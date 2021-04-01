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«Отпустим только за €150 млн»: «Барса» и «Реал» борются за Холанда

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Агент и отец Холанда посетили Мадрид и Барселону

Форвард сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью сразу нескольких топ-клубов. Агент Мино Райола, представляющий интересы футболиста, и отец нападающего 1 апреля провели встречи в Барселоне и Мадриде с руководством главных испанских топ-клубов.

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Летняя трансферная кампания в футбольном мире обещает быть очень громкой. Клубы еще не до конца оправились от финансовых потерь из-за пандемии коронавируса, но в то же время и руководители команд, и их болельщики соскучились по громким трансферам, а бюджеты на них все-таки имеются. Как минимум у топ-команд.

Кроме того, сейчас в мире созрела россыпь талантов, которые жаждут попробовать себя на новом уровне и в новой обстановке, причем некоторые были не прочь оформить трансферы еще перед нынешним сезоном, но вынуждены были отказаться от своих планов из-за пандемии.

20-летний норвежский нападающий немецкой «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд — одна из самых привлекательных целей на трансферном рынке, и охоту за ним готовы вести более-менее все главные клубы мира.

Среди них выделяются три фаворита гонки: английский «Манчестер Сити» и испанские «Реал Мадрид» и «Барселона».

Сам Холанд только по ходу прошлого сезона зимой перебрался из австрийского «Ред Булл Зальцбург» в Германию, однако его агент Мино Райола в недавнем интервью The Athletic очень четко объяснил, почему вопрос трансфера возникает всего спустя полтора года.

«Возможно, я был слишком осторожен, когда говорил ему: «Да нет, давай перейдем в «Дортмунд», а не куда-то, не знаю куда». Этот парень может играть в любом клубе, в котором захочет, он уже на этом уровне. И я на сто процентов в этом уверен, как и все уверены. И он мог сделать это еще в прошлом году, — рассказал представитель игрока, работающий со многими звездными клиентами, включая Поля Погба и Златана Ибрагимовича. — Но, возможно, в прошлом году оставались команды, которые считали: «Ой, да, он был в «Зальцбурге», а может ли он это повторить в другом клубе?» Он опережает собственные прогнозы. Вот поэтому о Холанде говорят все».

Слова про уровень Холанд подтверждает статистикой. Он и в составе «Зальцбурга» не только царил на внутренней арене, но и укладывал мячи в ворота всех соперников по групповой стадии Лиги чемпионов, в том числе английского «Ливерпуля» и итальянского «Наполи».

В «Боруссии» же он за первые полсезона 13 раз отличился сам и трижды ассистировал партнерам в 15-ти играх немецкой Бундеслиги, а также дважды забил в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов в ворота французского «ПСЖ» (2:1). Правда, ответную встречу немецкая команда проиграла (0:2) и вылетела.

В нынешнем сезоне у «шмелей» вновь не получается борьбы за чемпионский титул в Бундеслиге, но точно не по вине норвежца, который забил 21 гол и сделал четыре передачи в 21-й игре чемпионата.

Ну а в Лиге чемпионов Холанд и вовсе является лучшим бомбардиром. Он отличился во всех шести матчах в группе и 1/8 финала, в каких принял участие, забив в них десять мячей.

Причем испанская «Севилья» в драматичном противостоянии 1/8 финала (3:2, 2:2) пострадала от голеадора четыре раза — по дублю в первой и ответной встречах.

На счету Холанда к 20-ти годам 14 матчей и 20 голов в лучшем клубном турнире мира — просто фантастический показатель.

Изначально при переходе у футболиста и «Боруссии» была договоренность, что игрок рассматривает клуб как трамплин, честно отрабатывая контракт, в дортмундцы потом не чинят препятствий для перехода.

Правда, проблема в том, что договоренность вступает в силу летом 2022 года. По словам источников, в контракте даже прописана сумма отступных, не превышающая €100 млн.

Понятно, что игрок и его представители уже сейчас хотят двигаться дальше, и игра нападающего вполне способствует реализации таких планов. А вот руководству «Боруссии» вероятный уход главного игрока, конечно, не по душе.

Известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб не намерен отпускать игрока меньше чем за €150 млн ближайшим летом.

«Да, вчера я общался с Райолой. Мы очень четко обозначили наши намерения», — сказал спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк в эфире Sky Deutschland.

Впрочем, вряд ли у желто-черных есть реальная возможность удержать Холанда от перехода, а слова Цорка похожи на набивание цены при неминуемых в скором времени переговорах.

1 апреля гонка за переход норвежца вышла на новый уровень, поскольку Фабрицио Романо сообщил утром о визите Райолы совместно с отцом игрока Альф-Инге Холандом, который и сам был довольно известным футболистом и выступал за «Лидс» в АПЛ в 90-е годы, в Барселону.

Там они встретились с представителем недавно избранного президентом каталонского клуба Жоана Лапорты.

Сам Лапорта ранее говорил, что «Барселоне» необходимо усилить линию нападения громкими трансферами, и именно Холанда он видит в качестве главной цели сине-гранатовых.

Изначально «Барселона» из-за финансовых проблем не казалась способной на такую сделку, но в последнее время появилась информация, что под приобретение норвежца клуб возьмет кредит в банке, как уже делал ради трансфера Антуана Гризманна пару лет назад.

Впрочем, говорить о том, что нападающий сейчас ближе всего именно к «Барсе», вряд ли стоит. Чуть позже появилась информация о том, что Райола и Холанд-старший прямо из Каталонии на личном самолете прилетели в Мадрид и там обсуждали возможный переход уже в «Реал».

«У меня нет проблем с тем, что Альфи и Мино решили позагорать на Средиземном море. Я расслаблен, потому что знаю, чего мы хотим», – прокомментировал Цорк новости для немецкого телеканала Sport1.

Хотя на самом деле боссам «Боруссии» не позавидуешь: даже за €150 млн, которые им еще никто не заплатил, замену не по годам мастеровитому норвежцу они найти вряд ли смогут, а удержать его будет нереально. Есть ведь еще «Ман Сити», для которого Холанд тоже является приоритетной целью на лето.