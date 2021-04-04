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«Русский национализм»: американец продолжает атаковать Тутберидзе

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Американский журналист высказался о шумихе из-за его слов в России

Американский журналист Дэйв Лиз, обвинивший группу Этери Тутберидзе в употреблении ее спортсменками блокатора гормонов, высказался о шумихе, вызванной его словами, а также посоветовал Александре Трусовой вернуться в «Хрустальный», чтобы рассчитывать на благосклонность арбитров.

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Американский журналист Дэйв Лиз, являющийся ведущим YouTube-подкаста The Skating Lesson, популярного в США, высказался по поводу резонанса, вызванного его словами в адрес российских фигуристок.

Напомним, что незадолго до старта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме он опубликовал комментарий под выпуском своего подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель, в котором та назвала вид Анны Щербаковой болезненным.

Ученица Этери Тутберидзе в итоге выиграла свое первое золото мирового форума, добавив его к трем титулам чемпионки России среди взрослых.

«Не думаю, что кто-то обвиняет Щербакову лишь в том, что она худая. Есть другие основания полагать, что Анна не здорова. Например, её волосы и так далее. Мне нравится ее катание, но я искренне беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе и я не намерен за это просить прощения. Мы видели слишком много сломанных спортсменок, которых просто выбрасывали, — написал тогда Лиз.

— Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет».

В своих последующих комментариях в дискуссии, развернувшейся под выпуском, журналист назвал препарат «Люпрон», являющийся блокатором гормонов. Якобы его употребляют ученицы Этери Тутберидзе, чтобы отсрочить наступление пубертата, ломающего фигуристкам прыжковую технику.

Несмотря на то что сам по себе данный препарат запрещен только в мужском спорте, так как может повысить уровень тестостерона, и в «Самбо-70», и в Федерации фигурного катания России категорически отвергли возможность инъекций (единственный способ введения вещества в организм) девушкам группы Тутберидзе.

4 апреля Лиз снова высказался, уже на волне вызванной его словами шумихи.

«У российских журналистов был огромный успех во время чемпионата мира, и мне кажется, что один из этих ребят решил сделать так, чтобы градус не снижался. Поэтому они придумали способ подлить масла в огонь. Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом, — начал он выступление в очередном выпуске The Skating Lesson.

— В России «Самбо-70» и Этери стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери — это значит пойти против российского национализма. История пошла с какого-то другого сайта, но они ее подобрали, начали звонить Тарасовой и прочим экспертам. Мы ни за какие деньги не могли рассчитывать на такую гласность. Люди впали в истерику.

Любой российский журналист, освещающий фигурное катание, обязан писать в определенном ключе. Вайцеховская была редактором до того, как перешла дорогу Этери. В России ее увольнение оправдали тем, что она будто бы делала неуместные заметки.

В Сети пытаются тебя как-то задеть, выбирая твое слабое место. Начинается: «Они геи. Они мужчины, обсуждающие девочек. Они американцы». Пристанут к чему угодно: «Они американцы, они нам завидуют. Они что-то имеют против русских, они боятся русских». Забавно, что русские начинают употреблять слово «расисты». Мы одной расы, придурок. Это — ксенофобия».

Впрочем, исключительно громкой историей и хайпом Лиз не ограничился, высказавшись также и по другим вопросам, связанным с российским женским фигурным катанием.

Так, американский журналист считает, что Александре Трусовой, выигравшей бронзовую медаль на последнем чемпионате мира, лучше всего вернуться обратно к Тутберидзе от Евгения Плющенко, в академию к которому она перешла чуть меньше года назад. При этом, по мнению Лиза, необходимость данного действия лежит опять в области якобы существующего в российском фигурном катании лобби Тутберидзе.

«Трусовой было бы легче, если бы она была частью команды Тутберидзе.

Пусть Плющенко и помог ей в этом сезоне, после ухода от Этери судьи с большей охотой будут пересматривать ее элементы. Если она хочет попасть в олимпийскую команду при субъективном отборе, думаю, что ей следует идти к Этери. Так проще заработать баллы и поддержку.

И как бороться с девушками, которые соперничают между собой ежедневно, если ты не варишься в этом котле?» — считает журналист.