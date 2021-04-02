«Очень любит Россию»: нужен ли Фернандо «Спартаку»

Удачное возвращение Квинси Промеса в «Спартак» в феврале нынешнего года может породить тренд. Теперь о желании вернуться в столичный клуб заявил бразильский полузащитник Фернандо. Игрок был одним из лидеров красно-белых в том числе и в чемпионском сезоне, а его блестящие штрафные входят в многочисленные рейтинги самых красивых голов РПЛ десятилетия.

«Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — сказал агент футболиста Фернандо Матеус Де Фария «Спорт-Экспрессу».

Фернандо действительно следит за «Спартаком». Периодически он обращается к игрокам команды в своих соцсетях перед важными матчами.

Красно-белые, смотрите, кто передаёт вам привет и желает всем нам удачи в сегодняшнем дерби #ЦСКАСпартак #СделаемКрасиво pic.twitter.com/RnHFm5vidg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020

Или с помощью эмодзи реагирует на гол Джордана Ларссона со штрафного.

На тему возвращения Фернандо высказывался и Промес, также один из любимцев спартаковских болельщиков и главная звезда чемпионской команды образца 2007 года.

«Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл! В команде должны быть волшебники», — рассказал голландец, когда у него спросили, кого из бывших партнеров по «Спартаку» он бы вернул в команду.

Фернандо провел в «Спартаке» три сезона, он запомнился лишним весом, который, казалось, ему абсолютно не мешал, и шикарными штрафными. Не считая того, что он был главным дирижером спартаковских атак.

«У него на старте было лишних 12-13 килограммов. Он просто был толстый, — вспоминал недавно тогдашний тренер «Спартака» по физподготовке, ныне работающий в «Рубине», Хавьер Сальсес. — Вижу, на трибуне сидит человек, одетый в обычную уличную одежду. Думаю: «Наверное, это какой-то его друг, потому что этот мужчина совсем толстый». Я вообще не мог подумать, что это футболист».

«Спартак» купил Фернандо у «Сампдории» за 13 млн, этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба. И вполне удачным.

Во-первых, в первый же сезон Фернандо вместе с командой стал чемпионом России. Бразилец был ведущим опорником красно-белых, провел в первенстве 28 матчей и забил три гола. Всего за время проведенное в составе «Спартака», Фернандо провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

Во-вторых, «Спартак» сумел выгодно продать бразильца и остаться в итоге в плюсе. 30 июля 2019 года Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гоань», причем сначала была аренда стоимостью € 5,4 млн с опцией обязательного выкупа игрока. В итоге, сумма сделки превысила €16 млн.

В «Спартаке» уже отреагировали на слова агента Фернандо.

«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — сказал директор департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

По спортивным принципам Фернандо вполне может быть полезен «Спартаку». В Китае он регулярно играет и забивает, плюс бразилец находится в самом расцвете футбольных сил. Ему, как и Промесу, — 29 лет. По уровня мастерства игрок не выглядит более слабым вариантом, чем Йоррит Хендрикс или Алекс Крал. Во всяком случае сейчас опорная зона «Спартака» не самая сильная линия команды.

У Фернандо есть и неоконченное дело в России. Бывший водитель футболиста Робсон Оливейра сидит сейчас в российской тюрьме, и игрок всячески старается ему помочь.

10 февраля 2019 года 48-летний Оливейра вместе со своей подругой Симоной был задержан в аэропорту Домодедово после того, как по прилете из Бразилии в их багаже обнаружили 40 таблеток с веществом гидрохлорид метадона, которые запрещены к обороту в России. Робсона приговорили к 12 годам тюрьмы, однако защита Оливейры обжаловала решение суда и добилась смягчения приговора до трех лет.