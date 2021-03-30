«Хочется, чтобы наши не споткнулись»: легенда «Динамо» о матче Словакия — Россия

— Победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), шесть очков из шести возможных, лидерство в группе H с отрывом в три очка от ближайших преследователей Словении и Хорватии. Ожидали ли вы такого бодрого старта от сборной России в отборочном цикле чемпионата мира — 2022?

— Да, с этими соперниками ожидал. Если у Мальты и Словении не брать очки, то не надо вообще ставить задачу выхода на чемпионат мира. Команда просто взяла свое. А вот теперь соперники пойдут посерьезнее.

То, что наш следующий оппонент — Словакия — с Мальтой сыграла вничью 2:2, говорит о том, что для них матч с Россией будет решающим, и нашим придется очень непросто. Но я думаю, что мы вправе рассчитывать на положительный результат.

— Многие футбольные эксперты и сам Станислав Черчесов выразили недовольство игрой сборной России против Мальты (3:1), поскольку команда сыграла не очень уверенно против аутсайдера. Но эта же Мальта отняла очки у Словакии. Выходит, критика была несправедливой?

— По поводу критики: тренер всегда ищет в игре команды те моменты, которые хотелось бы улучшить, даже если была одержана победа со счетом 10:0. Ну и зная нашу прессу, всегда найдутся люди, которые чем-то недовольны. Но результат у сборной есть. И самое главное, чтобы этот результат был еще в конце отборочного цикла чемпионата мира.

Сейчас такое время, что ошибки и неудачи поправимы. Просто хочется, чтобы наши шли, не спотыкаясь, через Мальту и другие команды. Тот же Кипр — маленькая страна, но футбол у них сейчас на неплохом уровне. Нельзя спотыкаться.

— Чего ожидаете от сегодняшнего матча России против Словакии?

— Ожидаю очень непростой игры, потому что словаки постараются во что бы то ни стало взять три очка. Они уже потеряли очки с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0) — потом этих баллов им точно будет не хватать. Если они еще и дома сейчас будут проигрывать, то точно не выйдут никуда. Так что в матче с Россией словаки будут стараться на всю катушку. К счастью, не все зависит от них. Они могут сильно хотеть, но мы тоже стремимся к выходу на ЧМ.

Уверен, что тренерский штаб противопоставит сопернику свои идеи, чтобы добиться результата — пусть даже не победы, а ничьей. Даже ничейный результат в этой встрече будет неплохим.

— Что кардинально изменилось в сборной России с предыдущих сборов в ноябре? Тогда команда потерпела два поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5) и два раза сыграла вничью с Венгрией и Турцией. Казалось, что сборная в серьезном кризисе, но весной все изменилось.

— Да, осенью мы проигрывали в Лиге наций, но это такой турнир… К тому же надо реально оценивать свои возможности. Мы должны посмотреть на рейтинг ФИФА и объективно определить, на каком уровне мы находимся. Поражения случаются.

Есть, конечно, команды, которые почти не проигрывают. И раз мы в чем-то от них отстаем, значит, нужно исправлять эти моменты, улучшать подготовку футболистов. Только такой выход. Наша страна большая, у нас талантов очень много. Главное — эти таланты поддержать.

— А возвращение капитана Артема Дзюбы, который отсутствовал ноябрьских матчах, преобразило сейчас команду?

— Да, сейчас ряд игроков ярко себя проявляют, а конкуренция сборной никогда не вредила.

— Кто вас больше всего сейчас впечатляет в сборной?

— Меня радует то, что в сборную вызвали Даниила Фомина и в целом динамовских игроков стали привлекать. Тренерский штаб сборной обратил внимание на то, что показывает команда (в Российской премьер-лиге «Динамо» идет на шестом месте, лишь на одно очко отставая от «Локомотива», ЦСКА и «Сочи», которые делят 3-5 строчку. — «Газета.Ru»). Мне это очень приятно. Да и вообще,

когда молодые ребята вливаются в команду, — это как глоток свежего воздуха для болельщиков, появляются новые ожидания. В конце концов кто-то из игроков взрослеет, кто-то по футбольным меркам стареет. На их смену должна приходить амбициозная молодежь, чтобы не было застоя.

— Есть ли видимый прогресс у молодых игроков сборной, которые выступают за рубежом — Александра Головина, Алексея Миранчука?

— По двум играм в составе сборной трудно судить. Головин играет в «Монако», Миранчук — больше сидит, чем играет в «Аталанте». Это же не просто так, значит, где-то в чем-то уступает своим конкурентам там. В «Локомотиве» он был лидером, в Италии он лидером еще не стал. Надеемся, что станет.

Пожелаем удачи нашей сборной сегодня. А Миранчук рано или поздно себя проявит. То, что он в Италии не всегда играет, это не очень хорошо. От этого могла возникнуть неуверенность. Если бы он играл там регулярно и был на лидирующих позициях, то мы видели бы его совсем другим.