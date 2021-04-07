«Лучший момент сезона»: «Ливерпуль» провалился в матче с «Реалом»

Мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов оказался сильнее «Ливерпуля». Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 3:1, на голы Винисиуса Жуниора, который оформил дубль, и Марко Асенсио английская команда смогла ответить только мячом Мохамеда Салаха.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры отметил, что поражение команды было справедливым и что на данный момент она не заслужила право пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Однако, по мнению наставника «красных», еще не все потеряно.

«Если хочешь играть в полуфинале, это право нужно заработать. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственный положительный момент, который можно выделить, не считая одного гола на выезде: сегодняшняя игра — это только первая половина противостояния.

Мы просто играли в футбол недостаточно хорошо, чтобы создать «Реалу» проблемы. Мы сильно облегчили им положение. Ошибки могут случаться. Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме — нормально. Это наш спасательный круг», — заявил специалист.

Говоря о вероятном камбэке, Клопп вспомнил противостояние с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда первый матч английская команда на выезде проиграла со счетом 0:3, а вот в домашнем поединке выдала победу со счетом 4:0 и вышла в финал турнира, который затем выиграла. Однако, по мнению специалиста, большую роль в исходе того противостояния сыграли болельщики.

«Когда мы проиграли «Барселоне» 0:3, несмотря на такой счет, мы играли очень хорошо. Но в этот раз было не так. «Реал» был лучше.

К тому же тогда 80 процентов камбэка с «Барселоной» на нашем поле обеспечили болельщики, а сейчас другая ситуация. Но мы все еще можем создать «Реалу» проблемы, и я обещаю, что мы выложимся на все 100 процентов, а там посмотрим», — заключил Клопп.

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум достаточно критично оценил игру команды в первом тайме. Именно в первой половине встречи английская команда пропустила два мяча — счет в матче открыл Винисиус Жуниор на 27-й минуте игры, также отличился Марко Асенсио, который поразил ворота английского клуба через девять минут.

«В первом тайме мы были просто недостаточно хороши. Мы быстро теряли мяч простейшими передачами. Двух моментов с потерей концентрации хватило, чтобы они забили. Мы были недостаточно быстры.

Мы договорились во втором тайме сыграть в свой футбол, не терять мяч в простых ситуациях и действовать сосредоточеннее», — сказал Вейналдум.

Во втором тайме игроки «Ливерпуля» действительно собрались и сумели отквитать один мяч, что может сыграть команде на руку при определении победителя противостояния по сумме встреч.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан подчеркнул, что как раз в начале второго тайма у «Реала» возникли некоторые сложности, что и привело к пропущенному мячу. Напомним, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота соперника на 51-й минуте.

«Победа радует, но в целом ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма.

Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответный матч. Во втором тайме они пробили в первый раз и забили. Это неприятно, но таков футбол. Я поддерживаю свою команду и то, что мы делали на протяжении матча», — поделился наставник «сливочных».

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в поединке оформил дубль и стал самым молодым бразильцем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в четвертьфинальном матче: ему 20 лет и 268 дней. Таким образом, Винисиус побил рекорд Кака, который отличился в 2004 году в матче с «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней.

Кроме того, бразильский вингер «Реала» стал первым игроком, родившимся в 2000-х (его день рождения — 12 июля 2000 года), который поразил ворота противника в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он заявил, что считает эту победу лучшим моментом сезона.

«Очень хорошая победа. Лучший момент сезона. Мой первый дубль за «Реал»? Люди снаружи что-то говорят, а я продолжаю работать. Это дает мне силы, необходимые, чтобы в важный момент забить гол. Мы ничего не позволили создать сопернику и всегда должны играть так же, как сегодня.

Я очень много работал, мечтал играть за «Мадрид». Благодаря клубу, семье и желанию играть я всегда пытаюсь дать лучшее нашим болельщикам»,

— сказал Винисиус.

Также бразилец отметил великолепный пас Тони Крооса через все поле, благодаря которому он забил первый гол: «Кроос — легенда, он невероятен. Никто не может играть так, как он. Мировой класс».

Ответный матч состоится 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.