя с ним не общался, но ранее он проходил сборы и подготовку у нас в Геленджике. Говорить об этом детально не хочется. Есть результат, все все понимают. Желаю Александру как можно быстрее восстановиться и идти дальше.

Что касается коронавируса, то это такая зараза, которая имеет непредсказуемые последствия, влияет на организм, на моральное состояние. Александр заслуживает большого уважения, ведь после того, как в недавнее время перенес эту болезнь, он подготовился и вышел на ринг. Это героический поступок»,

— подчеркнул Пастух.

Поражение Поветкина подняло очередной за последние несколько лет вопрос о его будущем в профессиональном боксе. Так, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил мнение, что россиянину пора завершить карьеру. Так же считают в своем большинстве и болельщики.

Пастух, комментируя эти советы, назвал их неправильными по своей природе.

«Решение о том, завершать карьеру или продолжать боксировать, должен принимать только Александр и его команда. Лично мне не нравится, что когда спортсмен побеждает, то все на его стороне, а когда он проигрывает, то все начинают высказывать о нем компетентное в кавычках мнение. Мол, как он должен был действовать, чего не стоило делать и так далее.

Александру — моя поддержка, а всем тем, кто злорадствует над ним — абсолютного никакого уважения. Критиковать его и говорить о том, что ему пора уходить из бокса, неправильно. Мы, граждане России, должны держаться друг за друга и поддерживать любой результат, потому что выход на ринг — это уже поступок и подвиг. Тем более на таком уровне. Александр уже столько лет радует нас, россиян, своими победами»,

— заявил боксер.

Константин Цзю считает иначе. В интервью «Газете.Ru» бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе подчеркнул, что команда Поветкина могла допустить ошибку при подготовке к реваншу против Уайта. Обсуждая прошедший поединок, Цзю вспомнил и конец своей карьеры.

«Стоит задать целый ряд вопросов касательно подготовки Александра. Он ведь переболел коронавирусом, а этого нельзя исключать. Также немаловажным является факт акклиматизации, бой прошел в позднее время. Это имеет громадное значение. Поветкин должен был адаптироваться, тренироваться по тому же времени, в какое у него и прошел поединок. Я не уверен, что его команда поступила именно таким образом. Замечу также, что оба боксера меняли тренеров. Уайт это сделал перед первым боем, Александр — перед реваншем.

Думаю, они наступили на же грабли, что и я когда-то. Я помню свой последний бой, который также прошел в позднее время. Только адаптировался, прошел акклиматизацию, чтобы жить нормальной жизнью в Англии днем, а вечером уже надо выступать. Очень похожая ситуация»,

— сказал Цзю.

Эксперт также отметил, что Поветкину предстоит задуматься об уходе из бокса. Ключевым в данном решении является форма россиянина, которую нельзя назвать лучшей.

«Сашке все-таки уже 41 год. По отдельности эти причины не являлись бы причиной провала, а вот в совокупности — да. Все наложилось друг на друга, оставило свой след. Пожалуй, Поветкину стоит попрощаться с боксом», — добавил Цзю.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени в Гибралтаре прошел крупный боксерский турнир, который возглавил бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Русский Витязь с Похитителем тел из Великобритании уже встречались в августе прошлого года. Тот поединок вызвал немало вопросов по своему содержанию: британец ямайского происхождения выглядел мощнее россиянина и даже несколько раз отправил того в нокдаун, но Поветкин выстоял, в пятом раунде технично провел левый апперкот и отправил Уайта на канаты. Нокаут в исполнении Александра Поветкина получился настолько красивым, что сам спортсмен назвал его едва ли не лучшим в карьере, а известный портал Boxing Scene признал перфоманс в исполнении россиянина самым красивым в 2020 году.

Реванш двух тяжеловесов был обязательным условием по контракту, и хотя сам Поветкин раздумывал над следующими соперниками, ему все же было необходимо вновь выйти на ринг против Уайта. Сам поединок переносился, в том числе и из-за проблем со здоровьем у россиянина — в конце 2020-го Поветкин переболел COVID-19 и провел некоторое время в больнице. Его возвращение на ринг, увы, успеха не принесло.

В первом раунде Русский Витязь несколько раз пошатнулся и едва не упустил ситуацию из-под контроля. Уже после боя Уайт признался, что хотел нокаутировать соперника сразу же, но Поветкину удалось выдержать давление британца. Впоследствии россиянин попытался действовать первым номером, но безрезультатно: боксер выбросил 72 удара, но цели достигли только восемь. Уайт же оказался и более сконцентрированным, и более точным: из 131-го его удара Поветкин ощутил 57. Последние оказались роковыми, и в четвертом раунде рефери был вынужден сигнализировать об окончании поединка в пользу британца, а из угла Поветкина на ринг было выброшено белое полотенце.

В итоге россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Поражение от Уайта стало третьим в карьере Александра Поветкина, за которую он провел 40 поединков и одержал 36 побед, в том числе 25 — нокаутом. Еще один бой (против Майкла Хантера) был сведен к ничьей.