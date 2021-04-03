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Дайте Мусаеву поработать: очередной громкий провал «Краснодара»

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Тренер «Краснодара» высказался об отставке после разгрома от «Ахмата» со счетом 0:5

«Краснодар» на своем поле пропустил пять безответных мячей от «Ахмата» в матче 24-го тура РПЛ. Очередное крупное поражение южан вновь подняло вопрос о необходимости уволить главного тренера «быков» Мурада Мусаева. Сам специалист пока не торопится подавать в отставку.

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Нынешний сезон «Краснодара» можно поделить на до и после: еще осенью «быки» были вне себя от радости после своего первого в 13-летней истории клуба выхода в групповой этап Лиги чемпионов, а вот уже зимой настроения вокруг южан резко изменились. В целом дебют команды в главном клубном турнире Европы можно было назвать удовлетворительным — все-таки третье место в группе куда лучше откровенных провалов «Локомотива» и «Зенита». Однако толку от этого в плане результата немного. Во-первых, свою еврокампанию «Краснодар» в начале 2021 года завершил достаточно быстро, уступив в двухматчевом противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо», которое «в отличие от ЦСКА» защитник южан Кристиан Рамирес грозился обыграть. Во-вторых, выступление «быков» в национальных турнирах говорят сами за себя: мгновенный вылет из Кубка России, а также десятое место в Российской премьер-лиге.

Лишь в 2021-м «Краснодар» потерпел три поражения в пяти матчах чемпионата с общим счетом 3:14. Столь неудачные результаты на фоне крайне неубедительной игры южан раз за разом поднимают вопрос о необходимости отправить Мурада Мусаева в отставку с поста главного тренера команды. Но в руководстве клуба выступают против этого.

«Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. Я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призерами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. В год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой», — говорил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в интервью «Чемпионату».

Последнее высказывание менеджера Мурад Мусаев, видимо, воспринял буквально и как вызов. С тех пор «Краснодар» расправился лишь с главным неудачником сезона и худшим клубом лиги «Тамбовом» и проиграл «Динамо» с «Ахматом». Встреча с грозненцами в рамках 24-го тура РПЛ, кстати, получилась крайне яркой: подопечные Андрея Талалаева в гостях забили пять безответных мячей.

Счет был открыт уже в самом дебюте матча. Мирослав Богосавац выполнил подачу с левого фланга в район дальней штанги, где защитник «быков» Евгений Чернов, несколько раз оглянувшийся на своего оппонента Евгения Харина, все же упустил игрока «Ахмата», который в упор расстрелял ворота Матвея Сафонова. На этом грозненцы успокоились, а вот уже во втором тайме устроили голевую феерию: в течение 19-ти минут авторами голов стали Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Точку в матче поставил хавбек «Краснодара» Алексей Ионов, по нелепой случайности отправивший мяч в собственные ворота после сейва голкипера.

Для «быков» это стало уже третьим за все десять лет выступления клуба в Премьер-лиги поражением с разницей в пять мячей. Причем два из таковых пришлись на нынешний сезон — до 0:5 от «Ахмата» команда Мусаева уступила «Спартаку» со счетом 1:6. К слову, именно после той встречи в Москве Хашиг и заявил о неприкосновенности тренера.

Сам Мусаев пока что заявление об уходе писать не торопится. Объясняя провал в матче с «Ахматом», тренер сделал акцент на проблемах с психологией и отсутствием командного духа. При этом Мусаев готов обсудить с руководством свое будущее в клубе.

«Еще после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы.

Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за свое место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба»,

— приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Теперь у «Краснодара» осталось шесть матчей-попыток пробиться в еврокубки на следующий сезон. Правда, на положительный исход рассчитывать практически не приходится — на очереди сложнейшие встречи с неуступчивым «Арсеналом», лидером чемпионата «Зенитом» и бьющимся за еврокубки «Рубином», «Сочи», ЦСКА и «Ростовом».