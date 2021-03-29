«Французы имеют огромное преимущество»: экс-тренер сборной России об игре молодежки

28 марта российская молодежная сборная под руководством Михаила Галактионова провела свой второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2021 и потерпела в нем первое поражение, уступив команде Франции со счетом 0:2. Авторами голов стали Одсонн Эдуар и Нанитамо Иконе, которые выступают за шотландский «Селтик» и французский «Лилль» соответственно, а только их суммарная стоимость на трансферном рынке оценивается почти в €45 млн.

В беседе с «Газетой.Ru» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, также в прошлом работавший с российской молодежкой, заявил, что результат встречи оказался предсказуемым. В частности, специалист подчеркнул, что французы имели преимущество над российскими молодыми футболистами буквально во всех аспектах.

«После матча с Исландией (4:1) звучало много хвалебных од в отношении российской молодежки, но в этих высказываниях надо быть осторожным, ведь это не всегда правильно понимается самими молодыми футболистами, не имеющими полноценного впечатления о себе.

Вчерашний матч показал, что французы имеют огромное преимущество над россиянами, у них намного больше шансов вырасти в топ-игроков. Французы атлетичнее наших, более координированы, лучше ведут единоборства, их технико-тактическая начинка на порядок выше.

Например, наши игроки середины поля совсем плохо действуют в отборе мяча. Это детский футбол, особенно на фоне французов, которые были лучше готовы, диктовали условия игры и во всем превзошли россиян. При счете 2:0 они просто доигрывали матч, довели дело до логической победы», — сказал Игнатьев.

Также эксперт подчеркнул, что результаты российской молодежки необходимо рассматривать глобально в отношении всего отечественного футбола. По мнению Игнатьева, молодежный уровень является тем разделом футбола, «где готовится и формируется ближайший резерв для достижения результата в дальнейшем». В этой связи экс-наставник российской сборной также обратил внимание на неудачные выступления отечественных клубов в еврокубковых турнирах в текущем сезоне и отметил факт наличие малого количества российских футболистов, выступающих за европейские клубы. Среди последних, например, выделяются Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кокорин.

«Все, что завязано на результате, должно исходить от выступлений главной национальной сборной. Именно здесь формируется престиж, имидж нашего футбола. О том, что стоит за результатом молодежки, надо говорить во вторую очередь.

Наша молодежка не безнадежна, ведь многие ее представители выступают в Премьер-лиге, находятся на хорошем счету в своих клубах, мы с ними связываем определенные надежды. Но в российском футболе в целом должны изменить свое отношение к результату, развитию.

Неудачные выступления в еврокубках ведь не являются случайными. Надо меняться, развиваться, и тогда российских игроков в Европе будет не три, а больше, и ценник на них вырастет», — отметил Игнатьев.

После матча с Францией больше обсуждали даже не результат, а игру Павла Маслова. 20-летний защитник рисковал пропустить встречу с «трехцветными» из-за мышечного дискомфорта, полученного в матче с Исландией, но все же травмы избежал и на поле с первых минут вышел.

Сначала российский защитник сфолил в своей штрафной на Адриене Трюффера. Причем француз падал очень картинно, а на повторе и вовсе было видно, что он буквально сам наткнулся на колено Маслова, но арбитр все же на «точку» указал, и Одсонн Эдуар пенальти реализовал. Чуть позднее в ворота российской команды вновь был назначен 11-метровый удар, и вновь не без участия Маслова — 20-летнему россиянину мяч попал в руку. Жонатан Иконе также с «точки» не промахнулся и установил итоговый счет в матче.

В соцсетях молодого российского защитника выставили едва ли не главным антигероем матча, а также вспомнили другие его ошибки в играх за московский «Спартак». Раскритиковали его и болельщики, и журналисты, и даже футбольные эксперты. Например, комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что Маслов такие пенальти «уверенно штампует в свои ворота в матчах РПЛ и ставит их на поток», а ветеран красно-белых Евгений Ловчев отметил, что молодой защитник «постоянно привозит голы в «Спартаке».

Маслов самое слабое звено в молодежке и Спартакехуже Кутепова — Алексей Сафонов (@safonov016) March 28, 2021

Этот великолепный, румяный Маслов, был воспитанником ЦСКА, но в итоге перешёл в спартак. Это примерно то же самое, как я стал бы пресс-атташе Ахмата, чтобы вы понимали. И вот такие перебежчики думают, что карма сработает с кем угодно, только не с ними. А футбольный бог все видит. — Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) March 28, 2021

Франки походу просекли, что Маслов тупой. И будут через тот фланг давить — Ким Чель Strшm (@R_i_an_) March 28, 2021

Впрочем, оказались и те, кто выступил в защиту Маслова. В их числе оказался Михаил Галактионов, который посчитал неправильным называть одного защитника виновным в поражении всей команды. Борис Игнатьев и вовсе резко высказался в отношении тех, кто устроил травлю Маслова.

«Не стоит обращать на эти моменты внимания, это все несчастный случай. В эпизоде с первым пенальти два наших игрока неверно закрыли пространство для француза, тот и наткнулся на ногу Маслова. Справедливо ли назначен 11-метровый? Будем объективны — Павел как-никак повлиял на то, что француз упал.

Или эпизод, когда мяч попал Маслову в руку, по правилам — это пенальти. Ну что он должен был сделать? Отрубить себе руку?

На его месте мог быть любой игрок. Это не важно. Нас должно волновать, как футболист ведет себя на протяжении всего матча, как выбирает позицию и какие командные действия выполняет.

Напрасно люди пытаются сделать монстра из молодого игрока, который по сути только начинает свой путь в большом футболе. Не надо обращать внимание на людей, которые не дружат с головой. Они обижены богом. Получили возможность говорить и для критики ищут объект, который сегодня беззащитен. А когда он сделает что-то полезное для команды, то ему те же люди будут аплодировать»,

— отметил Игнатьев.

31 марта российской молодежке предстоит последний матч группового этапа. Соперником россиян станет сборная Дании, которая уже обыграла Францию (1:0) и Исландию (2:0) и с шестью очками возглавила турнирную таблицу квартета С. Для выхода в плей-офф Евро команде Галактионова необходимо, чтобы совпал ряд других условий. Во-первых, обыграть датчан, причем с разницей в два мяча и более. Также поможет россиянами и осечка французов в игре с исландцами, что маловероятно. Маслов, к слову, в заключительном матче группового раунда российской молодежке не поможет: из-за перебора желтых карточек он следующую игру пропустит. Впрочем, сам защитник уже покинул расположение сборной и скоро присоединится к «Спартаку».

«Смотрел две игры датчан. Очень организованная команда. Их принципы ведения игры в какой-то мере схожи с барселонскими: они ведут тотальный контроль мяча, ищут свободные зоны, заставляют соперника совершать ошибки и пользуются ими. Наша команда все еще может пробиться в следующий раунд Евро, но решающий матч за право выступить в финальной стадии чемпионата будет очень сложным», — заключил Игнатьев.