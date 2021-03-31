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«Полное разочарование, сыграли спустя рукава»: эксперты оценили выступление молодежки

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Кирьяков поддержал решение Черчесова не вызывать никого из молодежки в главную сборную

Молодежная сборная России потерпела второе поражение в групповом этапе чемпионата Европы и не смогла пробиться в плей-офф. В беседе с «Газетой.Ru» эксперты назвали причины провала команды Михаила Галактионова.

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Сборная России завершила свое выступление на молодежном чемпионате Европы. После крупной победы над Исландией (4:1) подопечные Михаила Галактионова уступили Франции (0:2) и Дании (0:3). Именно последние две команды продолжат борьбу за титул в конце мая — начале июня, а вот россияне на своем первом за восемь лет Евро дойти до плей-офф не смогли. Наставник сборной Галактионов на послематчевой пресс-конференции назвал результат неудовлетворительным.

По просьбе «Газеты.Ru» эксперты оценили выступление российской молодежной команды, а также привели причины неудачного результата.

Сергей Кирьяков, экс-нападающий сборной России, который в составе советской молодежной команды стал чемпионом Европы в 1990 году

«Полное разочарование. После первого матча было выпущено много хвалебных стрел, в том числе и я хвалил игру нашей команды. Надеялись на большее — как минимум, на выход из группы.

Если с Францией хоть на что-то можно было рассчитывать, то сегодня полнейший провал. Решающие матчи так играть нельзя.

У них был шанс попасть в историю, а они сыграли спустя рукава. Огонь в их глазах оказался ненастоящим. Пытались делать вид, что бьются, но это все несерьезно, ерунда. Жаль. Думал, что это поколение сможет добиться чего-то, но на фоне команд такого уровня, как Франция и Дания, все надежды улетучились, а их было много. За долгое время у нас собрался состав футболистов, которые играют в клубах Премьер-лиги, а некоторые из них и вовсе на ведущих ролях. Да, у нас не сильный чемпионат в Европе, но верилось, что хотя бы на этом уровне наши футболисты могут конкурировать с лучшими командами континента. Ждали, что они не смогут повторить наш успех, но, видимо, тот триумф так и останется еще на некоторое время последним.

Значит, правильно Станислав Черчесов не стал вызывать никого из этой молодежки в главную сборную. Прошедший для нас Евро показал, что еще рано этим игрокам выступать во взрослой команде. Им теперь остается только показывать, что они этого заслуживают, игрой в своих клубах. Но, думаю, в ближайшее время Черчесов вряд ли обратит на кого-то внимания».

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер казанского «Рубина»

«Если говорить мягко: старались, но того, что задумались, добиться не смогли. Если же конкретно, то разочаровали. Мы сами поем дифирамбы футболистам, заваливаем их хвалебными отзывами. И так из года в года. Конечно, ничего плохого в этом нет. Да, тем самым мы поддерживаем игроков, мотивируем их двигаться вверх, но иногда этого чересчур много, чувство реальности утрачивается.

Все говорили о том, что эта команда — едва ли не лучшая за многие годы. Но против серьезных сборных ничего сделать не смогли.

Вот тот же Игорь Дивеев. Как он сыграл в эпизоде со вторым голом? Его так легко обыграли, и датчанин вышел на ударную позицию и выдал пас за спину, выведя игрока по сути один на один.

Молодежка сыграла в свою силу. Мы смотрим на их выступления в России, и нам кажется, что эти же игроки на Евро всех пощелкают. Но ведь даже исландцев, несмотря на счет 4:1, было обыграть не так просто. Французы, датчане — все они делают все то же самое, что и наши игроки, но у них система футбольная выстроена намного лучше. Выход из обороны, преодоление прессинга на разных участках поля: во всем этом они имеют куда больше мыслей, чем российские футболисты. Приходится это констатировать. В чем корень проблемы нашей системы? Тренерская работа. Кто тренирует и как. Надо исходить из этого, причем еще на детском уровне, с момента набора мальчишек».

Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник сборной России и экс-главный тренер московского «Динамо»

«Очень расстроен результатом. Попрощались с турниром, в котором от российской молодежной команды ждали большего. Надеялись минимум на выход из группы. В сегодняшнем матча с датчанами не получилось все. В обороне были допущены нелепые ошибки, в атаке сыграли не так активно, как того требовала ситуация, не напрягали датчан. В центре поля мяч еще худо-бедно держался, но все равно не так быстро, как надо было. Кто из нынешней молодежки может претендовать на повышение в главную сборную? Ну, пожалуй, Федор Чалов».