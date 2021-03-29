Цель — матч против Миранчука: когда Кокорин выйдет на поле

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Франция U21
0:2
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
КазахстанФранция
0:2
закончен
ГрузияИспания
1:2
закончен
ДанияМолдавия
8:0
закончен
АлбанияАнглия
0:2
закончен
АрменияИсландия
2:0
закончен
КосовоШвеция
0:3
закончен
ШвейцарияЛитва
1:0
закончен
БолгарияИталия
0:2
закончен
УкраинаФинляндия
1:1
закончен
ИзраильШотландия
1:1
закончен
АвстрияФарерские острова
3:1
закончен
Сан-МариноВенгрия
0:3
закончен
ПольшаАндорра
3:0
закончен
РумынияГермания
0:1
закончен
Северная МакедонияЛихтенштейн
5:0
закончен
Олимп ФНЛ
ТомьТорпедо М
1:0
закончен
ЕнисейБалтика
1:2
закончен
ОренбургВелес
3:0
закончен
Спартак-2Текстильщик
1:1
закончен
ИртышШинник
0:0
закончен
ЧайкаСКА-Хабаровск
2:1
закончен
Динамо-БрянскФакел
0:2
закончен
ЧертановоАкрон
0:1
закончен
Нижний НовгородКраснодар-2
3:0
закончен
АланияКрылья Советов
0:1
закончен
НефтехимикВолгарь
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
Динамо МСКА
online
Металлург МгАвангард
1:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
5:4
закончен
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
2:3 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
0:1
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
1:4
закончен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей Нижний Новгород
86:96
закончен
Химки Цмоки-Минск
89:65
закончен
Калев Локомотив-Кубань
94:105
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
97:101 (ОТ)
закончен
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
117:122
закончен
Денвер НаггетсАтланта Хоукс
126:102
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
96:93
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Бахрейна
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
05:30
Единая лига ВТБ
Астана Парма
80:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
02:00
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
02:30
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
02:30
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
03:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
03:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
03:30
Юта ДжазКливленд Кавальерс
04:00
Голден Стэйт УорриорзЧикаго Буллз
05:00
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
05:00
ЧМ / 2022 - Европа
АзербайджанСербия
19:00
АзербайджанСербия
19:00
КипрСловения
19:00
ЛюксембургПортугалия
21:45
ЛюксембургПортугалия
21:45
УэльсЧехия
21:45
БельгияБеларусь
21:45
ТурцияЛатвия
21:45
ЧерногорияНорвегия
21:45
ГибралтарНидерланды
21:45
СловакияРоссия
21:45
ХорватияМальта
21:45
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
07:00
АвангардМеталлург Мг
07:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
02:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
02:30
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Евролига
Жальгирис Альба
20:00
Реал Мадрид Анадолу Эфес
20:00
Зенит ЦСКА
20:00
Црвена Звезда Олимпия Милан
20:00
Панатинаикос Баскония
21:00
Маккаби Тель-Авив Барселона
21:05
Бавария Фенербахче
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
02:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
04:00
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
05:00
Развернуть

Цель — матч против Миранчука: когда Кокорин выйдет на поле

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Травма Кокорина оказалась серьезнее, чем предполагалось

Александр Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины», однако из-за травмы бедра российский форвард нескоро выйдет на поле. В клубе надеются, что футболист восстановится к матчу с «Аталантой» Алексея Миранчука.

Скопировать ссылку

Возвращение российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина на поле откладывается не неопределенный срок. Футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором россиянин сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете. 19 марта нападающий даже покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим, где проходил курс лечения в известной клинике «Вилла Стюарт».

Пока Кокорин обследовался и лечился в «Фиорентине», в самом клубе произошло важное изменение — пост главного тренера команды покинул Чезаре Пранделли.

Случилось это после проигранного матча против «Милана» (2:3) перед перерывом на мартовские игры национальных сборных. Решение уйти в отставку принял сам тренер, причем, как подчеркнули в клубе, свой пост 63-летний специалист оставил «не по футбольным причинам». Впрочем, фанаты «Фиорентины» все равно в очередной раз выступили с резкой критикой в адрес руководства команды из Флоренции.

Новым главным тренером «фиалок» стал Джузеппе Якини, который уже занимал соответствующую должность перед Пранделли, но был уволен в ноябре 2020-го года в связи с неудовлетворительными результатами (три поражения в семи матчах Серии А при двух победах и двух ничьих). Кокорина старый-новый наставник «Фиорентины» лично в деле еще не видел.

«Я уже провел первую встречу с игроками. Они удручены, разочарованы неудачами команды. Но мы готовы начать все сначала. У нас впереди десять важных матчей, мы полны желания выступить хорошо. Мы должны вновь открыть для себя единство и командный дух, чтобы набрать необходимые очки и остаться в Серии А. Что касается Саши Кокорина, то, надеюсь, в ближайшее время я с ним увижусь и смогу поработать», — говорил Якини.

За десять туров до конца чемпионата «Фиорентина» находится в семи очках от зоны вылета, и ей еще предстоит сыграть с «Аталантой» «Ювентусом», «Лацио» и «Наполи», которые бьются за путевки в Лигу чемпионов.

Поможет ли «фиалкам» Кокорин — большой вопрос. Перспективы сотрудничества со строгим Якини, под руководством которого выросли такие топ-форварды, как Мауро Икарди, Андреа Белотти и Пауло Дибала, также неясны.

«Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени», — отметил известный итальянский журналист и инсайдер Танкреди Палмери в интервью «Чемпионату».

Российский нападающий большую часть нынешнего сезона проводит в лазарете, а не на футбольном поле. Так было в московском «Спартаке», где форвард пропустил из-за травм вдвое больше матчей Российской премьер-лиги, чем сыграл. Среди повреждений была и травма бедра. Из-за нее Кокорин не вышел на поле в последних матчах РПЛ перед зимней паузой с «Тамбовом» (5:1), «Сочи» (0:1) и «Зенитом» (1:3), что не понравилось ни болельщикам, ни руководству красно-белых.

В конце концов, новые менеджеры московского клуба сделали все, чтобы максимально выгодно избавиться от проблемного игрока, выручив в итоге за него более €4 млн в зимнее трансферное окно.

Этот трансфер болельщики «Фиорентины» скептически воспринимали еще в день объявления перехода российского нападающего во флорентийский клуб, а со временем волна критики в отношении футболиста и руководства «фиалок» лишь увеличилась, что неудивительно при показателях Кокорина — с конца января россиянин провел за новую команду три неполных матча Серии А (суммарно — 77 минут) и результативными действиями не отметился. Из-за травмы он пропустил уже три матча чемпионата — и пропустит еще как минимум один.

Как сообщают итальянские СМИ, Кокорин уже вернулся из римской клиники и приступил к тренировкам на клубной базе «Фиорентины», но только по индивидуальной программе. Его участие в игре 30-го тура чемпионата против «Дженоа», которая пройдет 3 апреля в Генуе, исключено. Журналисты утверждают, что самый ранний срок, когда Кокорин вернется на поле, — 11 апреля. В эту дату «фиалки» примут дома «Аталанту», за которую выступает еще один российский футболист Алексей Миранчук. Но и это не является гарантированным продолжением сценария. «Спорт-Экспресс» уточняет, что травма бедра у Кокорина оказалась куда серьезнее, чем в «Фиорентине» предполагали изначально. Возможно, россиянин не успеет восстановиться и к матчу с бергамасками.