Уговоры не действуют: Трусова отказалась возвращаться к Тутберидзе

Трусова отказывается возвращаться к Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова продолжает настаивать на том, что сделала правильный выбор, уйдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Спортсменка, завоевавшая бронзу на чемпионате мира в Стокгольме, не желает возвращаться, несмотря на активные уговоры со стороны Рената Лайшева — директора государственной спортивной школы «Самбо-70».

«Было ли правильным решением перейти к Плющенко? Я считаю, что все в моей жизни делала правильно.

Я постоянно учусь чему-то новому везде. Мне нравится разное пробовать. И, конечно, я считаю, что после перехода я во многом стала лучше — и в катании, и в прыжках. Надеюсь, что это не только мне так кажется», — рассказала Русская Ракета в интервью телеканалу НТВ на следующий день после того, как Лайшев в очередной раз призвал ее вернуться в «Хрустальный».

Стоит признать, что Трусова действительно по максимуму использует статус главной звезды академии «Ангелов Плющенко» и все положенные ей привилегии. Она посещает бесплатные для нее дополнительные занятия по скольжению, много работает с различными хореографами, улучшая пластику и вникая в образы своих программ, проводит на льду большое количество времени, выбирая наиболее удобные для себя часы, а Плющенко гарантирует, что в это время на катке будет не больше семи-восьми человек, чтобы Русской Ракете никто не мешал разгоняться.

Такой индивидуальный подход в группе Тутберидзе девушке бы не обеспечили, как и не стали бы нанимать множество специалистов специально для работы с ней.

Что касается результатов, то они пока не взлетели резко вверх (да и вряд ли можно было бы ожидать этого после одного сезона с новым тренером), но точно не стали хуже. Третье место чемпионата мира и третье место чемпионата России — примерно то же, что было в прошлом году у Тутберидзе.

При этом определенно виден прогресс как в презентации программ, так и в прыжках. Трусова стала гораздо увереннее исполнять тройной аксель, выучила четверной риттбергер (пока прыгает его только на тренировках) и по-прежнему настроена продемонстрировать пять четверных прыжков в произвольной программе. На тренировке в рамках ЧМ в Стокгольме ей это удалось, и, по словам Трусовой, она регулярно исполняет такой контент на занятиях.

«Самбо-70» воюет с Плющенко и Рудковской

Тем не менее директор «Самбо-70» Ренат Лайшев продолжает попытки вернуть Русскую Ракету и нелестно отзывается об ее новом тренерском штабе.

Накануне вечером чиновник снова обвинил Плющенко в том, что тот якобы «украл» Трусову у Тутберидзе, и признался, что требовал у фигуристки, чтобы она одумалась.

«Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь».

Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — цитировал Лайшева «СЭ».

Это далеко не первый раз, когда Лайшев обращается к Русской Ракете с подобными предложениями. Например, сразу после возвращения Алены Косторной, которая провела год у Плющенко, а затем попросилась назад к Тутберидзе, чиновник недвусмысленно намекал, что Русской Ракете следует проследовать по тому же маршруту.

«Мы никого уговаривать не будем, но наши двери всегда открыты. К Саше Трусовой и Ане Щербаковой у меня большое уважение, когда я еще был депутатом и выступал перед жителями, они выходили в мороз на открытые катки. Никакого снобизма, мол, лед плохой, холодно. Трусова — сильная фигуристка с характером», — вспоминал глава «Самбо-70».

Вскоре после того, как девушка завоевала бронзу чемпионата мира, поднявшись с 12-го места после провала в короткой программе, Лайшев сообщил, что формально она все еще представляет «Самбо-70», а не школу «Академия Плющенко».

«Несмотря ни на что, за Сашу Трусову мы очень рады! И вообще, Трусова — наша девчонка. Во-первых, она официально продолжает давать результаты за «Самбо-70». А во-вторых, я ее очень хорошо знаю как человека. Куда она без «Самбо-70»? Она не сможет без нее, и мы ее всегда ждем в школе, любим, обожаем. Она наша девочка, и мы за нее очень рады!

Полслова ее — и она, как прежде, будет в нашей команде, и никто ее не упрекнет ни одним нехорошим словом. Это для ее же пользы нужно: у нее точно будут места повыше»,

— приводил слова Лайшев Sport24.

Любопытно, что в мае 2020 года, когда Трусова только сообщила об уходе, директор «Самбо-70» грозил ей отчислением из школы и называл происходящее «предательством».

«Если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — писал Лайшев в Instagram.

Однако, как следует из последних слов чиновника, Трусова все еще числится в «Самбо-70».

Если это действительно так, то весь сезон финансирование за работу с Русской Ракетой получала ее бывшая школа, а не академия Плющенко.

Такая же ситуация была и с Косторной. Сам Плющенко подчеркивал, что почти не получает финансовой поддержки от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В год от федерации на костюм спортсмена выделяется 60 тысяч рублей. Пошить платья на все программы на эти деньги невозможно: надо 200-250 тысяч. А если костюм неудачный? Мы вот в 2020 году пошили что Косторной, что Трусовой не по одному, а по три-четыре платья.

Финансирование нужно: мы частный клуб, так что должны сами оплачивать поездки всех тренеров, всех спортсменов на соревнования. Федерация денег нам не дает, хотя мы на соревнованиях ее представляем», — говорил Плющенко в интервью Tatler.

Однако Лайшев не верит в благие намерения Плющенко и считает, что его академия лишь переманивает талантливых спортсменов, обещая им люксовые условия, но в итоге наносит вред их карьере.

Чиновник ведет полемику как с двукратным олимпийским чемпионом, так и с его супругой и совладелицей «Ангелов» Яной Рудковской, нередко припоминая им «похищение» Трусовой.

Так, недавно он оскорбил Рудковскую, комментируя ее шуточную реакцию на опечатку в новости, где ее по ошибке назвали супругой Алексея Ягудина.

«Хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе»! И на этом спасибо!» — сказала продюсер в комментарии «СЭ».

Лайшев расценил эти слова как выпад в сторону самого успешного тренера «Хрустального» на данный момент и отреагировал жестко:

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь!»

В этом же комментарии чиновник вновь припомнил уход Русской Ракеты: «Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову».

«Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы.

Мы все патриоты своей страны! В отличие от него, мой муж и наша школа «Ангелы Плющенко» год давали Саше Трусовой лед, вся подготовка велась без государственной поддержки — на наши частные инвестиции. Хорошо трубить за государственный счет, какой он великий и ужасный. А ты свои деньги в подготовку хоть одного спортсмена вложил?! Вот когда вложишь, тогда и поговорим».

Я считаю его оскорбление провокацией, но, так как этот уважаемый госчиновник озвучил это в публичном пространстве, я это оставить без ответа не могу», — отреагировала Рудковская, цитирует Sport24.