«Не хочу думать, что это связано со «Спартаком»: у журналиста сожгли машину

Ночью 30 марта популярному спортивному журналисту и блогеру Дмитрию Егорову позвонили и сообщили, что на стоянке возле дома горит его автомобиль. Также пострадали транспортные средства, припаркованные рядом.

«Никакого послания, ничего. Мы думали, что она просто сгорела, может, что-то произошло, но я 12 часов к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт. Но есть запись одной из камер, они здесь повсюду, по одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02.10», — сказал Егоров на своем Youtube-канале.

Журналист отметил, что машина не была застрахована, а также он не понимает, кто мог за этим стоять, поскольку не получал никаких угроз.

«Буду обращаться в полицию. Надеюсь, они примут заявление», — добавил он.

В ролике Егоров показывает свой автомобиль, который полностью сгорел.

На инцидент отреагировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Случай сложный и странный. Надо разбираться правоохранительным органам: либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность. Хотя сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и что-то подобное. Все возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберется», — сказал он, добавив, что у организации есть сайт, где Егоров может обратиться в центр защиты журналистов.

Егоров считается одним из самых скандальных спортивных обозревателей России. Он поддержал увольнение наставника красно-белых Массимо Карреры, за что его критиковали фанаты красно-белых и обвиняли в том, что он работает на руководство клуба. В своем Telegram-канале Егоров саркастически подписан как «Советник Леонида Федуна».

Впрочем, Егоров не верит в то, что к инциденту привели его публикации про московский клуб.

«Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, вы, если вы люди все-таки, должны понимать, к чему это все может приводить», — написал Егоров в своем Telegram-канале.

Действительно, Егоров говорил не только о «Спартаке». Например, он довольно эмоционально отреагировал и на, пожалуй, самую актуальную летнюю футбольную новость, когда «Химки» рассматривали возможность отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за недостаточного финансирования.

«Если правительство Московской области и футбольный клуб «Химки» откажутся от участия в РПЛ, то самобытному клубу я лично пожелаю сгинуть, растаять, испариться, исчезнуть с лица земли, пропасть пропадом, стереться из памяти», — писал обозреватель.

Также он критиковал блогера Евгения Савина за то, что он, по мнению Егорова, бездоказательно обвиняет врачей московского «Локомотива» в смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова, которая произошла в июле 2020 года.

Стоит отметить, что это не первое нападение на спортивных журналистов в России.

23 октября 2001 года злоумышленник дважды ударил журналиста Василия Уткина заточенной отверткой. Свидетелем преступления стал сотрудник частного охранного предприятия, который и вызвал врачей. Журналист был успешно прооперирован, и вскоре его выписали из больницы.

В 2019 году также на Уткина напал неизвестный молодой человек, который брызнул ему в лицо из баллончика неизвестным веществом. Комментатор утверждал, что это был слезоточивый газ.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», — заявил Уткин, имея ввиду свои обвинения в сторону Станислава Черчесова и его агента Алана Агузарова. Журналист предполагал, что главный тренер якобы способен влиять на игроков сборной России и склонять их к сотрудничеству с Агузаровым, чтобы затем получить какой-то процент с их трансферов.