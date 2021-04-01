«Ужасный поступок»: российские лыжники обменялись ударами на финише

Драма на финише с ударом и сломанной палкой

Лыжные гонки набирают популярность в России. В этом сезоне 50-километровый марафон на чемпионате мира с разборками Александра Большунова и Йоханнеса Клебо (и слезами российского лыжника после финиша) превзошел по телевизионным рейтингам футбольный матч с участием московского «Спартака», шоу с фигуристами мирового уровня и звездами шоу-бизнеса «Ледниковый период», а также традиционно популярный в России биатлон.

Драма на финише, жесткая контактная борьба, падения и сломанные палки — то, что придает лыжным гонкам необходимый накал и вкупе с победами Большунова делает их одним из самых топовых видов спорта в стране.

Сейчас международный сезон закончился, однако начался чемпионат России, на котором тоже не обошлось без инцидентов.

Так, после финиша в полуфинале мужского командного спринта (где два человека бегут, сменяя друг друга на разных этапах) в конфликт вступили спортсмены из Татарстана (Антон Быков) и Удмуртии (Владислав Афанасьев). Первый посчитал, что Афанасьев намеренно сломал ему лыжную палку перед финальным подъемом и тем самым уничтожил его шансы на хороший результат.

Едва закончился забег, как татарстанский лыжник подошел к Афанасьеву прямо на трассе и начал выяснять отношения, после чего ударил ногой по его лыжной палке с такой силой, что сломал инвентарь.

В ответ представитель Удмуртии нанес ему удар своей палкой. Это привело Быкова в чувство, и он не стал продолжать конфликт, после чего спортсмены разошлись.

Однако замять инцидент не получилось: он попал в прямую трансляцию гонки, и режиссер даже прокрутил повтор конфликта, так что реакция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) последовала немедленно.

Оба спортсмена были дисквалифицированы, а результаты их команд в полуфинале командного спринта — аннулированы. Таким образом, в финал ни Быков, ни Афанасьев не попали.

«Две команды дисквалифицированы, это неспортивное поведение. К этому инциденту я отношусь очень и очень отрицательно,

— заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии РИА «Новости». — Я сразу написала техническому делегату, что здесь никаких желтых карточек не должно быть, только дисквалификация. Они посмотрели видео и сказали, что им не к кому придраться. Спортсмены уже покаялись, извинились. Такое поведение — это, конечно, не дело».

В свою очередь президент Федерации лыжных гонок Удмуртии, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин вступился за своего спортсмена.

«Я согласен с решением жюри, но в то же время — как еще мог отреагировать Влад Афанасьев? Да, он не сдержал свои эмоции, за что и была дисквалифицирована наша команда. А вы бы сдержали?

Региональные спортсмены получают невысокую зарплату и большую ее часть, а может и всю, тратят на покупку инвентаря, чтобы достичь результатов и попасть в сборную России. А здесь просто неадекватный спортсмен подходит к тебе после финиша и специально ломает палку.

Если бы так поступил удмуртский спортсмен, его бы уже не было в нашей команде. Сломанные палки на трассе до финишной черты — это спортивные моменты, а вот после… Надеюсь, перед Владом извинятся и подарят новые палки. Для команды Татарстана это, может быть, и мелочь, а Владу будет приятно», — написал Вылегжанин в Instagram.

К счастью, лыжники уже помирились, и новая лыжная палка была подарена, о чем сообщил сам Быков. Более того, татарстанский спортсмен признался, что ошибочно предъявлял претензии Афанасьеву после финиша.

«Я сожалею, что так произошло и все попало в прямой эфир, а потом разошлось по СМИ. Это мои эмоции, моя ошибка.

По ходу гонки у меня сломалась палка перед подъемом, и я подумал, что Владислав сделал это намеренно. Но затем мы пересмотрели видео, и я понял, что ничего подобного с его стороны не было. Встретился с Афанасьевым, уточнил у него ростовку палки и сегодня утром отдал. Мы пожали друг другу руки», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

Также в Instagram татарстанский спортсмен сообщил, что извинился перед всей сборной Удмуртии.

«После финиша я совершил грубейшую ошибку и ужасный поступок. К сожалению, мои действия привели к дисквалификации обеих команд. Еще вчера вечером я принес свои извинения тренерскому штабу команды Удмуртии, спортсмену лично. Конфликт полностью исчерпан», — написал Быков.

Отметим, что в финале одержал победу выступающий за Архангельскую область Александр Большунов в паре с чемпионом мира среди юниоров Александром Терентьевым.

Большунов успевает брать медали, ездить на шоу и копить на тредбан

Сан Саныч, как называют его любители лыжного спорта, покоряет чемпионат России.

Он одержал уже три победы — в командном спринте, где пришел первым, несмотря на не самый лучший этап своего партнера Терентьева, а также в двух личных гонках — спринте и скиатлоне, где обогнал ближайшего преследователя на 47 секунд!

И это еще Большунов снялся с индивидуальной гонки, поскольку его пригласили на съемки в Comedy Club. В принципе действующий чемпион мира мог вообще не принимать участия в чемпионате России (его место в сборной на олимпийский сезон не подвергается сомнению), так что короткую отлучку ради участия в шоу можно понять. Ну а победивший в гонке Артем Мальцев тем более должен быть рад отсутствию Большунова.

Также Сан Саныч успел дать большое интервью, в котором заявил, что по-прежнему намеревается купить за свой счет тредбан — устройство для отработки техники лыжного хода, которое напоминает беговую дорожку с камерами по бокам.

Они выводят изображение на экран перед спортсменом и позволяют ему корректировать свои движения. Тредбан стоит 120 тысяч евро (примерно 10,7 млн рублей по нынешнему курсу).

По мнению Большунова, это устройство, которое присутствует в каждом лыжном центре у норвежцев, поможет ему улучшить свои спортивные результаты.

«Я понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который также поможет для развития. Я его использовал два года назад. На нем менял именно коньковую технику, потому что для классической в большей степени сбоку нужен вид. Тредбан как раз-таки нужен и для классики, и для конька. Там и крутизну можно делать, проводить тесты. Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать еще полшага вперед», — говорил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) приобрел тредбан для Большунова за счет государства, но лыжник опроверг эту информацию.

«Новости о тредбане были достаточно своеобразные. Там говорили, что его заказали для меня. Но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет. Возможно, нет. Я не знаю, где он будет находиться. И не знаю, можно ли будет туда попасть.

Моя цель как была, так и остается — я хочу приобрести этот тренажер. Разговор идет. Надеюсь, мы найдем понимание, и я смогу его достать. Депутат Дмитрий Свищев говорил, что все уже купили? Все те интервью нужны были для того, чтобы успокоить публику. Чтобы не говорили: «А почему у нас нет тредбана?» — заявил Большунов Sport24.

Свищев поспешил развеять его сомнения.

«Олимпийский комитет уже все оплатил, поэтому тредбан обязательно доедет до России. У Большунова есть отличная возможность позвонить своему любимому президенту Елене Валерьевне Вяльбе и обсудить с ней этот вопрос.

Она ему скажет конкретную дату привоза этого оборудования в Россию. Это же не в магазин выйти и купить мячик. Тредбан — штучное устройство, которое изготавливается по заказу. Пусть наш лыжник не волнуется», — сказал Свищев «Чемпионату».

Помимо гонок, резонансных интервью и поездок на шоу, лидер сборной России уделяет много времени общению с фанатами, которых допустили на трибуны тюменской арены «Жемчужина Сибири», где проходит национальный чемпионат.

Так, после командного спринта Большунов долго раздавал болельщикам свои подписанные фото и ставил автографы на их плакатах, а в этом ему помогала невеста Анна Жеребятьева.

Александр Большунов раздает автографы всем желающим. Досталось даже оператору! pic.twitter.com/Ng5qj89Hvd — Лесик Константин (@kostyalesik) March 31, 2021

В ходе общения Жеребятьева рассказала болельщикам, что завершила профессиональную карьеру.

На взрослом уровне спортсменка успехов не добилась, однако успела взять золото юниорского чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также в масс-старте на 15 км в рамках молодежного чемпионата мира — 2019.

Теперь же она явно сосредоточится на карьере своего будущего супруга (свадьба состоится 24 апреля) и станет своего рода менеджером. Тем более что Жеребятьева по факту уже выполняет эту роль.

«Перед Аней я просто преклоняюсь: она оберегает Сашу, она первая, кто принимает всяческий удар, ведь мы многого не видим и не знаем, — рассказывала Вяльбе в интервью РИА «Новости».

— Зная чувства Александра, фактически поставив на себе крест как на спортсменке, она делает все, чтобы хоть каким-то образом помочь ему, чтобы его бытовая жизнь была легче, чтобы он лишний раз ни о чем не думал.

Мне кажется, она понимает, как он дышит, и понимает, может она к нему подойти или нет. Для меня она реально декабристка. Я считаю, что нам с Аней очень повезло. Я рада, что рядом с ним есть такой человек, которому он полностью доверяет и которого он любит».