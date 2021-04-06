Диагноз неизвестен: лидера клуба КХЛ госпитализируют в НИИ Склифосовского

И без того нервная серия финала Восточной конференции КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» пополнилась тревожными новостями из стана «ястребов» — из-за плохого самочувствия в больницу попал защитник и капитан команды Алексей Емелин. Болельщики омского клуба, а также представители СМИ насторожились еще вчера, 5 апреля, когда на второй матч финальной серии Востока 34-летний хоккеист не попал в заявку.

Наш состав на второй матч финала Востока! И да, есть изменения pic.twitter.com/c0kqxElNbT — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 5, 2021

Тогда же издание «Спорт Бизнес Online» распространило информацию о том, что спортсмен еще накануне матча попал в инфекционную клинику, после чего был переведен в стационар. Данных о его диагнозе и серьезности ситуации не было, но в клубе заявили, что у Емелина зафиксировано повреждение нижней части тела.

«Утром мы сомневались, сможет ли Алексей принять участие в матче. Как бы мы не хотели — и он тоже, — но сыграть он не смог. Команда хотела победить ради своего капитана, на собрании мы много говорили об этом. Алексей — истинный трудяга, который играет сердцем. После матча ребята поговорили с ним по телефону», — сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на пресс-конференции после второго матча, в котором «ястребы» одолели «Ак Барс» и удвоили свое преимущество в серии (2-0).

Эпизод, который мог послужить выбыванию Емелина из состава, случился еще в первом матче, который также состоялся в Казани и завершился победой омичей. Во втором периоде Емелин неудачно столкнулся с капитаном «Ак Барса» Артемом Лукояновым и был вынужден отправиться в раздевалку. Впрочем, после медицинской помощи защитник «Авангарда» все же вернулся на лед и матч продолжил, сыграв в общей сумме 19 минут. Однако повреждение, полученное в этом эпизоде, вероятно, оказалось серьезнее, чем ожидалось. Или, если быть точнее, реакция на оказание помощи медиков.

Все тот же «Спорт Бизнес Online» днем 6 апреля опубликовал новые подробности о Емелине, отметив, что состояние здоровья хоккеиста оценивается как тяжелое, и его ожидает транспортировка в Москву, где он и продолжит курс лечения. По данным источника, у спортсмена была зафиксирована высокая температура тела, однако подозрения на заражение коронавирусом не подтвердились — его тесты дали отрицательный результат на COVID-19. Утверждается, что капитану «Авангарда» диагностировали токсический шок печени. При этом Telegram-канал Baza уточняет, что конечный диагноз остается неизвестным, а самого спортсмена транспортируют в институт имени Склифосовского.

Данный синдром относится к не самым распространенным видам заболевания и обуславливается экзотоксинами стафилококков или стрептококков. Сами по себе симптомы и признаки болезни являются обычными (например, высокая температура, которая, по слухам, была выявлена у Емелина), однако инфекция распространяется стремительно и может угрожать в том числе и жизни человека. Не исключается вариант, при котором синдром у хоккеиста мог возникнуть в результате реакции организма на применение обезболивающих препаратов после получения повреждения в первом матче серии.

«Это точно не допинг. Во-первых, все игроки «Авангарда» в этом сезоне четыре раза сдавали допинг-тесты. Мои источники в КХЛ сообщили, что последний раз команду проверяли в конце февраля. И среди них был Емелин тоже. Во-вторых, я сам сейчас нахожусь в Казани. Навел тут справки — никаких запрещающих веществ у Емелина не найдено. И вообще никакого точного диагноза пока нет. Скорее всего, он появится, когда игрока отправят в Москву и госпитализируют в Склифе. Поэтому я бы пока не говорил об интоксикации хоккеиста. Как сказали врачи, это один из факторов протекающего заболевания», — добавил известный обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

В «Авангарде» информацию о диагнозе, о котором писал «Спорт Бизнес Online», пока что также не подтверждают.

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!» — приводит пресс-служба «ястребов» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова, который также попросил представителей прессы дождаться официальной информации от команды.

В отечественном хоккее Емелин является если не глыбой, то фигурой весьма знатной. 34-летний защитник застал еще российскую хоккейную Суперлигу, в которой и дебютировал на взрослом уровне, отыграв три года за «Ладу». В 2007 году он пополнил состав «Ак Барса» и отдал казанцам еще четыре года, в течение которых дважды поднимал над своей головой Кубок Гагарина. Завершив свое выступление за «Ак Барс», Емелин пошел на повышение и отправился в Канаду, перебравшись в «Монреаль Канадиенс». Именно самый титулованный клуб НХЛ в 2004 году выбрал россиянина в третьем раунде драфта под под общим 84-м номером. Емелин смог проявить себя в составе «Хабс» и помог команде пошуметь в плей-офф, но в 2017 году команду все же покинул, не доиграв свой контракт до конца. Тогда российского защитника перед своим дебютом в НХЛ на драфте расширения выбрал «Вегас Голден Найтс», но сам хоккеист в итоге отправился «Нэшвилл Предаторз».

Впрочем, за «хищников» Емелин особо не заиграл и в итоге вернулся на родину, где сходу помог «Авангарду» пробиться в финал Кубка Гагарина, в котором омичи полностью отдали серию ЦСКА (0-4). И теперь, когда «ястребы» вновь близки к выходу в финал, команда рискует остаться без чемпиона мира — 2012 в составе сборной России. Следующий, уже третий по счету матч финальной серии Востока «Авангард» проведет в Балашихе, также 9 апреля пройдет и четвертая встреча с «Ак Барсом».