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«Плющенко украл ее»: Трусову уговаривают вернуться к Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» призвал Трусову вернуться

Александру Трусову вновь хотят видеть в группе Этери Тутберидзе. В мае 2020 года фигуристка перешла в школу Евгения Плющенко и высоких результатов не добилась.

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Прошедший в Стокгольме чемпионат мира по фигурному катанию дал новый повод для обсуждения оставшейся без победы Александры Трусовой, хоть и поразившей болельщиков своим прыжковым арсеналом, за который она получила рекордные баллы и в том числе просьбу от Нэйтана Чена дать ему несколько уроков по выполнению четверного лутца. Несмотря на свои технические навыки, фигуристка не смогла добиться триумфа в главном турнире сезона и в очередной раз оказалась позади Анны Щербаковой. Еще сравнительно недавно спортсменки тренировались вместе, но в мае прошлого года Трусова пошла на серьезные перемены в своей карьере и начала сотрудничество с Евгением Плющенко.

Пользы от этого, если судить по результатам, а не по качеству катания, оказалось немного — спортсменка одержала лишь две победы, да и те на этапах Кубка России, а на первенстве страны и чемпионате мира довольствовалась только бронзой. Отцепили фигуристку и от национальной сборной, которой предстоит выступить на командном мировом форуме в Осаке.

В спортивной школе «Самбо-70», где и базируется команда именитого тренера «Хрустальный», считают решение спортсменки уйти ошибочным и ждут ее возвращения назад.

Так, к слову, ранее поступила уже Алена Косторная, которая в середине лета 2020-го ушла к Плющенко, а в начале марта этого года вернулась к Тутберидзе.

«Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — цитирует директора «Самбо-70» Рената Лайшева «Спорт-Экспресс».

Сама Трусова после произвольной программы на чемпионате мира на вопрос о возможности покинуть группу Плющенко и вернуться к Тутберидзе ответила, что тренера менять пока еще не собирается и ее «все устраивает». Впрочем, еще ранее, объясняя свои мотивы решиться на громкий трансфер, фигуристка отмечала, что в «Хрустальном» ей не хватало свободы для развития своих технических навыков. В частности, спортсменка обратила внимание на то, что тренерский штаб Тутберидзе не позволял ей включать полный прыжковый набор в свои программы. Во многом поэтому Трусова и согласилась о сотрудничестве с двукратным олимпийским чемпионом, под руководством которого теперь может позволить себе заявить на произвольные прокаты сразу пять четверных прыжков.

«После перехода к Евгению Викторовичу очень много поменялось — разные, новые задания, которые я раньше не делала, очень интересно на тренировках, и в целом подход разный. Мне интересно пробовать новое и улучшаться»,

— в очередной раз заявила Трусова в интервью ТАСС.

Что касается программ и методов работы двух тренеров, то об этом уже сказано немало. Та же Косторная, перейдя к Плющенко, подчеркивала, что пошла на это ради возможности самостоятельно ставить себе прокаты, по сути тренируя только технические моменты. В случае с Тутберидзе же ее методы работы неоднократно выставлялись в негативном свете во многом из-за строгого отношения тренера к выполнению ее требований. Это в очередной раз отметила завоевавшая с Дмитрием Соловьевым в танцах золотую медаль командного турнира Олимпиады в Сочи-2014 Екатерина Боброва.

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребенок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

Обсуждая манеру ее тренерства, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое — на километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета — только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить», — приводит «Собеседник» слова Бобровой, которая также подчеркнула, что методы Тутберидзе работают и дают результат.

Доля истины в этом есть: ведь именно под руководством Тутберидзе Трусова выучила практически весь свой прыжковый арсенал. Правда, побед фигуристка на крупных турнирах тоже не видела, в основном оставаясь позади Косторной и Щербаковой.