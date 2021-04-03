«Жил надеждой, но сердце не выдержало»: умер знаменитый тренер Евгений Загорулько

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. О его смерти рассказала воспитанница тренера, олимпийская чемпионка-2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова. 2 апреля стало известно, что специалист был госпитализирован с онкологическим заболеванием и коронавирусом. В последние годы Загорулько был отстранен от работы в результате так называемого «дела Лысенко».

«Как бы там ни было, каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить. Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все», — прокомментировала смерть своего тренера Чичерова.

Загорулько работал тренером по прыжкам в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Последним успешным учеником Загорулько был Данил Лысенко, выигравший серебро на чемпионате мира-2017. Именно из-за него тренер был отстранен от работы.

Данила Лысенко обвиняли в пропуске трех допинг-тестов и подделке документов по этому делу. Спортсмен объяснил World Athletics, что пропустил тесты из-за болезни и предоставил справку. Проверка показала, что все данные клиники, от регистрационного номера до имен врачей были выдуманными, а по указанному адресу больницы находится разрушенное здание. Считается, что именно Загорулько стал инициатором подделки медицинской справки для спортсмена.

Расследование Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) показало, что именно Загорулько вручил Лысенко фальшивую справку, с помощью которой прыгун намеревался объяснить пропуск допинг-тестов. «Сговор состоялся на встрече в московском офисе ВФЛА 26 июля 2018 года», — сообщается в резюме AIU.

В ноябре 2019 года Загорулько был отстранен от работы, причем по «делу Лысенко» были отстранены сразу шесть руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики, включая президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Причем Шляхтин не стал обжаловать решение о своей дисквалификации.

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«Та история, в которую он попал в последние годы, серьезно подорвала его здоровье, — считает исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. — Человек был весь на нервах и жил надеждой, что все это как-то разрешится, но сердце не выдержало. Но мы все его будем помнить. Он не успел передать весь свой опыт».

В последнее время Загорулько боролся с онкологическим заболеванием, плюс ситуацию существенно осложнил коронавирус. Тренер был госпитализирован 2 апреля, об этом сообщил в своих соцсетях олимпийский чемпион-2008 Андрей Сильнов.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная, диагноз неутешительный, онкология и плюс COVID, сейчас он находится в больнице. Состояние очень тяжелое. Если ему пойдут звонки, это будет создавать напряженную, раздражающую для него ситуацию, спасибо за понимание. Хочу обратиться к вам за поддержкой любой суммой. Его близким она сейчас будет очень необходима. Спасибо большое всем, кто рядом в тяжелое время», — написал Сильнов .

В ночь со 2 на 3 апреля Загорулько скончался в больнице.

«Это большая потеря как для российской легкой атлетики, так и для меня лично, — сказала Привалова. — Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои. Может быть, из-за этой своей доброты у него были в последнее время проблемы».

В 2002 году Загорулько был награжден орденом Дружбы, 2010-м — орденом Почета, в 2013-м — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.