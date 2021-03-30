Без Зобнина, Крала и Мозеса: как травмы лишают «Спартак» чемпионства

Пока вся футбольная Европа наблюдает за стартом отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре — 2022, клубы готовятся к продолжению своих баталий в национальных чемпионатах, которые выходят на финишную прямую.

Оставшийся единственным реальным преследователем санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в РПЛ, который для сине-бело-голубых может стать уже третьим подряд, московский «Спартак» ждут тяжелые испытания.

Три из четырех ближайших игр команды в первенстве Премьер-лиги относятся к противостояниям повышенной категории сложности: 4 апреля предстоит выезд к «Ростову», 11-го числа подопечных Доменико Тедеско ждет встреча с «Локомотивом» в Черкизове, через неделю они примут «Уфу», а 25 апреля — в еще одном столичном дерби сразятся с ЦСКА.

По всей видимости, этот отрезок и станет ключевым в чемпионской гонке. У опережающего красно-белых на четыре очка «Зенита» календарь значительно легче, хотя и ему есть где терять очки. Если «Спартак» наберет по максимуму и сможет удержаться за лидером, не отстав, а то и сократив отставание, его перспективы станут заметно лучше, тем более что подопечным Сергея Семака еще придется потом сразиться с «Локомотивом».

Тем не менее Тедеско придется серьезно поломать голову уже над матчем против «Ростова», так как он, вероятно, останется сразу без трех игроков стартового состава в этом поединке.

Из-за травм в нем могут не принять участие Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес. Все трое не поехали из-за повреждений в расположение своих национальных команд и работают в клубе, но, возможно, не успеют восстановиться к противостоянию с южанами.

Мозес получил травму раньше всех, уйдя на замену по ходу матча 22-го тура против московского «Динамо» (2:1), в котором успел до повреждения колена отметиться важным голом. Нигериец не играл с «Уралом» в 23-м туре (6:1), где из строя с мышечными травмами выбыли как раз Крал и Зобнин, что лишило полузащитников не только «Спартак», но и сборные России и Чехии.

Проблема повреждений этих игроков серьезно повлияет на выбор Тедеско не только в плане стартового состава, но, возможно, и схемы. Если немецкий специалист решит сохранить здорово работающую весной расстановку с тремя центральными защитниками, двумя игроками, полностью закрывающими бровки, двумя центральными хавбеками, «десяткой» и тандемом форвардов, он столкнется с необходимостью экспериментировать.

Основным правым бровочником в команде является Мозес, а в его отсутствие фланг полностью закрывает обычно Зобнин. Других вариантов в стартовом составе в нынешнем сезоне у «Спартака» не было.

При отсутствии этих игроков рабочих вариантов для правой бровки останется только два. Во-первых, ветеран Андрей Ещенко, в способности которого дать нужный объем, тем более на протяжении 90 минут встречи, есть большие сомнения. Кроме того, он, конечно, не замена Мозесу с Зобниным в плане атакующих действий.

В нынешнем сезоне 37-летний защитник выходил в РПЛ 12 раз, всякий раз вступая в игру по ходу матчей и проводя в среднем на поле всего 15 минут.

Другой опцией остается антигерой встречи проходящего сейчас молодежного Евро против сборной Франции Павел Маслов. Вообще он играет в тройке центральных, причем весьма важную роль: совершает большую часть перехватов и гораздо чаще Самюэля Жиго и Георгия Джикии начинает атаки первой передачей. Но в целом для него роль правого защитника не нова, а на его привычной позиции сможет выйти защитник сборной России и безотказный игрок подмены в планах Тедеско Илья Кутепов.

В центре поля ситуация выглядит еще хуже, поскольку пара Крал — Зобнин была основной на протяжении большей части сезона. Без них в этой зоне остается фактически безальтернативный тандем Наиля Умярова и Йоррита Хендрикса.

И хотя оба футболиста сами по себе вполне тянут на основных, закрывать ответственейшую зону на пару, да еще и в таком важном поединке, им еще никогда не приходилось.

Умяров молод и нестабилен, что приводит к периодически случающимся провалам, хотя и ярких положительных моментов у него в этом сезоне немало. Что до Хендрикса, то голландец является очень опытным и достаточно мастеровитым игроком, но пока не показал, что полностью адаптировался к РПЛ.

Конечно, у Тедеско остаются экстравагантные варианты с Квинси Промесом или Джорданом Ларссоном на правом фланге, но они не решат вопроса в центре поля. Туда может выйти еще разве что Зелимхан Бакаев, но тут уже сомнения вызывают его оборонительные навыки — не оголит ли такое решение тылы команды?

И переход на схему 4-4-2, наигрывавшуюся на сборах, проблемы не решит. В этом варианте Маслов наверняка сдвинется направо в защиту, на флангах полузащиты могут оказаться Промес с Ларссоном или Бакаев, а вот в центре поля останется все то же самое.

Так что наилучшим вариантом для немецкого наставника «Спартака» в игре с весьма неудобным для него «Ростовом» Валерия Карпина остается, конечно же, выход из лазарета хотя бы одного из парочки Крал — Зобнин. В противном случае красно-белые могут столкнуться с критическим проблемами, способными убить последние шансы на заветное чемпионство.