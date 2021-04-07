Ждать ли возвращения: Медведева и Загитова затмили юных звезд Тутберидзе

Когда соревновательный сезон закончился для всех российских фигуристов, кроме восьмерки счастливчиков, которые отправятся еще и на командный чемпионат мира в Японию, команда Этери Тутберидзе организовала масштабное турне с ледовыми шоу по многим городам России и даже зарубежья (одно шоу состоится в Ташкенте).

Благо, не нужно задорого приглашать чужих звезд: за годы работы Тутберидзе сумела создать собственную команду мечты.

Новоиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы и рекордсменка мира Алена Косторная, поражающая своей гибкостью и безусильными четверными прыжками Камила Валиева, которую уже называют одним из главных фаворитов Олимпийских игр в Пекине – 2022, гениальная юниорка Софья Акатьева, которая даже на шоу исполняет четверной тулуп, — в талантливых одиночницах недостатка не было.

Но наибольшее внимание все равно было приковано к звездам прошлого олимпийского цикла – Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Уже давно набравшие солидную армию фанатов фигуристки удостоились наиболее громких оваций и подарков.

Так, болельщики Загитовой вывесили два больших баннера с именем «Алина» и алым сердцем.

Во время выступления своего кумира они зажигали красивые фонарики, которые образовывали форму сердца, а после проката выкинули на лед множество мягких игрушек — конечно же, алых сердец.

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Медведева же удостоилась от своих болельщиков множества ярких, светящихся изнутри звездочек (видимо, отсылка к ее номеру под «Эхо любви», в котором есть слова о «пылинках звезд»). Этот подарок ей поднесли в Казани.

А в Москве на трибунах в честь двукратной чемпионки мира вывесили баннер «Медведева богиня», а также подарили огромный букет из роз и гору мягких игрушек, которые «цветочные» дети приносили ей пакет за пакетом, словно подношения.

Очевидно, что любовь публики и интерес к этим фигуристкам по-прежнему не угасли, хотя со времени последнего выступления Загитовой в финале Гран-при сезона-2019/2020 прошло уже больше года, а Медведева полноценно соревновалась в последний раз на чемпионате России в декабре 2019-го.

Разговоры о возможном возвращении девушек на высокий соревновательный уровень вспыхнули с новой силой после чемпионата мира — 2021 в Стокгольме.

Из-за пандемии мировой уровень женского одиночного катания ощутимо просел, а весь пьедестал ЧМ заняли россиянки, но тоже далеко не со своими максимальными баллами.

Так, обладательница золота Анна Щербакова набрала 233,17 балла. Загитова получила больше на победном для себя ЧМ-2019 — 237,50. Медведева на том же мировом первенстве стала третьей, но все равно набрала больше очков, чем серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева: 223,80 против 220,46.

Естественно, Медведева «заочно» обогнала и Трусову, которая взяла в Стокгольме бронзу: из-за ошибки на каскаде в короткой программе и на трех четверных прыжках в произвольной Русская Ракета получила очень скромные для себя 217,20.

Удастся ли Трусовой наладить наконец стабильность к третьему сезону во взрослых? Вернет ли свою лучшую форму Щербакова, которая уже несколько месяцев приходит в себя от последствий пневмонии? Как проведет это лето Валиева, и обойдет ли ее стороной пугающий всех юных фигуристок пубертат?

Все эти вопросы задавали фанаты, предполагая, что Загитова и Медведева даже без элементов ультра-си (четверных прыжков и тройного акселя) точно не затерялись бы среди конкуренток в нынешнем сезоне.

Однако олимпийская чемпионка все еще держит свою карьеру на «временной паузе», как она назвала это в декабре 2019-го в эфире Первого канала, и сроков возвращения не называет.

Хотя в интервью РБК Загитова признавалась, что по ходу этого сезона у нее «много раз» возникало желание вернуться в спорт, но «некоторые моменты» ее останавливают. Впрочем, одной фразой девушка все же оставила робкую надежду: «Есть и те моменты, которые меня вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим».

Впрочем, на шоу Тутберидзе в Москве олимпийская чемпионка отвечала на вопросы о возможном возвращении довольно уклончиво.

«Можно ли будет увидеть сегодняшнюю программу на соревнованиях? Посмотрим. Могла бы она стать короткой или произвольной? Пока это все-таки показательный номер», — сказала Загитова, отвечая на вопрос о своей новой программе «Внутренний свет».

Стоит признать, что по форме олимпийской чемпионки пока нельзя сказать, что она стремится вернуться в спорт. На шоу в Казани девушка упала со всех прыжков, кроме двойного акселя, — его она не исполнила, сделав вместо прыжка «бабочку».

В Москве Загитова собралась и справилась с тремя прыжками из четырех (на тройном лутце случилась «бабочка»), но выезды с элементов (лутца и двух флипов) были достаточно тяжелыми.

Видно, что спортсменка поддерживает определенный уровень формы, позволяющий выступать в шоу, однако теперь ее жизнь наполнена учебой, рекламными проектами и другими активностями, и целенаправленно к следующему соревновательному сезону она, судя по всему, не готовится. Чемпионку вполне можно понять — она уже собрала в фигурном катании все возможные награды. Так что тут надежды на возвращение мало.

Медведева, в отличие от своей напарницы по группе Тутберидзе, пока не объявляла об уходе из спорта даже на временной основе.

Этот сезон фигуристка целиком пропустила из-за проблем со спиной, а затем — из-за коронавируса, от последствий которого долго не могла восстановиться.

Однако двукратная чемпионка мира уверяет, что уже решила критические проблемы со здоровьем, и, видимо, намерена идти до Пекина-2022, как и обещала своим фанатам и сама себе после поражения в Пхенчхане-2018.

На шоу в Москве она исполнила каскад тройной сальхов + тройной тулуп, в честь чего ее фанаты запустили флешмоб и вывели в тренды Twitter хэштег #3S3T. Также девушке удались сольный тройной риттбергер и два сальхова. Все прыжки были исполнены внешне легко и без ошибок.

«Мой первый каскад на публике за несколько месяцев? Ну да, решила попробовать. На тренировках начинает потихонечку идти. В Казани не получилось, но здесь приземлилась нормально и решила пойти на второй прыжок,

— цитирует Медведеву Sport24. — Какие дальше планы по прыжкам? Ну, у нас же шесть прыжков. И я обязана их исполнять.

Мое восстановление прошло довольно-таки давно и было длительным. Мне опять пришлось лечь в госпиталь, чтобы немножечко прийти в себя. Но сейчас по мне видно, что я выгляжу более здоровой. Организм начал работать как должен. Все серьезные сбои устранены».

Правда, гарантировать свое участие в следующем сезоне Медведева все же не стала: «Ждать ли меня на соревнованиях? Давайте следующий сезон для начала состоится. А там посмотрим».

Однако, судя по легкому исполнению прыжков и физической форме, вероятность увидеть двукратную чемпионку мира на турнирах в следующем сезоне довольно велика.

И на самом деле этого очень хотелось бы. Даже если у Медведевой не получится взять золото ни на одном турнире и отобраться на Олимпиаду, такие фигуристки-легенды, чья история длится дольше пары сезонов, нужны спорту — даже со своими неудачами и падениями.

Они привлекают зрителей, резко повышают градус интереса к любым соревнованиям и придают больше значимости всему происходящему, поскольку интересны массам не только как исполнительницы прыжков, но и как личности.

По этой причине сейчас так обожают Елизавету Туктамышеву, которая в 24 года доказывает, что можно бороться с совсем юным поколением спортсменок и продлевать свое спортивное долголетие. По этой причине (и не только) любители фигурного катания всегда будут ждать и Медведеву.

К тому же осталась большая недосказанность от программ под «Маскарад» Арама Хачатуряна и «Аллегрию» Цирка дю Солей, которые девушка продемонстрировала только на открытых прокатах осенью прошлого года. Постановки выглядели весьма интересно, и очень хотелось бы увидеть их в боевой версии — без падений и в костюмах.