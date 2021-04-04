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Победа не без помощи судей: Олич дебютировал в качестве тренера ЦСКА

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ЦСКА обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Олича

ЦСКА, реализовав два пенальти, в гостях обыграл «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Для московских армейцев это был первый матч под руководством своего нового главного тренера Ивицы Олича.

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Пока все клубы отдыхали во время мартовского перерыва на матчи национальных сборных и постепенно настраивались на финальную часть сезона, московский ЦСКА умудрился стать главным ньюсмейкером в Российской премьер-лиге. Всему виной стали кадровые перестановки, которые произошли в тренерском штабе армейцев. После домашнего поражения от петербургского «Зенита» (2:3), которое отодвинуло красно-синих уже в конец первой восьмерки турнирной таблицы чемпионата, пост главного тренера покинул Виктор Гончаренко. Разговоры о необходимости расстаться с белорусским специалистом велись уже достаточно давно, но его уход на финишной прямой сезона вызвал пока лишь очередной скепсис в рамках борьбы клуба за место в еврокубковой зоне.

Эти же сомнения возникли и в отношении преемника Гончаренко, которым стал Ивица Олич. Хорватский специалист является любимчиком армейской торсиды: еще будучи футболистом, Олич отдал красно-синим три года карьеры, став чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Однако за симпатиями болельщиков ЦСКА к хорвату главным образом вырос вопрос о том, что тот представляет из себя как тренер.

Все-таки такого опыта у Олича еще не было — до этого он несколько лет работал в качестве ассистента у Златко Далича в национальной сборной Хорватии, которая завоевала серебряные медали на чемпионате мира — 2018 в России.

«Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться. Это мой клуб, мой дом. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы. Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», — говорил Олич в интервью клубной пресс-службе после своего назначения.

Старт для хорвата в РПЛ в качестве главного тренера оказался весьма удобным, ведь соперником ЦСКА в 24-м туре чемпионата стал многострадальный «Тамбов», доживающий свои последние дни в Премьер-лиге и разгребающий кучу проблем как финансовых, так и репутационных. К слову, интересно, что некоторые формальности могли помешать Оличу занять свое место на тренерской скамейке в Саранске, где свои домашние матчи проводят тамбовчане: в ЦСКА тренер пришел еще 23 марта, но был заявлен таковым в РПЛ далеко не сразу. Лишь 31 марта армейцы отзаявили Гончаренко, а 2 апреля внесли в список тренеров Олича.

Хорват стартовым составом на свой первый матч в качестве наставника ЦСКА, можно сказать, удивил: Олич оставил в запасе вернувшихся с молодежного Евро Ивана Облякова, Наира Тикнизяна и Федора Чалова, а новичка команды Эмиля Бохинена выпустил на поле с первых минут.

У «Тамбова» же едва ли не на каждый матч второй части сезона РПЛ состав экспериментальный. Дмитрия Германа и Александра Еркина в заявке, конечно же, не оказалось: оба футболиста временно отстранены в связи с тем, что Российский футбольный союз заподозрил их в играх на ставках.

ЦСКА ожидаемо начал матч с тотального давления на ворота Виталия Сычева. Это не стало сюрпризом при Оличе, не было бы сюрпризом и при Гончаренко. На первых минутах же красно-синие имели шанс открыть счет: защитники «Тамбова» допустили грубую ошибку в своей штрафной площади после прострела Марио Фернандеса с фланга и отпустили Чидеру Эджуке, который вышел один на один с голкипером. От гола тамбовчан спас Денис Кайков — защитник кончиком бутсы сумел отразить выстрел форварда ЦСКА. Однако именно хозяева поля вышли вперед первыми.

Игорь Дивеев в своей штрафной площади в попытке выбить мяч ударил по ноге Кириллу Климову. Арбитр немедля указал на «точку», и Артем Архипов спокойно пенальти реализовал, разогнав мяч и Игоря Акинфеева по разным углам ворот.

Пропустив, армейцы могли отыграться практически тут же. После заброса из глубины поля в исполнении Георгия Щенникова Фернандес сделал мягкую скидку на Саломона Рондона, который бил с полутора метров в упор — Сычев выполнил классный сейв и спас свою команду от гола. Впрочем, в следующем моменте голкипер «Тамбова» уже не выручил.

После просмотра видеоповтора по запросу VAR главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил в ворота хозяев не самый однозначный пенальти, зафиксировав фол со стороны Азера Алиева: после очередного прострела Фернандеса мяч попал в руку седьмому номеру «Тамбова». При этом Алиев находился очень близко к Фернандесу, и в данной ситуации он не играл рукой, но судья все же посчитал это поводом для 11-метрового, который Никола Влашич уверенно реализовал.

На перерыв команды ушли при ничейном счете, а во втором тайме начали по сути все сначала. По крайней мере, если речь идет о пенальти.

ЦСКА также играл первым номером и в итоге вышел вперед. Рондон выполнил то ли прострел, то ли удар в чужой штрафной площади и попал мячом в руку Юрию Бавину. Мешков вновь назначил 11-метровый удар, и сам же Рондон вызвался его реализовать, с чем успешно справился.

Не обошлось и без четвертого пенальти в матче, который вновь был назначен Мешковым в ворота «Тамбова». Красно-синие заработали право на опасный штрафной удар, который исполнил Влашич. Мяч после выстрела хорвата попал в руку стоящего в «стенке» Архипова, о чем мгновенно сигнализировал арбитр. Однако на этот раз 11-метровый голом не закончился — Сычев удар Влашича парировал. Данный пенальти, к слову, стал историческим, ведь никогда ранее в Российской премьер-лиге четыре пенальти в ходе одной встречи еще не назначали.

Отличился классным сейвом голкипер «Тамбова» и в эпизоде, когда вышедший на замену Федор Чалов, получив мяч, одним эффектным финтом ушел от опеки и выбрался на ударную позицию. С ударом молодого нападающего ЦСКА с близкого расстояния Сычев справился и повторил это еще через мгновение, когда Чалов пробил по воротам в окружении трех защитников. И если голкипер «Тамбова» откровенно феерил, то тем же его партнеры по команде из группы атаки ответить не смогли, так и не создав опасности у ворот Акинфеева.

В итоге 2:1 — Олич не без помощи судей одержал победу в своем первом матче в качестве главного тренера ЦСКА, подняв команду на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.