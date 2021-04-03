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«Спартак» указал Гулиеву на дверь, но футболист намерен остаться

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«Спартак» сообщил Аязу Гулиеву, что тот может себе искать новый клуб

Московский «Спартак» уведомил полузащитника Аяза Гулиева о том, что игрок может начинать искать себе новый клуб. Но футболист уходить не хочет и намерен оставаться в клубе до окончания контракта, который истекает летом 2023 года.

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История взаимоотношений Аяза Гулиева и «Спартака» долгая и занимательная. Начинается очередной ее виток. Согласно информации «Спорт-Экспресса», клуб объявил футболисту, что в его услугах больше не нуждается, а Гулиев объявил о том, что уходить до окончания контракта не хочет. Контракт действует еще два года.

В последний раз Гулиев играл в футбол в ноябре 2019 года, выйдя на замену в концовке матча «Спартак» — «Арсенал» (0:1).

Затем футболист позволил себе некорректное общение с ассистентом Тедеско сербским тренером Владимиром Чипзановичем во время тактического занятия. По другим данным, игрок повздорил непосредственно с главным тренером. Уточнялось, что впоследствии Гулиев предпринял попытку извиниться перед Тедеско и объяснить свое поведение, но специалист его не пожелал выслушать.

25 мая 2020 года руководство «Спартака» приняло решение перевести Гулиева в «Спартак-2», где в этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

«Аяз из-за болезни долгое время был без футбола. Не так давно он вернулся к тренировкам. Сейчас он набирает форму и готовится к играм за «Спартак-2», — прокомментировал ситуацию «Спорт-Экспрессу» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Очевидно, что в основной команде на Гулиева не рассчитывают. В то же время контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Он является воспитанником красно-белых и вернулся в клуб в 2019-м. Его трансфер из «Ростова» обошелся московской команде в €1 млн. Тем не менее закрепиться в основе и реализовать свой потенциал за этот период Гулиев так и не сумел.

Нынешней зимой шли разговоры о том, что «Ростов» хочет вернуть футболиста обратно, но в «Спартаке» на это ответили, что никто в клуб по поводу Гулиева не обращался. Между тем, для полузащитника это был бы идеальный вариант. В «Ростове» Гулиев играл неплохо, был основным игроком и дважды признавался болельщиками игроком месяца. Это произошло во многом благодаря тому, что главному тренеру ростовчан Валерию Карпину удалось наладить взаимопонимание с обладающим трудным характером футболистом и направить его энергию в мирное русло.

В Москве же у него одни скандалы.

В апреле 2019 года футболист стал инициатором дорожного конфликта в Москве. Спортсмен не стал останавливаться на пешеходном переходе на красный свет и машиной едва не задел нескольких человек, в числе которых был гражданин США Майкл Коу Джон Эли, выразивший недовольство поступком футболиста. После этого Гулиев вылез из машины и ударил американца по лицу. Затем догнал и снова принялся избивать его кулаками и ногами. Еле оттащили.

Игрок был задержан полицией и вполне мог проследовать по пути Кокорина и Мамаева. Дело не в том, что избил он американца, просто происшествие с Гулиевым случилось в день вынесения приговора его коллегам, так что общественное мнение было очень возмущено очередным безумным поступком футболиста. Но серьезного скандала удалось избежать. Коу отказался от претензий к футболисту после принесенных извинений и, говорят, солидной суммы от представителей игрока. Позднее суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца.

На некоторый период времени хавбек был отстранен от работы с основной командой, которую тогда возглавлял Олег Кононов, но позднее извинился перед болельщиками, был возвращен в состав и вышел в основе уже через десять дней после конфликта. И забил гол. «Спартак» делал все, чтобы поддержать своего воспитанника.

Вообще авансов и шансов Гулиеву «Спартак» давал великое множество. Фотография совсем юного Гулиева вместе с Леонидом Федуном висела на стене академии, его отправляли в аренду, но быстро возвращали, как только у футболиста наладились дела в «Ростове» — выкупили назад и положили хорошую зарплату. Но слишком горячий и своенравный Гулиев всегда все портил, вместо того чтобы терпеть и работать.

Теперь футболист твердо намерен играть два года в «Спартаке-2», по меркам ФНЛ он будет одним из самых высокооплачиваемых игроков. Впрочем, нельзя исключать и такой возможности, что игрок решил взять паузу до конца сезона и посмотреть, уйдет ли Тедеско. А там, глядишь, новый тренер даст еще один шанс.