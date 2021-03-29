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Москва ждет боя: Емельяненко хотят свести с легендой UFC

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Емельяненко может сразиться с дос Сантосом на турнире Bellator в Москве

Новым соперником Федора Емельяненко может стать бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантоса. Планируется, что поединок двух ветеранов MMA пройдет в Москве на турнире Bellator в конце 2021 года.

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Легенда российского и мирового MMA Федор Емельяненко в свои 44 года прощаться с единоборствами не торопится, хотя еще чуть менее десяти лет назад Последний Император говорил об окончании карьеры. По информации СМИ, боец уже нашел себе нового соперника. Как утверждает портал TeleSport, им станет Джуниор дос Сантос.

Бразилец — не менее легендарная личность в мире смешанных единоборств. В своей карьере он провел три десятка поединков и на протяжении 12-ти с лишним лет выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где одно время был лучшим тяжеловесом. Свой титул бразилец завоевал, нокаутом продлив внушительную победную серию в бою с Кейном Веласкесом в первом же раунде. Впрочем, ему же впоследствии дос Сантос и вернул чемпионский пояс, потерпев два поражения в состоявшейся трилогии. Дрался он также и с такими гигантами, как Алистар Оверим, Стипе Миочич (причем дважды), и с Франсисом Нганну, который накануне нокаутировал как раз Миочича и стал новым чемпионом тяжелого дивизиона UFC.

Против Нганну дос Сантос вышел на турнире UFC on ESPN 3 в июне 2019 года. С тех пор бразилец провел четыре боя, включая поединок с камерунским чемпионом, и во всех четырех был отправлен в нокаут.

На этом карьера легендарного дос Сантоса в UFC завершилась — промоушен уволил 37-летнего бразильца. Теперь в приглашении ветерана MMA заинтересованы в Bellator, куда в последнее время переходят бойцы, которые в UFC уже ни на что не претендуют. Так произошло и с Райаном Бейдером, который в январе 2019-го в финале Гран-при Bellator за 35 секунд одолел Федора Емельяненко и завоевал вакантный титул чемпиона лиги в тяжелом весе.

Как отмечает источник, Bellator рассматривает возможность проведения боя Емельяненко-старшего против дос Сантоса в Москве на турнире, который состоится в конце 2021 года. Учитывая популярность Емельяненко и тот факт, что Императора по сей день признают одним из лучших тяжеловесов в истории MMA, промоушен может рассчитывать на хорошие рейтинги.

«Я большой поклонник Федора. Было бы здорово встретиться с ним в октагоне», — говорил недавно его возможный следующий соперник дос Сантос.

На бумаге данное противостояние выглядит красивым. Оно было бы даже шикарным, если бы состоялось хотя бы лет десять назад. Нынешние же реалии ничего хорошего, кроме рекламы, не несут.

Дос Сантос уже давно растерял былую мощь, это же касается и Емельяненко. Поражение Императора в поединке с Бейдером было красноречивым, а победа над Куинтоном Джексоном, который в своей карьере проиграл 14 раз, не стала пылью в глазах. К тому же в конце января россиянин был госпитализирован в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. COVID-19, по официальным данным, у него обнаружен не был, но двустороннюю пневмонию с потерей обоняния ему диагностировали. Через месяц после выписки из больницы Емельяненко начал тренировочные сборы, и единственная причина, которая удерживает бойца в октагоне, — это контракт с Bellator. По нему Император должен провести еще два поединка.

«Федор — величайший боец всех времен, и он вернется домой, чтобы надеть перчатки, а затем повесить их. На этот раз навсегда. Теперь, когда я вижу свет в конце тоннеля, я полон решимости дождаться возможности сделать это на настоящей арене, особенно тот его бой, который мы хотим провести в Москве. Не хочу, чтобы Федор провел свой прощальный бой перед официальными лицами в закрытом пузыре. Хочу, что он закончил свою карьеру на 30-тысячной арене в Москве, возглавив мероприятие Bellator в России», — говорил ранее президент лиги Скотт Кокер.