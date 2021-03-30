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Кокорин заговорил по-итальянски, фанаты атакуют боссов «Фиорентины»

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Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья

Александр Кокорин начал индивидуальные тренировки с «Фиорентиной», восстанавливаясь после травмы бедра. Реагируя на возвращение российского форварда в расположение команды, фанаты «фиалок» вновь раскритиковали руководство клуба. Особенно досталось спортивному директору Даниэлю Праде, который организовал трансфер Кокорина во Флоренцию.

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к тренировкам, но лишь по индивидуальному плану. Вчера футболист вернулся во Флоренцию после полутора недельного пребывания в известной римской клинике «Вилла Стюарт», где он проходил курс лечения из-за повреждения прямой мышцы бедра левой ноги. Эта травма беспокоила россиянина еще давно и лишь обострилась после дебютного матча Кокорина в итальянской Серии А с «Интером» (0:2). Тогда 29-летний форвард провел на поле всего 17 минут, но из-за дискомфорта был вынужден пропустить следующие два матча, а затем, сыграв с «Удинезе» (0:1) и «Ромой» (1:2) суммарно один час, вновь отправился в лазарет.

За время, что Кокорин восстанавливается после травмы бедра, в «Фиорентине» успел смениться главный тренер. С Джузеппе Якини россиянин встретился только сегодня.

Его возвращение стало особенным инфоповодом для пресс-службы флорентийского клуба, которая сделала отдельный ролик с участием футболиста. Свое общение с ведущей клубного телеканала Кокорин начал с демонстрации знаний итальянского языка.

Правда, его лексический запас составил всего три слова: «Ciao, buongiorno, bene». В переводе — «Привет, доброе утро, хорошо». В дальнейшем Кокорин рассказал о своем самочувствии уже на родном языке, воспользовавшись услугами клубного переводчика.

«Рад, что наконец вернулся к тренировкам. Не терпится уже выйти на поле в официальном матче, вновь помочь своей команде побеждать. Вы знаете, что мне пришлось отправиться на лечение в Рим, пройти там некоторые процедуры. Теперь мне осталось проделать еще некоторую работу, чтобы полностью восстановиться. Жду не дождусь момента, когда смогу снова помочь команде, хочу, чтобы у нас все получилось, впереди десять важных матчей чемпионата», — заявил Кокорин.

Впрочем, сам россиянин участия во всех оставшихся десяти играх Серии А не примет. По сообщениям итальянских СМИ, нападающий точно пропустит встречу 29-го тура с «Дженоа», которая пройдет в Генуе 3 апреля. Портал Viola News уточняет, что на восстановление Кокорину потребуется минимум две недели. 11 апреля «фиалкам» предстоит принять «Аталанту» Алексея Миранчука. Ожидается, что именно к этой игре российский форвард «Фиорентины» будет готов, хотя «Спорт-Экспресс» отмечает, что травма нападающего оказалось намного серьезнее, чем предполагалось ранее, и, вероятно, даже встреча с бергамасками пройдет без Кокорина.

Тем фактом, что форвард проводит больше времени не на футбольном поле, а на больничной койке, недовольны фанаты «Фиорентины», которые ранее уже проводили акцию протеста у клубной базы. Реагируя на возвращение россиянина из римской клиники, болельщики в очередной раз выступили с критикой как в его адрес, так и в адрес руководства «фиалок».

В частности, отдельного недовольства «удостоился» спортивный директор флорентийцев Даниэле Праде, которого вернул в клуб владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо. Именно Праде летом 2019 года организовал трансфер француза и экс-хавбека «Баварии» Франка Рибери на стадион «Артемио Франки», он же способствовал покупке Кокорина за €4,5 млн у московского «Спартака». Уже тогда, в конце января, болельщики «Фиорентины» были настроены скептически к переходу россиянина, который большую часть сезона проводит в лазарете, а теперь их недовольство лишь увеличивается.

«Вот он, чемпион, который провел отличный сезон, главный наш герой, вырванный в большой конкуренции с другими клубами, благодаря волшебной работе Праде на трансферном рынке! Приобретение Кокорина уступает только фантасмагорической покупке Йоана Беналуана (тунисский футболист перешел в «Фиорентину» на правах аренды в 2016 году и не сыграл ни одного матча — прим. «Газеты.Ru»). Теперь мы точно победим!» — саркастически высказался пользователь peppelof в Twitter.

«Еще одно доказательство «величия» Праде», — добавил подписчик с никнеймом LibertaMario.

А в комментариях к публикациями в Instagram-аккаунте «Фиорентины» болельщики и вовсе запустили хэштег #PradeOUT, требуя увольнения спортивного директора клуба.

«Мы подписали его не только для настоящего, но и на будущее», — говорил о Кокорине Праде.

И будущее Кокорина в «Фиорентине» на бумаге обещает быть длительным, его контракт с итальянским клубом рассчитан до июля 2024 года.