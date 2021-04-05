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Отрыв от «Спартака» сохранен: Глушаков не смог притормозить «Зенит»

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«Зенит» обыграл «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Благодаря этой победе сине-бело-голубые сохранили четырехочковый отрыв от «Спартака» в борьбе за чемпионство.

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Вторую часть сезона петербургский «Зенит» начал неубедительно, потеряв очки в матче с «Ростовом» и уступив казанскому «Рубину». И несмотря на последующие убедительные победы над «Ахматом» и ЦСКА, команда Сергея Семака неожиданно для себя вернула интригу в чемпионскую гонку. Двумя осечками сине-бело-голубых прежде всего воспользовался московский «Спартак», который после поражения в первом матче Российской премьер-лиги после зимнего перерыва одержал четыре победы подряд, в том числе и в Ростове-на-Дону. В итоге до встречи «Зенита» с «Химками», которая стала заключительной в 24-туре чемпионата, отрыв петербуржцев от красно-белых составил лишь один балл.

Примечательным этот матч стал как раз из-за «Химок». Во-первых, красно-черные приехали в Санкт-Петербург, имея за своей спиной беспроигрышную серию из десяти матчей кряду. В последний раз, что интересно, команда Игоря Черевченко проиграла в ноябре 2020 года именно «Зениту», после чего одержала восемь побед при двух ничьих. Во-вторых, внимание было обращено и к составу химчан, который имеет прямое отношение к «Спартаку». Так, за красно-черных выступают сын легендарного спартаковца Андрея Тихонова Михаил, бывший капитан красно-белых и чемпион страны в их рядах Денис Глушаков, а также находящиеся в аренде Максим Глушенков и Резиуан Мирзов, права на которых также принадлежат «Спартаку». Во многом от них спартаковские болельщики ждали хоть какой-нибудь помощи, чтобы придержать «Зенит», благо прецеденты уже имеются (тот же Мирзов ранее помог «Химкам» отобрать очки у ЦСКА и в момент празднования своего гола сделал руками красноречивый жест в виде «ромбика»).

В городе на Неве подопечные Черевченко с первых же минут действовали весьма агрессивно и всем своим видом показывали, что лидера чемпионата ни разу не боятся, выходя к чужой штрафной площади большими силами. Например, уже в дебюте классным ударом издали отметился защитник «Химок» Филип Дагерстоль, с которым голкипер хозяев Андрей Лунев справился. Однако вместе с этим у красно-черных возникало многовато свободных зон, чем атакующая группа «Зенита» с удовольствием пользовалась, в первые десять минут распечатав ворота соперника.

Деян Ловрен отборолся за мяч на правом фланге атаки и выполнил проникающий пас на Вячеслава Караваева, который сблизился к лицевой и прострелил во вратарскую на одинокого Сердара Азмуна. Иранец без проблем отправил снаряд в пустые ворота. Однако их взятие засчитано не было. Ассистенты главного арбитра матча Павла Шадыханова на VAR заметили, что Ловрен в борьбе за мяч ударил Дмитрию Тихому по лицу, и в итоге рефери, пересмотрев видеоповтор, гол справедливо отменил.

Несмотря на это, «Химки» продолжили следовать своему плану и все большими и большими силами подходили к воротам петербуржцев. Отличная возможность отличиться была все у того же Мирзова, который, подкараулив грубую ошибку Малкома и накрутив двух игроков «Зенита» в штрафной, нанес опасный выстрел в дальний угол. Мяч пролетел в полуметре от штанги. Да и в принципе Мирзов регулярно тревожил защиту соперника своими опасными проходами к воротам. Впрочем, в заключительных комбинационных действиях не лучший исполнительский класс игроков из Подмосковья все же был заметен отчетливо. Также отчетливо была видна разница в техническом классе между командами — игроки «Зенита» действовали если не опаснее, то точнее и быстрее. Так, хозяева через короткий пас проникали в штрафную «Химок», а Дуглас дос Сантос и вовсе потряс каркас ворот Ильи Лантратова мощным ударом издали.

Он же зарядил в перекладину после углового уже перед самым уходом на перерыв, и на этот раз «Зенит» все же в счете повел. Мяч после выстрела бразильца отскочил к Караваеву, который разобрался в суматохе в чужой штрафной и пробил точно в угол — без шансов для Лантратова.

Картина во втором тайме оказалась той же: «Зенит» чуть чаще владел мячом, а «Химки» регулярно огрызались и высоко прессинговали оборону хозяев, периодически создавая опасность у владений Лунева. Автором одного из таких моментов стал Денис Глушаков, который мощно выстрелил из-за пределов штрафной в направлении дальнего угла ворот — мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Едва не отправил снаряд в дальнюю «девятку» и вышедший на поле вместо Глушакова воспитанник «Зенита» Павел Могилевец. Таким развитием событий, к слову, был недоволен Сергей Семак и его тренерский штаб, равно как и неудачей Дугласа Сантоса, который, замыкая, казалось, голевой прострел от Андрея Мостового, с нескольких метров пробил мимо ворот и не воспользовался шансом удвоить преимущество петербуржцев в концовке.

Впрочем, уже в добавленное время это исправил сам Мостовой, завершивший быструю контратаку голом. 2:0 — «Зенит» закольцевал серию «Химок» и сохранил отрыв от «Спартака» в борьбе за золото РПЛ.