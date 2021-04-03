Деньги важнее величия: Порье подписался на новый бой с Конором

Дана Уайт — один из самых успешных менеджеров в спортивном бизнесе. Это он подтвердил в очередной раз, уговорив американца Дастина Порье согласиться на очередной, уже третий поединок против эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Успех президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключается, конечно же, в прибыли. Уайт умеет делать деньги и сделает это вновь, и ему для этого не нужен Хабиб Нурмагомедов, окончательно оставивший чемпионский титул легкого дивизиона вакантным в связи с завершением карьеры.

Трилогии Порье — Макгрегор быть, это уже совершенно точно. Оба бойца подписали контракт на бой, который возглавит турнир UFC 264 в Лас-Вегасе 10 июля. В случае, если Джастину Гэтжи на этот турнир не найдут соперника, то он будет запасным бойцом на данный поединок.

«Бой утвержден! 10 июля вы увидите, каков Мак на самом деле. Это просто абсолютное уничтожение», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Счет по личным встречам равный — 1:1. Впервые Макгрегор встретился с Порье в октагоне еще в сентябре 2014 года на турнире UFC 178, и тогда американец был отправлен в нокаут в первом же раунде. В январе текущего же года Порье взял реванш и буквально избил своего именитого соперника во втором раунде. Что интересно, еще перед вторым поединком американец бросался хоть и очевидными, но громкими словами о том, что ему важно оставить за собой наследие, о цели стать чемпионом UFC в легком весе и вообще утверждал, что победа на Конором позволит ему встать в один ряд с самыми великими бойцами промоушена.

Но слова с делом у Порье немного разошлись. У «Бриллианта» еще до подписания контракта на третий поединок против Макгрегора была возможность получить титульный бой, а соперником американца мог стать бразилец Чарльз Оливейра, который идет на серии из восьми побед, в том числе одолев Тони Фергюсона.

Однако Дастин от «титульника» отказался — именно ради трилогии с ирландцем.

«Он сам выбрал этот бой. Думаю, это очень умно с его стороны. Так и надо было сделать. Есть примеры других бойцов, которые, оказываясь в подобном положении, выбирали неправильный бой. Это было главной ошибкой их жизни», — высказался о возникшей ситуации Дана Уайт.

Dana White told me that Dustin Poirier was offered a shot at the lightweight title and decided to pursue the Conor McGregor rematch instead. — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) March 25, 2021

Радость президента UFC от решения Порье согласиться на новый бой с Макгрегором объяснима, ведь январский поединок американца с ирландцем по продажам телетрансляций (Pay-per-view) оказался рекордным с октября 2018 года — со всего мира было совершено 1,6 млн покупок. Почти такой же показатель (не по деньгам, а именно по количеству купленных подписок) был зафиксирован по итогам турнира UFC 202 в августе 2016 года, который возглавил также Конор Макгрегор, взявший реванш у американца Нейта Диаса. И еще один бой именно с участием ирландца до сих пор занимает первое место в истории UFC по продажам PPV. Речь, конечно же, об эпохальном поединке Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

По сути Уайт лишь в очередной раз не без помощи популярности Конора готовится сорвать чек. Ирландец, кстати, этому лишь способствует, предлагая специально для грядущего боя создать уникальный пояс имени Макгрегора из золота и с рубинами или изумрудами.

I I feel it's time to break out this baby for the next fight. I ask the UFC to please create The McGregor belt. I suggest rose gold and rubies. Think patek rare. pic.twitter.com/bGSRBhRwAa — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2021

Сам же титул по своей значимости находится на одном уровне с поясом главного ублюдка промоушена (BMF), который был завоеван Хорхе Масвидалем в поединке против Нейта Диаса на турнире UFC 244. И теперь до лета этого года данный пояс — единственный, на который реально будет претендовать Порье, отказавшийся от возможности сразиться за чемпионство в легком дивизионе ради новых миллионов долларов. Настоящий же титул в мае на турнире UFC 262 разыграют между собой Оливейра и победно ворвавшийся в главную бойцовскую лигу мира Майкл Чендлер.