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Игроку АПЛ с русскими корнями не позволили выступать за Украину

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ФИФА не разрешила игроку «Вулверхэмптона» Килману играть за Украину

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман желает выступать за сборные России или Украины. Его отец из Москвы, а мать является украинской гражданкой. В марте стало известно, что игрок занимается получением гражданства Украины, но против этого выступили в Международной федерации футбола (ФИФА).

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ФИФА запретила игроку клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Илья Цыганков на своем YouTube-канале.

Килман провел 25 матчей за сборную Англии по мини-футболу. Восемь из этих встреч являются официальными.

«Футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он показал серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины», — отметил Цыганков.

Юристы Украинской ассоциации футбола (УАФ) уже обратились в ФИФА, но шансов на успешное разрешение спора у них не много.

Еще в ноябре 2020 года 23-летний защитник говорил, что желает выступать за сборную России или Украины.

«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк из России, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я все равно умею на нем говорить», — рассказывал игрок в интервью «Би-би-си».

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в интервью телеканалу «Футбол» так отреагировал на желание футболиста:

«Если игрок хочет играть за сборную Украины, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это — главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда и будем рассматривать. По Максу — насколько я знаю, этот процесс уже идет. Когда он будет закончен, и паспорт будет у него на руках, мы уже будем реагировать».

Интересно, что в марте 2021 года Килман даже побывал на Украине. Издание Sport Arena отмечало, что футболист встретился с главным тренером сборной Андреем Шевченко и президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Павелко, чтобы обсудить перспективы своего выступления за «жовто-блакитных».

Однако теперь этим надеждам, кажется, не суждено сбыться.

Заниматься футболом Килман начал в «Фулхэме», а затем перебрался в академию «Гиллингема». Первым взрослым клубом защитника стал малоизвестный «Веллинг Юнайтед». Килман не провел за весь сезон ни одного матча и перешел в «Мейденхед Юнайтед», за который выступал с 2015 по 2018 год. Там он вышел на поле 34 раза, отличившись однажды, а в сезоне-2016/17 отправился в аренду в «Марлоу».

Параллельно Килман играл в мини-футбол, хотя его 25 матчей за сборную Англии не должны вводить в заблуждение, поскольку британцы являются не самой топовой сборной в этом виде спорта.

Однако игра за мини-футбольную сборную помогла ему быть замеченным скаутом «Вулверхэмптона» Мэттом Хоббсом. «Волки» предложили Килману подписать контракт в августе 2018 года. Защитник не раздумывая согласился, ведь это был его первый клуб в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Первые два сезона Килман не являлся игроком основного состава. В сезоне-2019/20 он провел пять матчей в Лиге Европы и всего три встречи в АПЛ.

Но в текущем сезоне он стал одним из ведущих защитников команды. На поле в чемпионате он уже успел выйти 15 раз, отметившись результативной передачей в поединке с «Лидсом» (1:0).

Несмотря на запрет выступать за Украину, у футболиста сохраняется возможность сыграть за сборную Англии. Хоть пробиться туда будет гораздо сложнее, чем в украинскую команду, но защитник еще молод и постоянно прогрессирует, а значит, имеет все шансы когда-нибудь получить приглашение в команду.