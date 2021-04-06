Ждет битва с ЦСКА: Гончаренко возглавил «Краснодар»

4 апреля «Краснодар» официально лишился своего наставника Мурада Мусаева: специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения команды от «Ахмата» (0:5). Однако уже 6 апреля клуб подписал контракт с Виктором Гончаренко — бывшим главным тренером ЦСКА, «Урала» и «Уфы».

То, с какой скоростью были согласованы все детали с белорусским специалистом, лишний раз доказывает, что руководство «быков» и конкретно владелец клуба Сергей Галицкий уже давно определились с тем, кто должен заменить Мусаева.

По сути, надо было лишь дождаться увольнения тренера, которому обещали дать доработать до конца сезона, но он сам не стал дожидаться этого момента.

Возможно, в каком-то смысле резкий уход Мусаева даже спутал планы Гончаренко: 43-летний специалист лишь 22 марта покинул московский ЦСКА, где проиграл три матча из четырех после возобновления сезона весной и упустил реальную возможность побороться с «Зенитом» за чемпионство, а также поставил под угрозу попадание команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После таких неудач, очередных осложнений в отношениях с болельщиками и ожидаемого окончания сотрудничества с клубом Гончаренко явно требовалось время на отдых.

Если бы Мусаев продержался до конца сезона, то белорусский специалист сумел бы восстановить внутренние ресурсы после крайне тяжелого сезона и в целом напряженных четырех лет в ЦСКА.

А потом уже Галицкий назначил бы его главным тренером, дав возможность познакомиться с командой перед летними сборами и спокойно готовить коллектив к следующему сезону. По информации «Чемпионата», владелец «Краснодара» очень ценит тренерские качества белорусского специалиста и то, как тот умел поставить игру в ЦСКА даже в те моменты, когда у клуба не было средств на дорогостоящие покупки и приходилось полагаться в основном на молодежь.

Однако теперь ситуация для Гончаренко выглядит более сложной: не успев толком отдохнуть, нужно срочно вливаться в новый коллектив, пытаться найти с футболистами общий язык и ставить игру, а следующий матч «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоится уже в субботу, 11 апреля.

В адаптации тренеру должен помочь его опыт работы в чемпионате России, осведомленность о навыках ведущих игроков, а также тот факт, что он делал в ЦСКА ставку на быстрый розыгрыш мяча низом (этот же стиль приветствуется в «Краснодаре») и умеет работать с молодежью (также один из основных векторов работы «быков»).

Однако фактор психологической усталости для такого взрывного тренера, как Гончаренко, может сыграть большую роль. Тем более что впереди матчи с мощными «Зенитом», «Ростовом», «Сочи» и родным для специалиста ЦСКА, а также с неуступчивым тульским «Арсеналом» и «Рубином» Леонида Слуцкого.

Болельщикам команды остается надеяться, что на волне вдохновения от тренерских перестановок черно-зеленые неплохо проведут оставшиеся шесть матчей в РПЛ и не дадут Гончаренко повода для негативных эмоций.

Напомним, тренер сбежал в Белоруссию после разгромного поражения армейцев от «Зенита» (0:4) летом прошлого года, так что этого специалиста лучше не расстраивать.

Однако, если подумать, волноваться Гончаренко вообще не стоит: в зону стыковых матчей команда точно не упадет (отрыв от нее — 16 очков), но и за еврокубки уже не поборется: до топа турнирной таблицы около десяти баллов, а из Кубка России, позволяющего выйти в Лигу Европы, «Краснодар» вылетел.

Так что можно спокойно заканчивать сезон без тревог и амбициозных целей, а в это время уже думать о проекте на два следующих года — именно на такой срок, до июня 2023 года, подписан контракт с Гончаренко.