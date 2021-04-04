Рекорд Капризова, дебют Кравцова: феерия россиян в НХЛ

Новый день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался достаточно богатым на события для российских хоккеистов. Кирилл Капризов повторил рекорд новичков «Миннесоты Уайлд», голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский наконец-то отпраздновал 500-й матч в НХЛ, который он провел еще в прошлом сезоне, а форвард Виталий Кравцов дебютировал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Капризов и рекорд новичков «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов пополнил состав «Уайлд» в нынешнем сезоне и уже доказал, что клуб не зря заключил с ним контракт. В очередной игре регулярного чемпионата «Миннесота» одолела «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:1, а Капризов стал автором первой шайбы своей команды. В начале третьего периода «Миннесота» получила большинство и сумела его реализовать, Йоэль Эрикссон Эк отдал отличный пас на Капризова, и тот переправил шайбу в ворота «Вегаса». Для российского форвард этот гол стал четвертым в пяти матчах и 14-м в сезоне.

Капризов по итогам встречи был признан второй звездой, а первой звездой оказался Эк, который кроме голевой передачи на россиянина забросил победную шайбу.

Заброшенная шайба позволила Капризову продлить серию с голами до трех матчей, что стало повторением клубного рекорда в сезоне НХЛ среди новичков команды. В сезоне-2000/01 его установил Мариан Габорик, а в следующем розыгрыше регулярного чемпионата повторил Паскаль Дюпуи. Всего на счету российского нападающего 31 (14+17) очко в 36 матчах.

Дебют Кравцова в «Рейнджерс» и незабитый буллит Панарина

Матч «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» выдался не самым удачным для гостей. В основное время и овертайм победителя команды выявить не смогли, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Баффало», итоговый счет 3:2. Российский форвард и лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин свой бросок реализовать не смог, однако в основное время дважды отличился, забросив две шайбы. Несмотря на проигрыш команды, россиянин был признан первой звездой игры.

Интересно, что впервые за 17 лет в составе «Рейнджерс» на лед вышли сразу четыре россиянина – нападающие Панарин, Павел Бучневич, дебютировавший Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин.

В последний раз такое случалось 2 марта 2004 года, когда в составе «Рейнджерс» появились четверо российских игроков — Алексей Ковалев, Владимир Малахов, Борис Миронов и Федор Тютин.

Дебют Виталия Кравцова хоть и получился смазанным из-за результата команды, но в целом вышел весьма неплохим. Форвард сумел справиться с волнением, которое было заметно в начале игры, и в итоге провел несколько весьма неплохих смен. А в концовке матча чуть было не вырвал победу для своей команды – за пять минут до конца третьего периода он перехватил шайбу на пятаке и в падении направил ее в ворота. Однако голкипер «Баффало» Линус Улльмарк сумел отразить бросок россиянина.

Про нервы Кравцова сказал Панарин, который, комментируя дебют своего соотечественника, заявил, что в команде рады видеть форварда в своем составе.

«Кравцов — очень хороший хоккеист. Он немного нервничал в начале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке. Но мы в любом случае очень рады, что он в команде», — цитирует Панарина русскоязычная версия сайта НХЛ.

Бобровский и празднование 500-го матча в НХЛ

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата одолела «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:2, а главным героем поединка стал российский голкипер победившей команды Сергей Бобровский. Вратарь отразил 44 броска по своим воротам из 46 и был признан первой звездой встречи.

Однако самым ярким моментом стало празднование юбилейного – 500-го – матча Бобровского. Провел он его больше года назад – 10 февраля 2020 года, но до поздравлений дело дошло только сейчас. Очень интересно, что поздравили голкипера перед важным и принципиальным соперником, ведь именно из «Коламбуса» он перешел во «Флориду», и многие фанаты не простили ему уход.

«Пантерз» вышли на раскатку в специальной форме — фамилии на ней были написаны на кириллице, а у всех игроков значился одинаковый номер — 500-й. А затем Бобровскому вручили главный подарок — билет на сафари в Танзанию. Сам вратарь тоже не подвел ни себя, ни команду. Бобровский уже после встречи поделился эмоциями, заявив, что в первую очередь это было очень весело.

«Такого я точно не ожидал. Но эта поездка — то, что я планировал когда-нибудь сделать в своей жизни. Я хотел поехать туда и посмотреть на животных. Я очень удивлен и рад, теперь нужно все идеально спланировать. Я очень ценю такой подарок, это нечто особенное и невероятное», — признался он.

Some pregame gifts for the one and only Sergei Bobrovsky pic.twitter.com/KyBj2YrQVk — Florida Panthers (@FlaPanthers) April 3, 2021

Лидирующая в Центральном дивизионе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз», одержав победу со счетом 2:1. Одним из героев матча стал российский голкипер Андрей Василевский, который отразил 25 бросков по своим воротам из 26. Для него это 13-я победа в 13 домашних матчах сезона. Вратарь показал лучшую серию с сезона-1978/79.

Другой российский голкипер Илья Сорокин помог «Нью-Йорк Айлендерс» одержать победу в серии буллитов над «Филадельфией Флайерз». Матч завершился со счетом 3:2, а россиянин отразил 30 бросков по своим воротам из 32. По итогам встречи он был признан третьей звездой, а победа в матче стала шестой в шести первых домашних играх в своей карьере в НХЛ. По информации пресс-службы Лиги, эта серия стала шестой по продолжительности в истории.

Отличились россияне и в матче «Оттавы Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Победа досталась «Сенаторз» со счетом 6:3, а свой вклад в победу внесли Евгений Дадонов, который оформил дубль, и Артем Анисимов, набравший три очка – на его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.