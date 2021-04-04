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Весенняя чистка: три клуба РПЛ лишились тренеров

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«Краснодар» объявил об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера

В марте Виктор Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию, 3 апреля Мурад Мусаев ушел из «Краснодара», а Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Уфы». «Газета.Ru» — о перестановках в тренерских штабах.

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Весенняя часть сезона Российской премьер-лиги ознаменовалась сразу тремя отставками главных тренеров. Сначала свой пост покинул Виктор Гончаренко, который возглавлял московский ЦСКА, а в начале апреля заявления об отставке подали в один день сразу два тренера – Мурад Мусаев из «Краснодара» и Рашид Рахимов из «Уфы». Оба специалиста ушли после достаточно крупных поражений: «Краснодар» уступил «Ахмату» со счетом 0:5, а «Уфа» проиграла «Динамо» с результатом 0:4.

Виктор Гончаренко и ЦСКА

История с отставкой Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского ЦСКА началась еще в сезоне-2019/20. В первом матче после возобновления чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, армейцы без шансов проиграли «Зениту». Сообщалось, что сразу после встречи Гончаренко уехал в Белоруссию и заявил руководству о своей отставке. Однако ситуация разрешилась, специалист остался и попал с командой по итогам сезона напрямую в группу Лиги Европы.

На следующий сезон разговоры о необходимости отставки специалиста возобновились на фоне неудачного выступления команды в группе еврокубка и чемпионата России. Уже появилась информация, что Гончаренко будет уволен перед зимней паузой, однако отставку отстрочил матч с «Ростовом», который ЦСКА уверенно выиграл.

С зимней паузы армейский клуб вернулся неудачно, проиграл «Локомотиву», «Арсеналу» и «Зениту». Официально об отставке тренера было объявлено 22 марта, в этот же день стало известно, что новым наставником будет хорватский специалист Ивица Олич.

Мурад Мусаев и «Краснодар»

Дела «Краснодара» в нынешнем сезоне складываются не самым лучшим образом. Команда, которая в прошлом сезоне сумела по итогам чемпионата попасть в Лигу чемпионов, после 24-х туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги идет на десятом месте, набрав 34 балла. При этом разговоры об отставке тренера велись еще осенью, когда команда выдала неудачную серию в чемпионате России, да и в Лиге чемпионов результаты были не лучшими. Однако затем «Краснодар» — единственный из российских клубов – вышел в плей-офф еврокубков, и разговоры об увольнении Мусаева поутихли.

Но начало 2021 года стало для «Краснодара» катастрофой. Клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв загребскому «Динамо», прекратил выступление в Кубке России, уступив на стадии 1/8 финала «Сочи». Чемпионат России складывался тоже проблемно – ничья с «Уралом», а затем разгромное поражение от «Спартака» — 1:6. После этого матча руководство команды выступило в поддержку Мусаева, заявив, что он не будет уволен, даже если проиграет оставшиеся матчи.

После этого «Краснодар» обыграл «Тамбов», у которого огромные проблемы с финансированием, а потом уступил дважды – «Динамо» и «Ахмату». Решение об отставке было исключительно инициативой Мусаева, который уже не в первый раз пришел к Сергею Галицкому с заявлением об увольнении. И если после «Спартака» это осталось только разговором, то после «Ахмата» руководство краснодарской команды приняло решение принять отставку. Официально об этом объявили на следующий день после матча – 4 апреля.

Здесь стоит сказать о весьма интересном моменте. Основным кандидатом на пост наставника «Краснодара» называют экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Рашид Рахимов и «Уфа»

В «Уфе» происходит вторая перестановка в тренерском штабе в сезоне. Начала чемпионат России уфимская команда под руководством Вадима Евсеева, однако специалист был уволен 7 октября 2020 года из-за неудовлетворительных результатов. На тот момент «Уфа» занимала 15-е место после десяти туров, и спасать положение пришел Рашид Рахимов.

Однако ничего не изменилось. Исправить ситуацию за 14 матчей специалист не смог, команда все так же продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов.

Команда не может одержать победу на протяжении семи матчей – шесть поражений и одна ничья. В матче 24-го тура чемпионата России «Уфа» разгромно уступила московскому «Динамо», после чего на пресс-конференции Рахимов объявил о своем решении уйти.

«Надо что-то делать с этой ситуацией, встряхивать команду. Я принял для себя решение, что сейчас поговорю с руководством. Надо что-то менять. Если не получается с игроками, то надо менять тренера», — заявил он.

«Уфа» приняла отставку специалиста через пару часов после его объявления. Однако затем генеральный директор клуба Шамиль Газизов признался, что уход Рахимова – «непредвиденная ситуация», потому что в команде не были готовы к таким событиям. Он также добавил, что принять отставку было достаточно тяжелым решением.

Не стоит забывать и о еще одной грядущей смене тренера – московский «Спартак» покинет Доменико Тедеско. Специалист хотел уйти в зимнюю паузу, однако руководству удалось уговорить тренера доработать до конца контракта. Таким образом, команду Тедеско покинет летом.