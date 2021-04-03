Деньги важнее величия: Порье подписался на новый бой с Конором

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Олимп ФНЛ
Краснодар-2Чертаново
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
Днепр-1Львов
5:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеУэска
0:2
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
1:2 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
1:2 (Б)
закончен
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
3:2
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
2:4
закончен
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
0:3
закончен
Евролига
Альба Валенсия
86:90
закончен
Зенит АСВЕЛ
87:53
закончен
ЦСКА Химки
97:72
закончен
Фенербахче Барселона
73:82
закончен
Реал Мадрид Олимпиакос
72:63
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
130:77
закончен
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
118:102
закончен
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
86:99
закончен
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
97:114
закончен
Мемфис ГриззлизМиннесота Тимбервулвз
120:108
закончен
Юта ДжазЧикаго Буллз
113:106
закончен
Нью-Орлеан ПеликансАтланта Хоукс
103:126
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсМилуоки Бакс
109:127
закончен
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
94:115
закончен
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
140:103
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат России по лыжным гонкам
Эстафета, 4х10 км, мужчины
online
Россия / Премьер-Лига
РоторЛокомотив М
0:2
закончен
РубинСочи
1:0
2 тайм
КраснодарАхмат
0:4
2 тайм
Динамо МУфа
19:00
Англия / Премьер-лига
ЧелсиВест Бромвич Альбион
2:5
закончен
Лидс ЮнайтедШеффилд Юнайтед
1:1
2 тайм
Лестер СитиМанчестер Сити
19:30
АрсеналЛиверпуль
22:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскОренбург
1:0
закончен
ВелесЕнисей
1:1
закончен
АкронТомь
0:0
закончен
Крылья СоветовТекстильщик
4:0
закончен
ШинникДинамо-Брянск
0:1
закончен
ЧайкаСпартак-2
0:2
закончен
Торпедо МИртыш
1:0
закончен
ФакелНефтехимик
1:1
закончен
ВолгарьАлания
1:0
закончен
БалтикаНижний Новгород
19:00
Италия / Серия А
МиланСампдория
1:1
закончен
КальяриВерона
0:2
закончен
АталантаУдинезе
3:2
закончен
ЛациоСпеция
2:1
закончен
СассуолоРома
2:2
закончен
БеневентоПарма
2:2
закончен
ДженоаФиорентина
1:1
закончен
НаполиКротоне
4:3
закончен
ТориноЮвентус
19:00
БолоньяИнтер М
21:45
Франция / Лига 1
МонакоМетц
4:0
закончен
ПСЖЛилль
0:0
1 тайм
ЛансЛион
22:00
Украина / Премьер-лига
МариупольИнгулец
4:3
закончен
Рух ВЗаря
0:1
2 тайм
ДеснаОлимпик Д
19:30
Испания / Примера
ГранадаВильярреал
0:3
закончен
Реал МадридЭйбар
1:0
перерыв
ОсасунаХетафе
19:30
Германия / Бундеслига
АугсбургХоффенхайм
2:0
2 тайм
МайнцАрминия
1:1
2 тайм
ВольфсбургКёльн
1:0
2 тайм
БайерШальке-04
2:1
2 тайм
Боруссия ДАйнтрахт Ф
1:1
2 тайм
РБ ЛейпцигБавария
19:30
Боруссия МФрайбург
21:30
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
0:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
20:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
20:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
22:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
02:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
04:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
04:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
04:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
перенесен
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
05:00
Единая лига ВТБ
Автодор Нижний Новгород
93:99
закончен
Локомотив-Кубань Астана
90:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсДаллас Маверикс
02:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
03:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
03:00
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
04:00
Юта ДжазОрландо Мэджик
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
05:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
05:00
Россия / Премьер-Лига
УралАрсенал
14:00
ТамбовЦСКА
16:30
РостовСпартак М
19:00
Франция / Лига 1
АнжеМонпелье
14:00
РеймсРенн
16:00
НантНицца
16:00
ЛорьянБрест
16:00
БордоСтрасбург
16:00
НимСент-Этьен
18:05
МарсельДижон
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайКолос
14:00
ВорсклаШахтёр Д
17:00
АлександрияДинамо К
19:30
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБёрнли
14:00
Ньюкасл ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
16:05
Астон ВиллаФулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
21:30
Испания / Примера
АлавесСельта
15:00
ЭльчеБетис
17:15
КадисВаленсия
19:30
СевильяАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
ШтутгартВердер
16:30
УнионГерта
19:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
19:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
22:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
00:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Единая лига ВТБ
Парма Цмоки-Минск
15:30
НБА / регулярный чемпионат
Чикаго БуллзБруклин Нетс
21:00
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
22:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
01:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
02:00
Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
03:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
05:00
Евролига
Маккаби Тель-Авив АСВЕЛ
21:05
Развернуть

Деньги важнее величия: Порье подписался на новый бой с Конором

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Дастин Порье и Конор Макгрегор подписали контракт на третий бой

Дастин Порье согласился на третий поединок против Конора Макгрегора. Очередная встреча двух бойцов состоится на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ранее американец говорил о цели стать чемпионом в легком весе, однако ради трилогии с ирландцем от титульного боя отказался.

Скопировать ссылку

Дана Уайт — один из самых успешных менеджеров в спортивном бизнесе. Это он подтвердил в очередной раз, уговорив американца Дастина Порье согласиться на очередной, уже третий поединок против эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Успех президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключается, конечно же, в прибыли. Уайт умеет делать деньги и сделает это вновь, и ему для этого не нужен Хабиб Нурмагомедов, окончательно оставивший чемпионский титул легкого дивизиона вакантным в связи с завершением карьеры.

Трилогии Порье — Макгрегор быть, это уже совершенно точно. Оба бойца подписали контракт на бой, который возглавит турнир UFC 264 в Лас-Вегасе 10 июля. В случае, если Джастину Гэтжи на этот турнир не найдут соперника, то он будет запасным бойцом на данный поединок.

«Бой утвержден! 10 июля вы увидите, каков Мак на самом деле. Это просто абсолютное уничтожение», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Счет по личным встречам равный — 1:1. Впервые Макгрегор встретился с Порье в октагоне еще в сентябре 2014 года на турнире UFC 178, и тогда американец был отправлен в нокаут в первом же раунде. В январе текущего же года Порье взял реванш и буквально избил своего именитого соперника во втором раунде. Что интересно, еще перед вторым поединком американец бросался хоть и очевидными, но громкими словами о том, что ему важно оставить за собой наследие, о цели стать чемпионом UFC в легком весе и вообще утверждал, что победа на Конором позволит ему встать в один ряд с самыми великими бойцами промоушена.

Но слова с делом у Порье немного разошлись. У «Бриллианта» еще до подписания контракта на третий поединок против Макгрегора была возможность получить титульный бой, а соперником американца мог стать бразилец Чарльз Оливейра, который идет на серии из восьми побед, в том числе одолев Тони Фергюсона.

Однако Дастин от «титульника» отказался — именно ради трилогии с ирландцем.

«Он сам выбрал этот бой. Думаю, это очень умно с его стороны. Так и надо было сделать. Есть примеры других бойцов, которые, оказываясь в подобном положении, выбирали неправильный бой. Это было главной ошибкой их жизни», — высказался о возникшей ситуации Дана Уайт.

Радость президента UFC от решения Порье согласиться на новый бой с Макгрегором объяснима, ведь январский поединок американца с ирландцем по продажам телетрансляций (Pay-per-view) оказался рекордным с октября 2018 года — со всего мира было совершено 1,6 млн покупок. Почти такой же показатель (не по деньгам, а именно по количеству купленных подписок) был зафиксирован по итогам турнира UFC 202 в августе 2016 года, который возглавил также Конор Макгрегор, взявший реванш у американца Нейта Диаса. И еще один бой именно с участием ирландца до сих пор занимает первое место в истории UFC по продажам PPV. Речь, конечно же, об эпохальном поединке Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

По сути Уайт лишь в очередной раз не без помощи популярности Конора готовится сорвать чек. Ирландец, кстати, этому лишь способствует, предлагая специально для грядущего боя создать уникальный пояс имени Макгрегора из золота и с рубинами или изумрудами.

Сам же титул по своей значимости находится на одном уровне с поясом главного ублюдка промоушена (BMF), который был завоеван Хорхе Масвидалем в поединке против Нейта Диаса на турнире UFC 244. И теперь до лета этого года данный пояс — единственный, на который реально будет претендовать Порье, отказавшийся от возможности сразиться за чемпионство в легком дивизионе ради новых миллионов долларов. Настоящий же титул в мае на турнире UFC 262 разыграют между собой Оливейра и победно ворвавшийся в главную бойцовскую лигу мира Майкл Чендлер.