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«Команде нужны перемены»: Мусаев покинул «Краснодар»

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Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост после поражения от «Ахмата» со счетом 0:5. Для руководства клуба это решение стало неожиданностью, однако Сергей Галицкий принял отставку. Основным кандидатом на пост наставника команды стал экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев все же подал в отставку после разгромного поражения команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Ахмата», который завершился со счетом 5:0 в пользу грозненского клуба. Информацию о своей отставке подтвердил и сам специалист, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сегодня был мой последний матч во главе футбольного клуба «Краснодар. После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» — заявил тренер.

Важно, что отставка — именно решение самого тренера, а не боссов «быков». При этом руководство «Краснодара» не хотело принимать отставку специалиста, как информирует РИА «Новости». Ранее Мусаев также просил Сергея Галицкого об увольнении, однако только после поражения от «Ахмата» ему удалось убедить руководство в этом решении.

«Для клуба решение Мусаева стало неожиданностью. Он пришел к руководству и попросил об отставке, руководство пошло навстречу тренеру и приняло заявление. Новый тренер будет назначен в ближайшее время», — сообщил источник, близкий к ситуации в команде.

По информации «СЭ», одним из основных кандидатов на пост наставника краснодарской команды стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, который в марте покинул пост главного тренера московского ЦСКА из-за неудовлетворительных результатов армейцев.

2021 год у «Краснодара» и Мусаева начался действительно неудачно. Команда, которая единственная из российских клубов вышла в плей-офф Лиги Европы, вылетела из еврокубков, проиграв загребскому «Динамо». Интересно то, что хорватская команда на групповом этапе встречалась с ЦСКА, и одолеть соперников армейцам не удалось. Также «Краснодар» обидно оступился в Кубке России – в 1/8 финала подопечные Мусаева проиграли «Сочи».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги у команды складывается все тоже не самым лучшим образом. Клуб, который в прошлом сезоне по итогам оказался в Лиге чемпионов, на сегодняшний момент занимает десятое место, имея после 24-х туров всего 32 очка. Отрыв от лидера – петербургского «Зенита» — составляет 14 очков.

Возобновление чемпионата России после зимней паузы получилось для «Краснодара» совершенно неудачным – в первой игре подопечные Мусаева сыграли вничью с «Уралом», а вот в следующем матче произошел полный разгром от московского «Спартака» — 1:6, после этого поединка разговоры об увольнении главного тренера вновь начали набирать серьезные обороты. Однако за специалиста вступились в клубе, «Краснодар» даже выпустил официальное заявление, с которым выступил генеральный директор Владимир Хашиг.

Сообщалось, что в команде ценят вклад Мусаева в две бронзовые награды чемпионата России, выступление в Лиге Европы и дебют в Лиге чемпионов. Также было отмечено, что тренер не будет уволен до конца сезона даже в том случае, если проиграет все оставшиеся матчи.

После поражения от «Спартака» «Краснодар» обыграл тонущий в долгах «Тамбов», но затем случилось поражение от «Динамо» и матч 24-го тура – с «Ахматом». Таким образом, из восьми официальных матчей в 2021 году краснодарская команда проиграла шесть.

Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Вместе с ним команда дебютировала в главном европейском турнире – Лиге чемпионов, однако дальше группового этапа пройти не смогла.