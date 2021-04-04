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«Уродливое оскорбление»: расистский скандал в матче с участием клуба Черышева

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Матч «Кадис» — «Валенсия» был прерван из-за расистского скандала

Матч очередного тура испанской Примеры между «Кадисом» и «Валенсией», за которую выступает Денис Черышев, оказался под угрозой срыва. Во время встречи между игроками команд произошел конфликт, в результате которого футболист «летучих мышей» обвинил оппонента в расизме и самовольно покинул поле.

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Рядовой матч 29-го тура испанской Примеры между соседями по турнирной таблице «Кадисом» и «Валенсией» неожиданно привлек к себе гораздо больше внимания, чем ожидалось. Причиной этому стал скандал, который произошел по ходу встречи, которая оказалась даже под угрозой срыва. На 30-й минуте игры, когда на табло горели 1:1, между защитником «летучих мышей» Муктаром Дьякаби и его оппонентом по амплуа из «Кадиса» Хуаном Калой возникла словесная перепалка, которая, вероятно, была сопровождена оскорблением со стороны Калы на почве расизма. По крайней мере, в этом соперника обвинил сам Дьякаби. В знак протеста французский футболист гвинейского происхождения самовольно покинул поле и ушел в раздевалку. В знак солидарности за ним последовали и все остальные одноклубники Дьякаби.

Все шло к тому, что встреча будет либо отменена совсем, либо доигрывать ее команды будут уже в другое время. Кроме того, «Валенсии» и вовсе грозило техническое поражение за данный перфоманс вне зависимости от всех обстоятельств. Именно из-за этого команда все же вернулась на поле. В общей сложности матч был прерван примерно на 25 минут.

В «Валенсии», комментируя произошедшее, естественно встали на сторону своего игрока, а также подчеркнули, что Дьякаби попросил своих одноклубников продолжить игру, чтобы команда избежала суровых дисциплинарных санкций. Они, к слову, помимо самого технического поражения могли стоить «летучим мышам» и дополнительного штрафа в еще несколько очков.

«Мы выражаем полную поддержку Дьякаби. Оскорбленный на почве расизма игрок попросил своих товарищей по команде вернуться на поле для продолжения борьбы за победу. Мы твердо осуждаем расизм во всем мире и во всех его проявлениях. Нет расизму! Мы с тобой, Муктар!» — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Сам же Дьякаби на поле не вернулся. Вместо него матч уже доигрывал Уго Гильямон. Для «Валенсии», к слову, игра завершилась неудачно: в концовке встречи «Кадис» все же вырвал победу. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев, которого фанаты клуба уже откровенно называют бесполезным, на поле появился во второй половине второго тайма и результативными действиями в своем первом матче с января не отметился. Не доиграл матч и Хуан Кала, который был заменен уже в перерыве.

«Кадис» по данной ситуации никаких официальных заявлений не сделал, однако в самой команде подчеркнули, что вины в действиях Калы не видят, отметив, что футболист не произносил расистских оскорблений.

«Еще до перерыва Кала просил меня оставить его на поле, но я видел, что он все-таки не совсем сконцентрирован на игре. В раздевалке он сказал нам, что не оскорблял Дьякаби. Я своему футболисту верю», — заявил главный тренер «Кадиса» Альваро Сервера.

«Я хорошо знаю Калу. Он большой профессионал и отличный человек, который с уважением относится к сопернику, а также хороший товарищ по команде. Я не общался с ним по этому поводу», — добавил автор победного гола Маркос Лопес, который вышел на поле как раз вместо Калы.

Испанские СМИ также отмечают, что обвиняемый в расизме игрок «Кадиса» факт подобных оскорблений в адрес Дьякаби отрицает. Что важно, не подтвердил это и главный арбитр встречи Давид Медье Хименес. Судья подчеркнул, что никаких оскорблений от Калы не слышал. Впрочем, в «Валенсии» все равно считают иначе.

«Муктар сказал нам, что это было оскорбление на почве расизма. Мы покинули поле в знак поддержки, хотя сам Дьякаби заявил, что мы должны вернуться на поле, иначе нас ждут дисциплинарные санкции. Без этой просьбы мы бы не продолжили играть. Он сейчас очень подавлен. Я не собираюсь говорить, что именно Кала сказал Муктару, но это было очень уродливое оскорбление», — отметил капитан команды Хосе Луис Гайя.

После 29-ти туров испанской Примеры «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка при восьми победах и 12-ти поражениях. «Кадис», набравший на один балл меньше, располагается на строчку ниже «летучих мышей».