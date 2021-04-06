«Немыслимый позор»: матч «Барселоны» закончился скандалом

Чемпионская гонка в Испании разгорелась с новой силой из-за неожиданного падения «Атлетико» в турнирной таблице.

Еще в феврале подопечные Диего Симеоне лидировали с преимуществом в десять очков над «Реалом» и «Барселоной», и казалось, что все кончено. Однако обычно щепетильные в обороне «матрасники» умудрились растерять весь этот запас: за последние десять матчей в Ла Лиге они четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли.

«Реал» же за этот период в чемпионате одержал семь побед, дважды разошелся с соперниками миром и один раз проиграл. «Барселона» выступила еще лучше — лишь одна ничья и девять побед.

Две главных противоборствующих силы испанского футбола вышли на пик формы к решающему отрезку чемпионата, и теперь «Атлетико» обгоняет каталонцев всего на одно очко, а «сливочных» — на три.

В этой ситуации любая потеря баллов приобретает жизненно важное значение и может поменять расклады в борьбе за чемпионство.

По этой причине матч «Барселоны» с «Вальядолидом» на «Камп Ноу», в котором каталонцы с огромным трудом одержали победу, а судья принял несколько спорных решений, вызвал полемику.

Матч закончился со счетом 1:0, единственный мяч Усман Дембеле забил на 90-й минуте.

Это стало возможно в том числе и благодаря весьма спорному удалению полузащитника гостей Оскара Плано, который является одним из лучших игроков «Вальядолида» и, кстати, воспитанником академии «Реала».

На 79-й минуте встречи арбитр Сантьяго Хайме Латр дал Плано прямую красную карточку за то, что тот налетел сзади на Дембеле. За такое нарушение точно стоило дать желтую, но на прямое удаление фол все же не тянул, что признал даже эксперт каталонской газеты Mundo Deportivo, активно поддерживающей «Барселону», — бывший судья ФИФА Сезар Барренечеа Монтеро.

«Красная карточка Оскару Плано — это было чересчур. Неизвестно, пытался ли вмешаться в этот эпизод VAR.

Можно сделать вывод, что VAR все меньше и меньше оправдывает свое существование из-за несоответствия между принятыми правилами и решениями на поле. Это сбивает с толку как игроков, так и зрителей», — отметил Монтеро.

Возмущение игроков «Вальядолида» вырвалось наружу сразу после финального свистка. Защитник команды Начо Мартинес в прямом эфире GOL TV заявил о несогласии с красной карточкой Плано, а также напомнил про возможный пенальти в ворота «Барселоны», который судья не поставил.

«Удаление Плано было слишком суровым наказанием. Очень уважительно и без какой-либо наглости я сказал арбитру, что он хочет добавить немного перчинки в чемпионскую гонку Ла Лиги. Мы ясно видели, что это была не красная карточка, а стопроцентная желтая.

Также мы видели, что мяч попал в руку Жорди Альбе в штрафной «Барселоны», однако судья закрыл на это глаза. После этого арбитр сказал нам, что мяч действительно угодил в руку Альбе, однако игрок не поднимал ее вверх, поэтому он не стал назначать 11-метровый.

Такие рассуждения понятны для них, но для нас — нет. Я спокойно сказал судье, что для меня это не логично. Если они хотят интриги в Ла Лиге, то пусть скажут нам прямо, и мы поймем.

Мы приехали на «Камп Ноу» и сражались, а это просто проявление неуважения к игрокам, которые оставляют все силы на поле, а потом из-за неудачи на 90-й минуте уезжают с самым глупым выражением лица, которое вы только можете представить», — подытожил Мартинес, который является уроженцем Мадрида и играл в свое время за юношескую команду «Атлетико».

RAJADA de Nacho (@realvalladolid):



"Los бrbitros quieren meterle mordiente a LaLiga"



"Es una falta de respeto hacia los jugadores. Nos vamos con cara de tontos"



# #DirectoGol pic.twitter.com/YiYPhxkkG4 — DirectoGol (@DirectoGol) April 5, 2021

«Я думаю, что арбитр должен пойти в раздевалку «Барселоны» и отчитать их. Такими малыми усилиями не выигрывают. Уровень игроков не соответствовал уровню его огромной работы. Судья был наголову сильнее», — иронизировал мэр города Вальядолида Оскар Пуэнте после матча.

Пуэнте высказался также по поводу не назначенного пенальти после руки Жорди Альбы.

«В баскетболе такая игра рукой считалась бы эталонной. Там бы ее назвали отбором мяча и занесли в личную статистику Альбы. Но в футболе это называется пенальти. И если его не ставят в эпоху VAR, то это тоже можно назвать кражей, ни больше ни меньше»,

— написал чиновник, выложив кадр спорного момента.

En Baloncesto la acciуn serнa impecable. Se le llamarнa intercepciуn o robo de balуn. Y puntuarнa en las estadнsticas de Jordi Alba. En fъtbol se llama penalti. Y si no se pita en la era del VAR tambiйn puede llamarse robo, pero a secas. pic.twitter.com/DmisyuU50X — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 6, 2021

По поводу удаления Оскара Плано мэр высказался лаконично: «Очевидное ограбление. Немыслимый позор».

El robo es manifiesto. Es una vergьenza inconcebible. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

По ситуации высказался даже легенда «Реала» Роберто Карлос, который является директором «королевского клуба» по международным связям и обычно сохраняет уважительный нейтралитет в подобных вопросах.

«Уверен, что этот арбитр окажется на каком-нибудь матче на ближайших выходных — в награду за то, что было сегодня», — написал Карлос в соцсетях.

Возможно, это был саркастичный намек на то, что теперь Хайме Латра могут назначить судьей на «Эль Класико», которое состоится в субботу, 10 апреля, либо дать ему назначение на какой-либо другой статусный матч.

Seguro que este бrbitro estarб fin de semana en algъn partido por premio despuйs de hoy. https://t.co/H7C2hfjmdY — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) April 5, 2021

Любопытно, что и в стане каталонцев не все были довольны действиями арбитра.

«Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Не могу поверить!» — возмущался Лионель Месси в разговоре с делегатом «Барселоны» Карлесом Навалем во время матча. Эти слова попали в запись телеканала Movistar.

Правда, «горчичник» капитан «Барселоны» так и не получил и сможет принять участие в важнейшем «Эль Класико» с «Реалом». В противном случае Месси должен был бы пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

Благодаря этой сложной победе каталонцев субботнее дерби против «королевского клуба» приобретает еще более принципиальный характер. В случае победы «Барселона» оторвется от «Реала» на пять очков, а в случае поражения позволит обогнать себя на одно.

Учитывая, что в концовке прошлого сезона «сливочные» сумели одержать десять побед подряд (пока математически не обеспечили себе победу в Ла Лиге), пропускать их вперед явно не входит в планы «Барсы».