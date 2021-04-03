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Сделал по красоте: Усман Нурмагомедов одержал первую победу в Bellator

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Усман Нурмагомедов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах

3 апреля в своем первом бою в Bellator двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов одержал победу над Майком Хэмелом единогласным решением судей. На счету Усмана теперь 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах.

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В ночь со 2 на 3 апреля мск в американском городе Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. Двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов одержал очередную победу и первую в рамках Bellator. Россиянин победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей. Усман посвятил победу своему дяде Абдулманапу Нурмагомедову, который умер 3 июля 2020 года.

Усман Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах 26 марта 2017 года. С тех пор он провел 11 боев и во всех выходил победителем. Восемь раз он побеждал нокаутом, два раза соперники сдавались, еще в одном случае бойца признали победителем решением судей.

2 октября 2020 года Усман был подписан в организации Bellator MMA и вот настало время первого боя в рамках этой организации, которая пытается конкурировать с UFC.

Хабиб Нурмагомедов, который сейчас помогает готовиться к боям обоим своим двоюродным братьям, перед боем пожелал удачи Усману.

«Братишка, просто зайди туда и сделай все по красоте. Подготовка была отличной и долгой, надеемся только на победу», — написал Хабиб в Instagram.

Поединок сложился для Нурмагомедова непросто, хотя он одержал победу единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.

Первые два раунда Усман провел довольно уверенно, не подпуская к себе соперника и не давая тому возможность бороться. Нурмагомедов расстреливал Хэмела с дистанции, а тот продолжал упорно идти вперед, даже несмотря на разбитый нос. Хабиб призывал брата не расслабляться и спокойно доводить дело до победы.

Однако в третьем раунде Усман явно подустал и у Хэмела появились шансы. Дважды в раунде ему удалось поставить Усмана на одно колено и прижать к сетке, однако Нурмагомедов быстро освободился.

В итоге россиянин победил во всех трех раундах.

«Хотел бы сказать спасибо моей команде, которая помогла подготовиться к бою. Я не показал в поединке все, что могу. Хотел бы посвятить победу школе Абдулманапа Нурмагомедова и, в частности, моему дяде», — сказал Усман Нурмагомедов после поединка.

После в своем Instagram Усман опубликовал такой пост:

«Идти к своей цели, или стоять на месте и жаловаться, что у тебя что-то не получается — выбор всегда за тобой. Слава богу, что у меня такая команда, которая помогает мне во всём и ментально, и физически. Я очень благодарен за это всевышнему. Большое спасибо всем, кто переживал и болел. Очень рад что получилось оправдать ваши ожидания», — написал Нурмагомедов.

Отметим, что также непобедимым остается родной брат Усмана Умар Нурмагомедов. На его счету 13 побед в 13 боях и в скором времени предстоит дебют в UFC.

Совсем недавно бой в рамках UFC 260 провел еще один двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов. Его поединок с Джаредом Гуденом на турнире продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова. Правда, послужной список Абубакара не такой впечатляющий, как у братьев. На его счету 16 побед в 20 боях.

В рамках турнира Bellator 255 состоялось еще несколько боев с участием россиян.

Халид Муртазалиев одержал первую победу в Bellator, одолев бразильца Фабио Агийяра единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Для бойца этот бой стал дебютным в промоушене, а всего в смешанных единоборствах он провел 17 поединков, одержав 15 побед.

Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов. Ее срок закончился в октябре 2020 года.

Досрочную победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал Магомед Магомедов. Для россиянина эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах при одном поражении.

В главном событии вечера сразились чемпион в полулегком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Фрейре применил к Санчесу удушающий прием в первом раунде, заставив соперника заснуть.

В со-главном бою турнира сошлись американец Нейман Грейси и представитель Ямайки Джейсон Джексон. По итогам трех раундов судьи отдали победу Джексону.